Прекрасный «Спартак» будущего. Сказка, в которую хочется верить

Но лучше не обманывать себя надеждами. «Соккер.ру» предупреждает: осторожно, это «Спартак»!
Доменико Тедеско красиво выступил, порадовал болельщиков «Спартака» и устроил несколько десятков непроизвольных возгораний, назвав «Спартак» «крупнейшим клубом самой большой в мире страны». Молодец, тренер. Он и о проведении полуфинального матча Кубка России в Санкт-Петербурге высказался предельно грамотно: не стал ныть и истерить, но и отказался от оценки спорного со всех сторон решения РФС по шкале справедливости, потому что невообразимо даже пытаться измерять качество воды линейкой. Или уровень шума градусником. Есть случаи, когда понятие справедливости в принципе неприменимо, и тут Тедеско грамотно разобрался: решение принимаю, но распыляться не хочу.
Тренер не красна девица и не пятитысячная купюра, он не должен всем нравиться, но болельщикам «Спартака» Доменико определенно по душе: немец адекватен, говорит начистоту, сосредоточен на вещах, на которые может повлиять, а еще он создает впечатление человека, у которого есть план. Спартаковцам есть, с кем сравнивать — в похожей манере действовал Массимо Каррера, который на днях признался, что ему было грустно уходить из «Спартака», так как ему не дали выполнить свою работу до конца. «А что, у тренерской работы есть конец?» — спросите вы. И это будет правильный вопрос.
Работа тренера — непрерывный процесс жонглирования острыми предметами, стоя на одной ноге на краю пропасти и балансируя тросточкой на кончике носа. Массимо в 2018-м уронил трость, порезал руки ножами — такие моменты случаются в работе каждого тренера, это еще не конец, ведь трость можно вернуть на место, а раны со временем затянутся. Конец наступает лишь в том случае, когда жонглер (кстати, Тедеско сам себя так называет) рухнул в пропасть. Каррера не упал в бездну сам, его туда столкнули. Фанаты этого никогда не простят и будут вечно повторять имена причастных, как Арья Старк свою «ночную молитву», список людей, которым нужно отомстить.
Карреры в «Спартаке» уже давно нет, но отголоски его ухода будут слышны еще долго. Пример Массимо наглядно показывает, что «советники» могут демонизировать любого в глазах Федуна, даже тренера-чемпиона и кумира трибун, а уж потом его можно бессовестно сжечь под покровом ночи и погрузить пепел в безымянную урну с изображением «Открытие Арены». Авторов этого грандиозного цинизма в «Спартаке» больше нет, но традиции и Федун остались, а потенциальная проблема заключается в том, что Тедеско похож на Карреру, а не на Кононова или Аленичева с их бесковско-романцевскими идеалами и сотнями дешевых лозунгов.
С этими все просто: поболтали — провалились — несите следующего. Куда сложнее «Спартаку» выстраивать отношения с тренером, который добивается успеха. Победитель имеет право требовать, а его достижения и популярность среди фанатов вызывают ревность Федуна и присных, что запускает череду подковерных игр, конечная цель которых — столкнуть наглеца в пропасть. Так и живут. В «Спартаке» кресло тренера давно превратилось в раскаленную сковороду, но когда бездарности получают карт-бланш, а толковые специалисты — палки в колеса, клуб обречен на жалкое существование в рекурсии неоправданных надежд и горьких разочарований.
Сейчас у «Спартака» скорее время надежд, ведь на дне были недавно, оттолкнулись от него и начали всплывать, по ходу собрали молодую команду, у которой действительно захватывающие перспективы. В них не сомневается и сам Доменико Тедеско:
«Спартак» — крупнейший клуб в самой большой стране мира. Мы хотим снова подняться вверх по таблице и играть в Лиге чемпионов. Это чрезвычайно интересная задача, в том числе и потому, что команда невероятно молода. В нашей команде много интересных игроков. Александр Максименко — вратарь молодежной сборной России, Павел Маслов — молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, и он уже игрок национальной сборной. Часто в центре также играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. В атаке у нас есть молодой аргентинец Понсе и Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву тоже всего 23 года. Развивать такую команду одно большое удовольствие.
