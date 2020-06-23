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Лучшее из соцсетей: Кокорин купил маску из крокодиловой кожи, Роналду поздравил сына с днём рождения

23 июня 2020, 22:50
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк не готовится к съёмкам боевика, он просто набирает форму.

Хотели бы посмотреть на такое шоу? Было бы здорово, если бы участниками стали звездные футболисты. Представьте поединок Криштиану Роналду против Лионеля Месси!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Этот парень любит забивать не только голы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Soccer AM (@socceram)

Криштиану-младшему исполнилось уже 10 лет!

Легендарный Дэвид Бекхэм остается самым стильным человеком на планете при любых условиях.

Форвард «Сочи» Александр Кокорин решил защищаться от коронавируса в маске из крокодиловой кожи. Такое изделие оценивается примерно в 30 тысяч рублей.

Лучшее из соцсетей: Кокорин купил маску из крокодиловой кожи, Роналду поздравил сына с днём рождения

Фото: Инстаграм Кокорина

Можете переслать это видео форварду сборной России Федору Смолову, у него еще не всё потеряно.

Есть еще один вариант исполнения пенальти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Просто расслабьтесь, когда будете смотреть это видео. Очень элегантно и красиво!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Матео Месси не в восторге от игры «Барселоны».

Девушка дня:

Агустина Гандольфо — подруга форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agustina (@agus.gandolfo)

Раздражают подростки, которые на улице громко слушают музыку? Мы нашли их лидера!

Милота дня:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вместе со своей женой и детьми.

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш играет со своей дочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Легендарному Зинедину Зидану — 48!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zidane (@zidane)

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку и хавбек МЮ Поль Погба неплохо играют в баскетбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Хобби же хавбека «Реала» Гарета Бэйла известно всем любителям футбола.

Футбол вернулся! Ура!!!

Будьте такими же весёлыми, как экс-игрок МЮ Патрис Эвра!

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 21:50
А что не из шкурки члена бегемота?
Рефери
Рефери ответ moreman663 (раскрыть)
вчера в 16:43
Кокорин всё предусмотрел
Рефери
Рефери ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:38
спасибо за добрые слова, будем стараться
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ moreman663 (раскрыть)
вчера в 12:28
Через жабры ))
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
вчера в 12:18
Кокора ничему не научился...понты и еще раз понты...долбоящер он, я уж молчу про систему вентиляции в этой маске, раз она из кожи....
moreman663
moreman663 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 11:00
Как он интересно в ней дышать будет???)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:43
Интересно, позитивно, местами угарно! Люди расслабляются по разному. Одни выводят в свет своих детишек, другие понтуются , рассматривая кубики пресса или демонстрируя маску из бедного крокодила.. А мне больше всего понравился хитрый пенальтист и безбашеный форвард, едва не сломавший дверь своей головой ;)
Побольше подобного материала, повеселило...
Пендальф
Пендальф
вчера в 10:06
Бомжи никогда особым умом не отличались.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 09:58
Кокорин маску с женской сумочкой попутал. Бывает
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:03
забавно)) не более)))
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
23 июня в 23:55
Роналду и из сына решил марокканца сделать.
Brooklyn888
Brooklyn888
23 июня в 23:53
Кому это интересно ))😂
Danrog
Danrog
23 июня в 23:05
Всякую чушь околофутбольную публикуют.
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