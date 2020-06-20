Гол Соболева, убийственные контратаки и не день Турбина. «Спартак» выиграл в Туле

1592672771

20 июня 2020, 20:06

Первый после паузы матч принес «Спартаку» победу над «Арсеналом», а зрителям — 5 голов. «Соккер.ру» расставляет акценты.

В прошлое воскресенье «Спартак» провел контрольный матч против «Динамо» в закрытом режиме, и результат насторожил болельщиков — поражение со счетом 1:4. Вдобавок ко всему поступала противоречивая информация: одни источники утверждали, что «Спартак» играл основой, а Тедеско сделал 4 замены по ходу второго тайма, сам Доменико в интервью говорил о разных составах, а защитник «Динамо» Тони Шунич утверждает, что «Спартак» мог пропустить и пять мячей, и даже больше.

Понятно, что такие матчи строго для тренеров, но в век информации всеобщего любопытства каждый мнит себя экспертом, так что в эмоционально нестабильное спартаковское сообщество стали просачиваться слухи о провальной подготовке к возобновлению сезона, подогреваемые опять же слухами о зашатавшемся кресле под Томасом Цорном. Однако в Туле генеральный директор сидел в ложе в удобном устойчивом кресле рядом с главным тренером Доменико Тедеско, который из-за перебора желтых карточек не мог присутствовать на скамейке, а «Спартак» под присмотром Андреаса Хинкеля демонстрировал хорошую готовность и показывал содержательную, пусть и не всегда идеальную по качеству игру.

Всё больше команда Тедеско

После зимних сборов мы отмечали тактическое преображение «Спартака», в игре команды стали преобладать черты, привитые Доменико Тедеско. Немецкий тренер любит прессинг, скорость и ценит геометрически выверенные атаки с постоянным продвижением вперед, а вот на контроле мяча «Спартак» Тедеско не настаивает, нравится это кому-то или нет. В любом случае, с этим пора смириться, как и со схемой с тремя центральными защитниками.

«Арсенал» зеркально отразил спартаковские построения, но с удовольствием взял мяч под контроль. Кажется, распределением ролей все были довольны: хозяева пытались нагнетать давление у ворот Максименко, но в лучшем случае их удары из потенциально опасных позиций блокировались. «Спартак» разжимал свою пружину при первой же возможности, атаки разгонял преимущественно Бакаев, которому заметно не хватало игрового тонуса — все-таки Зелимхан из-за перенесенного коронавируса на две недели позже приступил к занятиям в общей группе.

Первый гол Соболева в «Спартаке»

Бакаев принял деятельное участие и в первой результативной атаке «Спартака» незадолго до перерыва, и хотя полузащитник отдал на Соболева не самую удачную передачу не в темп, габаритный форвард пробросил мяч на ударную позицию и решил момент точным ударом под штангу. В каждом матче, который Александр в «Спартаке» начинает в стартовом составе, он делает результативное действие: весной было три «ассиста», а теперь гол.

Для контратакующей команды, каковой в нынешнем виде является «Спартак», нет ничего приятнее, чем открыть счет: соперник вынужден идти вперед, свободных зон для быстрых переходов в атаку становится больше. Логично, что после гола «Спартак» не стал менять игру, в то время как «Арсеналу» пришлось подниматься выше. Опасных моментов у ворот Максименко туляки не создали, а вот «Спартак» голами Рассказова и вышедшего на замену Понсе досрочно закончил игру.

Смазанная концовка

К 80-й минуте «Спартак» выигрывал 3:0 и должен был доводить игру до уверенной победы, однако уже после 90-й минуты москвичи пропустили два гола, и хотя все равно выиграли, осадочек остался. Первый гол «Арсенала» стал следствием элементарной расслабленности: защитники «Спартака» потеряли концентрацию, молодой Маслов, составлявший компанию Жиго и Джикии в центре обороны, проиграл верховую дуэль Луценко. А спустя еще пару минут Евгений Турбин после самостоятельного просмотра видеоповтора указал на «точку». Судейство — тема для отдельного разговора.

Не день Турбина

Уверен, только победа «Спартака» в Туле избавила нас от грандиозного судейского скандала. Леонид Федун и так остался недоволен работой Евгения Турбина, а футболисты по ходу матча встречали решения арбитра саркастическими улыбками. Турбин начал с места в карьер: уже на второй минуте показал желтую карточку Жиго за банальный, пусть и грубоватый фол в центре поля. До перерыва спартаковцы получили еще четыре предупреждения, и абсолютно бесспорным была только карточка Бакаева, который не успел к мячу и попал по ногам сопернику.

Статистика фолов — 10:24, то есть гости в два с половиной раза чаще нарушали правила. «Спартак» не был груб и не использовал намеренно тактику мелкого фола, такие изначально настораживающие цифры выросли из своевольных трактовок нарушений, а вишенкой стал пенальти в дебрях добавленного ко второму тайму времени, причем Турбин обратился к VAR и только после этого принял решение. Да, есть факт попадания ногой Ещенко в лицо Григалаве, но здесь важны нюансы.

Во-первых, Григалава выскакивал из-за спины у защитника «Спартака», Ещенко не видел соперника. Во-вторых, Андрей мог наиграть на пенальти, даже не видя Григалаву, если бы размахивал ногой на уровне груди: это безрассудное поведение, санкции последуют, даже если попал в корпус или лицо противнику неумышленно. Но Ещенко не поднимал ногу выше пояса, с его стороны не было опасной игры. По логике Турбина можно прийти в чужую штрафную, подкараулить противника, когда он отвернется, упасть лицом ему на ногу и заработать пенальти? Получается, так. Ждем оценок и комментариев Кашшаи.

Большие потери «Спартака»

Накануне матча с «Уфой» у «Спартака» сразу несколько потерь: Джикия и Айртон получили желтые карточки, которые ведут к автоматической дисквалификации, а Гус Тиль, похоже, на некоторое время останется вне игры из-за мышечной травмы. Голландца жаль, но самый кошмар в обороне. Тедеско придется проявить все свои таланты жонглера, чтобы выстроить боеспособный редут. А ведь в Тулу даже не поехал Илья Кутепов, так что у Самуэля Жиго в матче с «Уфой», видимо, будут два новых партнера, а 36-летнему Ещенко придется играть в старте на левом фланге.