После ухода Шюррле и Мельгарехо в «Спартаке» только два (!) футболиста старше 26 лет. Правда, это два «Деда» — 36-летние Ещенко и Ребров, но ведь они-то и команде нужны для баланса, тимбилдинга и реплик: «А вот в наше время...» Места в основном составе уже давно нет ни у Андрея, ни у Артема. Самые «старые» и опытные на поле — 26-летние Жиго, Джикия, Кутепов и Зобнин, их партнеры — от 23 и младше. Уже крепкие мастера + талантливые молодые игроки = рецепт убойного футбольного коктейля. Годика через два этот «Спартак» должен выйти на пик мощности, но два года для «красно-белых» сродни вечности.
Во-первых, чтобы получить «прекрасный „Спартак“ будущего» через пару лет, нужно свести к минимуму потери лидеров. Во-вторых, все эти два года у команды должны быть условия для роста, причем для роста не беспорядочного, а в выбранном направлении. И тут мы уже вступаем на зыбкую почву. У Тедеско контракт до 2021 года, и если у Доменико будет получаться в РПЛ, то он дождется предложения из Бундеслиги и уедет домой. Конечно, его могут «сожрать» и раньше. Еще хуже, если Доменико оступится. В этом случае Федун по привычке психанет и свергнет тренера вместе с директором, который его привез.
Вместо Цорна придет другой человек, приведет нового тренера, а их знакомые агенты захотят завести в «Спартак» своих футболистов. Молодость может резко оказаться не в почете, внезапно окажется, что команде не хватает опытных мастеров, пропаганда будет вещать о «сплаве опыта и молодости» и культивировать новые надежды в массах. Таков «Спартак». У «красно-белых» сейчас действительно молодая, интересная, перспективная команда. Но сможет ли «Спартак» взрастить эту команду и добиться с ней результатов в течение двух-трех лет? Исходя из опыта предыдущих лет, у москвичей гораздо больше шансов все про*рать. Именно это слово. Счастливый «Спартак» — это недостижимая утопия, а единственного человека, который мог бы это изменить, такое положение вещей устраивает.
Прошли времена счастливого Спартака! Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Сергей Родинов, Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков-любимец болельщиков Москвы, которого просто обожали футбольные болельщики столицы... Противостояние Спартак М.- Д.Киев, Д.Киев-Спартак М. не только не уступало, но и во многом превосходило по накалу страстей, по зрелищности, по эмоциям, которые выплёскивали болельщики обеих команд, многие европейские дерби нынешнего дня. Когда играли эти две самобытные команды, две "жемчужины" советского футбола-это был настоящий праздник для всех футбольных болельщиков, футбольных гурманов - независимо от того, кто за какую команду "болел".
Верю в возрождение Спартака, того Спартака, которым восхищались, гордились болельщики единой, огромной страны, которую, УВЫ, уже никогда, никогда не вернуть!!!
Желаю болельщикам Спартака дождаться то время, когда мы увидим снова счастливый Спартак, со счастливыми, сияющими лицами болельщиков снова Великого Спартака!
А то, что это время для фанатов Спартака снова наступит, нет никакого сомнения!!!
Прошли времена счастливого Спартака! Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Сергей Родинов, Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков-любимец болельщиков Москвы, которого просто обожали футбольные болельщики столицы... Противостояние Спартак М.- Д.Киев, Д.Киев-Спартак М. не только не уступало, но и во многом превосходило по накалу страстей, по зрелищности, по эмоциям, которые выплёскивали болельщики обеих команд, многие европейские дерби нынешнего дня. Когда играли эти две самобытные команды, две "жемчужины" советского футбола-это был настоящий праздник для всех футбольных болельщиков, футбольных гурманов - независимо от того, кто за какую команду "болел".
Верю в возрождение Спартака, того Спартака, которым восхищались, гордились болельщики единой, огромной страны, которую, УВЫ, уже никогда, никогда не вернуть!!!
Желаю болельщикам Спартака дождаться то время, когда мы увидим снова счастливый Спартак, со счастливыми, сияющими лицами болельщиков снова Великого Спартака!
А то, что это время для фанатов Спартака снова наступит, нет никакого сомнения!!!