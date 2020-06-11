«Зениту» — правого центрбека, «Спартаку» — латераля! Усиливаем слабые места топ-клубов РПЛ

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11 июня 2020, 13:27

«Соккер.ру» — о позициях, которые молят об усилении.

Ближайшее трансферное окно будет скромным и тихим, однако всегда есть насущные вопросы, от поисков ответов на которые не увернуться. Сейчас футбольным клубам не до жиру, но и «быть живу» хочется каждому. В каждой команде РПЛ есть хотя бы одна позиция, требующая хирургического вмешательства.

«Зенит» — правый центральный защитник

У «Зенита» завидный состав по меркам РПЛ — речь не только о качестве исполнителей, но и об их количестве: у Семака есть выбор, часто по два футболиста на одну позицию. Кажется, есть выбор и в центре обороны, но это во многом иллюзия, ведь в квартете центральных защитников есть четкое разделение на основных (Иванович и Ракицкий) и резервистов (Маммана и Осорио). При этом у венесуэльца заканчивается аренда из «Порту», а у 36-летнего капитана Бано подходит к концу контракт.

В теории Маммана и Ракицкий могут составить связку, но аргентинец на серии тяжелых травм далек от своего прежнего уровня, в нынешнем сезоне Эммануэль сыграл всего лишь 32 минуты, да и вообще почти не играет в футбол два года. «Зенит» хочет успешно выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так что нужно приглашать классного центрального защитника в напарники к Ракицкому. Конечно, могут и Ивановича продлить еще на сезон, но для еврокубков с высокими скоростями связка центрбеков общим возрастом под 70 лет может стать очевидной уязвимостью.

«Локомотив» — защитник и центральный нападающий

После ухода Юрия Семина возникло слишком много неопределенностей, которые могут породить новые и новые кадровые слабости: продадут Миранчуков, захочет уйти Крыховяк и так далее. Но уже сейчас очевидно, что «Локомотиву» нужен форвард и защитник, причем желательно универсальный, каким был Бенедикт Хеведес, разорвавший контракт с московским клубом. Немец играл в обороне на всех позициях, его уход обедняет количество сильных вариаций обороны, а ведь еще на чемоданах сидит Рыбус, которого уже ждут в Стамбуле.

Что касается линии атаки, то Федор Смолов в стан железнодорожников возвращаться не собирается, Эдер и Фарфан — отработанный материал, их истекающие контракты вряд ли будут продлены. Есть еще Джорджевич, но он в «Локомотиве» запомнился только лютым промахом в матче с «Ростовом», а потом получил тяжелейшую травму. Центр нападения «Локо» выглядит слабым местом, с какой стороны ни взгляни. Разве что Николич окажется гением и за пару месяцев слепит забивного центрфорварда из какого-нибудь воспитанника. Тимур Сулейманов, готов?

«Краснодар» — центр нападения

Не удивительно, что «Краснодар» ищет нападающего в Бразилии и проявляет интерес к бомбардиру из «Кельна». Центр атаки «быков» поизносился, и хотя Ари и Берг не разучились забивать голы, стратегическая ставка на ветеранов может не сработать, ведь бразильцу уже 34 года, а шведу — 33. К тому же, у обоих летом истекают контракты, что подталкивает «Краснодар» к поиску новых кадровых решений в атаке. Возможно, полностью отказываться от опыта не стоит — Ари, у которого есть российский паспорт, может остаться в команде, но ему нужен молодой и темповой конкурент.

«Ростов» — нет очевидных слабых мест

Любую команду в мире можно сделать сильнее, и «Ростов», конечно же, не исключение, но команда с берегов Дона сформирована со вкусом, толком и расстановкой — лакуны отсутствуют, кадровый баланс соблюден в линиях и между ними, контракты заблаговременно продлены, в этом году никто не уходит из «Ростова» свободным агентом. Конечно, «желто-синие» могут заиметь дыры в составе, если продадут кого-то из своих лидеров — в первую очередь, намек на Норманна и Шомуродова, но это уже другая история, к тому же у селекционного отдела, уверен, есть готовые списки кандидатов на замену футболистам, к которым есть устойчивый интерес извне.

ЦСКА — центрфорвард

У ЦСКА есть Чалов, но Федор после мощного сезона-2018/19 снизил к себе требования, а вместе с ними — результативность. Виктору Ганчаренко не хватает надежной опции в атаке, поэтому армейцы интересуются ушедшим из «Оренбурга» Джордже Деспотовичем и хотят вернуть Вагнера Лава. Белорусский тренер в числе требующих усиления позиций назвал также опорную зону и центр обороны, но именно приобретение форварда — приоритет для ЦСКА . Чалову, Сигурдссону и Шкурину нужен дядька и пример для подражания.

«Динамо» — опорный полузащитник-реджиста

Состав «бело-голубых» укомплектован, но одной точечной покупкой можно сделать сильнее всю команду: Шарль Каборе не демонстрирует в «Динамо» уровень, к которому приучил игрой за краснодарские клубы, а Оскар Хильемарк старается, но слишком часто работает на холостых оборотах. «Динамо» нужен полузащитник-распорядитель формата Фернандо или Ласса Диарра, который свяжет команду мудрой игрой в пас в центре поля.

«Спартак» — правый защитник/латераль

Николай Рассказов не продлевает контракт, а его игра не поражает воображения, рядом ветеран Ещенко, о желании укрепить фланги обороны прямо говорит Томас Цорн, а мы уже искали правого защитника для «Спартака» в чемпионатах Голландии, Чехии и Хорватии. «Красно-белые» не ограничивают себя Европой и нашли в Бразилии Пикачу. В общем, работа в этом направлении идет, хотя говорить о трансферах пока рано, ведь и Рассказов может одуматься, и молодого Маслова Тедеско уже привлекает к главной команде.