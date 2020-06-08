Привозил, привожу и буду привозить. Давид Луис в «Зените» — так себе идейка

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вчера, 17:28

«Зенит» не может договориться о новом контракте с Ивановичем и не верит в Мамману, раз ищет нового статусного защитника. «Соккер.ру» — о кучерявом слухе дня.

всё-таки уходит

Эксперимент с приглашением опытного сербского защитника оказался успешным: Бано стал лидером обороны и капитаном «Зенита», помог петербуржцам выиграть один чемпионский титул и близок ко второй подряд победе в РПЛ . Но Иванович не вечный: Бранислав начал играть на берегах Невы в 33 года, а сейчас ему уже 36. В Сербии пишут, что стороны не могут договориться о новом контракте.

Причин может быть несколько: во-первых, «Зенит» наверняка предложил ветерану новый договор с понижением заработной платы, а у агента Ивановича запросто найдутся предложения с Ближнего Востока или из Китая, где серб еще может годик-другой «попылить» в спокойном темпе за царское вознаграждение. Во-вторых, Бранислав может стремиться на родину, чтобы закончить карьеру там. В-третьих, не исключено, что Иванович уже наигрался и готов завершить карьеру.

Как бы то ни было, для «Зенита» уход Ивановича не самая приятная новость, хотя скорее это и не новость вовсе — наверняка в клубе держали такой вариант развития событий в уме, но дело в том, что нынешнее лето кажется худшим временем для структурных изменений в команде. Между двумя футбольными сезонами не будет паузы — закончится один чемпионат и стартует новый, так что внедрять нового центрального защитника и наигрывать его в паре с Ракицким придется прямо на ходу.

Тем временем: уходит из «Арсенала»

Параллельно в Англии бывший партнер по «Челси» Давид Луис близок к тому, чтобы остаться без клуба. Прошлым летом «Арсенал» подписал с бразильцем однолетний контракт, который подошел к концу. Продолжать сотрудничество с защитником, инициатором приглашения которого был Унаи Эмери, «канониры» не планируют, так что Давид Луис станет свободным агентом. Ушлый представитель бразильца Киа Джурабчиан подтвердил, что «Арсенал» не воспользовался опцией автоматического продления контракта, но якобы у Давида сохраняются прекрасные отношения с Артетой, а шансы остаться в Лондоне «очень высоки».

Сам Луис признался, что мечтает завершить карьеру в «Бенфике», но время возвращаться в Лиссабон еще не пришло. Президент «орлов» Луис Филипе Виейра заверил, что относится к Давиду как к сыну, а на днях в телефонном разговоре бразилец по секрету сказал ему, что собирается подписать новый двухлетний контракт с «Бенфикой». «И вообще, — продолжает Виейра, — Давид и в 35 лет будет в полном порядке, он достоин зарабатывать 7-8 миллионов евро в год, в „Бенфику“ он может вернуться позже, как это было с Руем Коштой».

Давид Луис вместо Бранислава Ивановича

Давид Луис — замечательный парень, и все хотят помочь ему найти новый клуб. Агент набивает цену, в словах президента «Бенфики» тоже фигурирует новый контракт с «Арсеналом» (со слов самого Давида Луиса), да и сам Бранислав Иванович мог замолвить словечко за бывшего партнера по «Челси». Вот только «Зениту» нужно крепко подумать, стоит ли связываться с веселым кудрявым бразильцем.

Не каждый ветеран — золото, и прекрасное сотрудничество с Ивановичем, вовсе не гарантирует, что его преемник будет так же профессионален и эффективен. Давиду Луису сейчас тоже 33 года, как и в начале карьеры Бранислава в «Зените», но сравнивать серба и бразильца не слишком корректно. Все-таки Иванович уже играл в России раньше, знает язык, сербам близок российский менталитет, и наоборот. Человек-праздник Давид Луис вряд ли растеряется в новой футбольной реальности, а вот расслабиться может запросто, ведь когда меньше требований и матчей, то кажется, что и ответственностью иной раз можно пренебречь.

Обязательно нужно обратить внимание и на изменения в игре Давида Луиса, произошедшие после того, как он пополнил клуб «кому за 30». Был сезон 2017/18 с травмами и минимумом игровой практики, потом кампания в «Челси» при Сарри, где бразилец играл регулярно, несмотря на возросшее количество брака, а потом был переход в «Арсенал» и уйма результативных ошибок в первых же матчах. Да и резюме по Давиду Луису понятное: он позитивный парень и яркий защитник, но тренеры, ценящие именно искусство защищаться, были о нем не лучшего мнения — и Жозе Моуриньо, и Антонио Конте.

Жаль, что в «Зените» совсем не верят в Эммануэля Мамману, либо аргентинец действительно после разрыва крестообразных связок неспособен играть на уровне, который демонстрировал до травмы. Что же касается Давида Луиса, то стоит задуматься о еще двух обстоятельствах — большой зарплате, которую потребует агент бразильца, а также об увеличении южноамериканского блока в команде, что в наших широтах нередко приводит к плачевным последствиям. В «Зените» уже есть два бразильца, аргентинцы, колумбиец и венесуэлец. Давид Луис в этой банде станет вожаком со своим-то статусом и темпераментом, но если будет ошибаться и впадать в праздность, то потянет вниз и остальных. Пожалуй, рисков здесь больше, чем возможного профита.