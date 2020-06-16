Прекрасный «Спартак» будущего. Сказка, в которую хочется верить

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вчера, 15:01

Но лучше не обманывать себя надеждами. «Соккер.ру» предупреждает: осторожно, это «Спартак»!

Доменико Тедеско красиво выступил, порадовал болельщиков «Спартака» и устроил несколько десятков непроизвольных возгораний, назвав «Спартак» «крупнейшим клубом самой большой в мире страны». Молодец, тренер. Он и о проведении полуфинального матча Кубка России в Санкт-Петербурге высказался предельно грамотно: не стал ныть и истерить, но и отказался от оценки спорного со всех сторон решения РФС по шкале справедливости, потому что невообразимо даже пытаться измерять качество воды линейкой. Или уровень шума градусником. Есть случаи, когда понятие справедливости в принципе неприменимо, и тут Тедеско грамотно разобрался: решение принимаю, но распыляться не хочу.

Тренер не красна девица и не пятитысячная купюра, он не должен всем нравиться, но болельщикам «Спартака» Доменико определенно по душе: немец адекватен, говорит начистоту, сосредоточен на вещах, на которые может повлиять, а еще он создает впечатление человека, у которого есть план. Спартаковцам есть, с кем сравнивать — в похожей манере действовал Массимо Каррера, который на днях признался, что ему было грустно уходить из «Спартака», так как ему не дали выполнить свою работу до конца. «А что, у тренерской работы есть конец?» — спросите вы. И это будет правильный вопрос.

Работа тренера — непрерывный процесс жонглирования острыми предметами, стоя на одной ноге на краю пропасти и балансируя тросточкой на кончике носа. Массимо в 2018-м уронил трость, порезал руки ножами — такие моменты случаются в работе каждого тренера, это еще не конец, ведь трость можно вернуть на место, а раны со временем затянутся. Конец наступает лишь в том случае, когда жонглер (кстати, Тедеско сам себя так называет) рухнул в пропасть. Каррера не упал в бездну сам, его туда столкнули. Фанаты этого никогда не простят и будут вечно повторять имена причастных, как Арья Старк свою «ночную молитву», список людей, которым нужно отомстить.

Карреры в «Спартаке» уже давно нет, но отголоски его ухода будут слышны еще долго. Пример Массимо наглядно показывает, что «советники» могут демонизировать любого в глазах Федуна, даже тренера-чемпиона и кумира трибун, а уж потом его можно бессовестно сжечь под покровом ночи и погрузить пепел в безымянную урну с изображением «Открытие Арены». Авторов этого грандиозного цинизма в «Спартаке» больше нет, но традиции и Федун остались, а потенциальная проблема заключается в том, что Тедеско похож на Карреру, а не на Кононова или Аленичева с их бесковско-романцевскими идеалами и сотнями дешевых лозунгов.

С этими все просто: поболтали — провалились — несите следующего. Куда сложнее «Спартаку» выстраивать отношения с тренером, который добивается успеха. Победитель имеет право требовать, а его достижения и популярность среди фанатов вызывают ревность Федуна и присных, что запускает череду подковерных игр, конечная цель которых — столкнуть наглеца в пропасть. Так и живут. В «Спартаке» кресло тренера давно превратилось в раскаленную сковороду, но когда бездарности получают карт-бланш, а толковые специалисты — палки в колеса, клуб обречен на жалкое существование в рекурсии неоправданных надежд и горьких разочарований.

Сейчас у «Спартака» скорее время надежд, ведь на дне были недавно, оттолкнулись от него и начали всплывать, по ходу собрали молодую команду, у которой действительно захватывающие перспективы. В них не сомневается и сам Доменико Тедеско:

«Спартак» — крупнейший клуб в самой большой стране мира. Мы хотим снова подняться вверх по таблице и играть в Лиге чемпионов. Это чрезвычайно интересная задача, в том числе и потому, что команда невероятно молода. В нашей команде много интересных игроков. Александр Максименко — вратарь молодежной сборной России, Павел Маслов — молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, и он уже игрок национальной сборной. Часто в центре также играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. В атаке у нас есть молодой аргентинец Понсе и Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву тоже всего 23 года. Развивать такую команду одно большое удовольствие.

После ухода Шюррле и Мельгарехо в «Спартаке» только два (!) футболиста старше 26 лет. Правда, это два «Деда» — 36-летние Ещенко и Ребров, но ведь они-то и команде нужны для баланса, тимбилдинга и реплик: «А вот в наше время...» Места в основном составе уже давно нет ни у Андрея, ни у Артема. Самые «старые» и опытные на поле — 26-летние Жиго, Джикия, Кутепов и Зобнин, их партнеры — от 23 и младше. Уже крепкие мастера + талантливые молодые игроки = рецепт убойного футбольного коктейля. Годика через два этот «Спартак» должен выйти на пик мощности, но два года для «красно-белых» сродни вечности.

Во-первых, чтобы получить «прекрасный „Спартак“ будущего» через пару лет, нужно свести к минимуму потери лидеров. Во-вторых, все эти два года у команды должны быть условия для роста, причем для роста не беспорядочного, а в выбранном направлении. И тут мы уже вступаем на зыбкую почву. У Тедеско контракт до 2021 года, и если у Доменико будет получаться в РПЛ , то он дождется предложения из Бундеслиги и уедет домой. Конечно, его могут «сожрать» и раньше. Еще хуже, если Доменико оступится. В этом случае Федун по привычке психанет и свергнет тренера вместе с директором, который его привез.

Вместо Цорна придет другой человек, приведет нового тренера, а их знакомые агенты захотят завести в «Спартак» своих футболистов. Молодость может резко оказаться не в почете, внезапно окажется, что команде не хватает опытных мастеров, пропаганда будет вещать о «сплаве опыта и молодости» и культивировать новые надежды в массах. Таков «Спартак». У «красно-белых» сейчас действительно молодая, интересная, перспективная команда. Но сможет ли «Спартак» взрастить эту команду и добиться с ней результатов в течение двух-трех лет? Исходя из опыта предыдущих лет, у москвичей гораздо больше шансов все про*рать. Именно это слово. Счастливый «Спартак» — это недостижимая утопия, а единственного человека, который мог бы это изменить, такое положение вещей устраивает.