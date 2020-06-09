Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. ФНЛ 2019/2020

Лучший бомбардир «Лады» перешел в «Енисей»

09 июня 2020, 08:34

Нападающий «Лады СОК» Илья Карпук стал игроком «Енисея». Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

Двухлетний контракт с «Енисеем» подписал 22-летний нападающий Илья Карпук.

Воспитанник красноярского футбола в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады». На его счету 6 голов в 17 матчах. Ранее форвард выступал за клуб «Рязань» .

Подписывайся в ВК
Все новости
Большие разочарования в новейшей истории «Спартака»
26 мая 2020Станислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии13
Все комментарии
Не верю 90-м
09 июня 2020 в 10:55
Не понятно даже может ли он усилить Енисей.
ДАША Д
09 июня 2020 в 09:31
Не суперфорвард, но других нету.
drug01
09 июня 2020 в 08:41
Желаем удачи вперёд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 