Лучшее из соцсетей: Кокорин купил маску из крокодиловой кожи, Роналду поздравил сына с днём рождения

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк не готовится к съёмкам боевика, он просто набирает форму.
Хотели бы посмотреть на такое шоу? Было бы здорово, если бы участниками стали звездные футболисты. Представьте поединок Криштиану Роналду против Лионеля Месси!
Этот парень любит забивать не только голы.
Криштиану-младшему исполнилось уже 10 лет!
Легендарный Дэвид Бекхэм остается самым стильным человеком на планете при любых условиях.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин решил защищаться от коронавируса в маске из крокодиловой кожи. Такое изделие оценивается примерно в 30 тысяч рублей.
Фото: Инстаграм Кокорина
Можете переслать это видео форварду сборной России Федору Смолову, у него еще не всё потеряно.
Есть еще один вариант исполнения пенальти.
Просто расслабьтесь, когда будете смотреть это видео. Очень элегантно и красиво!
Матео Месси не в восторге от игры «Барселоны».
Девушка дня:
Агустина Гандольфо — подруга форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Раздражают подростки, которые на улице громко слушают музыку? Мы нашли их лидера!
Милота дня:
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вместе со своей женой и детьми.
Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш играет со своей дочкой.
Легендарному Зинедину Зидану — 48!
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку и хавбек МЮ Поль Погба неплохо играют в баскетбол.
Хобби же хавбека «Реала» Гарета Бэйла известно всем любителям футбола.
Футбол вернулся! Ура!!!
Будьте такими же весёлыми, как экс-игрок МЮ Патрис Эвра!
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