Лучший бомбардир «Лады» перешел в «Енисей»
Нападающий «Лады СОК» стал игроком «Енисея». Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.
Двухлетний контракт с «Енисеем» подписал 22-летний нападающий Илья Карпук.
Воспитанник красноярского футбола в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады». На его счету 6 голов в 17 матчах. Ранее форвард выступал за клуб «Рязань» .
