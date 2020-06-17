Герои сезона в РПЛ. Неожиданный лидер и «Спартак» на пьедестале

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17 июня 2020, 15:21

«Соккер.ру» выяснил, где больше героев сезона РПЛ , в «Зените», ЦСКА или «Спартаке»?

В этом сезоне равной борьбы на персональном уровне хватало, и хотя есть однозначные лидеры на отдельных позициях, собрать список из 44 героев будет полезно накануне возобновления сезона – болельщики смогут освежить в памяти фамилии тех, кто отметился. Заодно посчитаем, кто делегировал больше заметных личностей в этот список, ведь есть сюрпризы.

Вратари: 1. Александр Беленов («Уфа»); 2. Юрий Дюпин («Рубин»); 3. Сослан Джанаев («Сочи»); 4. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ).

Такой сезон, что нет места всем лучшим голкиперам клубов-лидеров, только одному. Кержаков и Лунев не тащили, а плыли по течению надежной защиты. Максименко важен для «Спартака». Акинфеев и Сафонов отразили по полсотни ударов, но Игорь работал успешнее. Хотя он лишь четвертый в рейтинге. Беленов – на вершине, поскольку сочетает в себе умение спасать и настраивать защиту. Дюпина отметим за 96 сэйвов, Джанаева – за отраженные пенальти.

Правые защитники: 1. Марио Фернандес ( ЦСКА ); 2. Сергей Петров («Краснодар»); 4. Денис Кулаков («Урал»); 5. Алексей Козлов («Ростов»).

Тут вне конкуренции первый номер – Марио круче всех, причем с отрывом. Но Петров тоже проводит хороший сезон. Кулаков привычно на уровне и традиционно добавляет «Уралу» козырей в атаке – у него четыре ассиста, что для защитника – много. Ну, а Козлов стал частью работающей системы Карпина, поставить Караваева или Игнатьева выше на основании того, что их клубы лидируют, неправильно – не они в центре внимания.

Центральные защитники: 1. Самуэль Жиго («Спартак»); 2. Ярослав Ракицкий («Зенит»); 3. Бранислав Иванович («Зенит»); 4. Георгий Джикия («Спартак»); 5. Дмитрий Чистяков («Ростов»); 6. Хордур Магнуссон ( ЦСКА ); 7. Йонуц Неделчару («Уфа»); 8. Джемал Табидзе («Уфа»).

Неожиданно, но заслуженно в списке защитники «Спартака» — от Жиго и Джикии зависит качество игры столичного клуба. Самуэль еще и лидер, порой даже в атаке, и по сумме показателей – главный защитник сезона. Ракицкий тоже важен и успешен, если смотреть на непробиваемость «Зенита» — 10 пропущенных. У Евсеева и «Уфы» — 19 голов, второе место, и его ребята тоже в списке. Магнуссона отмечаем, хотя его многие недооценивают – исландец персонально проводит хороший сезон, как и Чистяков, который выигрывает в номинации «Прорыв года».

Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»); 2. Евгений Чернов («Ростов»); 3. Айртон («Спартак»); 4. Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Толковые Рауш, Харин, Альварес и патриарх Жирков оказались за бортом, ведь эта четверка, пускай и с небольшими оговорками, заслужила место в списке героев. Дуглас Сантос – без вопросов победитель, а вот к Чернову, Айртону и Рамиресу куда больше претензий, что не мешает вспомнить их лучшие матчи и поставить в число главных героев РПЛ 2019/20 на своих позициях. Хотя в целом амплуа, конечно, не самое мощное в лиге.

Правые вингеры: 1. Зелимхан Бакаев («Спартак»); 2. Алексей Ионов («Ростов»); 3. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»); 4. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Бакаев закрывал и правый фланг, и центр – включим в этот список. К Ионову вопросов мало – много мощных матчей, забивал мячи, раздавал голевые передачи, сыграл на высоком уровне. Но к Жемалетдинову или Сулейманову куда больше претензий. Впрочем, тут еще возможны изменения. Например, Малком пока не наиграл на такой список, но вернулся после травмы.

Опорные хавбеки: 1. Вильмар Барриос («Зенит»); 2. Дмитрий Баринов («Локомотив»). 3. Ивелин Попов («Ростов»); 4. Кристиан Нобоа («Сочи»).

Можно похвалить Каушича из «Арсенала», нужно отметить, что в разрушении «Ростова» участвует не только Попов, сменивший позиции, но и Норманн, но поскольку болгарин на старости лет побежал за мячом, чего в «Спартаке» не делал – отметим Ивелина. Также нет вопросов к уровню Нобоа, который является лидером «Сочи». А вот Зобнин, закрывая дыры в составе «Спартака», не наиграл на высокий средний балл. В отличие от Баринова, что тоже не работал строго в разрушении, но оставил хорошее впечатление. Ну, а лидер однозначный – Барриос важен для «Зенита».

Центральные хавбеки: 1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»); 2. Роман Еременко («Ростов»); 3. Магомед Оздоев («Зенит»). 4. Никола Влашич ( ЦСКА ).

Сильная позиция. Ветераны показали класс – опытный Крыховяк тащил «Локомотив» так, что на определенных отрезках являлся вообще самым важным и лучшим футболистом лиги. К Роману Еременко нет вопросов, в «Ростове» забыл о невнятных месяцах в «Спартаке», показывает тот футбол, что перевел его из «Рубина» в ЦСКА . Магомед Оздоев именно в РПЛ прекрасен, а Влашич – один из лидеров «армейцев». Атакующие хавбеки, что и в прессинге участвуют – важнейшие люди в лиге.

Левые вингеры: 1. Георгий Мелкадзе («Тамбов»); 2. Хорен Байрамян («Ростов»). 3. Андрей Мостовой («Сочи»); 4. Иван Обляков ( ЦСКА ).

Мелкадзе заиграл в «Тамбове» и, говорят, получит второй шанс в «Спартаке» с осени. Но другие атакующие игроки с креном налево не так впечатлили. Дриусси и Мариу играли за «Зенит» и «Локомотив» с переменным успехом – потому первого могут продать, а контракт второго у «Интера» не выкупали. На их фоне даже успехи Эль Кабира в «Урале» выделяются, как и цифры Облякова, что менял позиции. А в лидерах также оказываются Байрамян – вписался в игру «Ростова» и в лучших матчах был шикарен, и Мостовой – арендованный «Зенитом» атакующий хавбек вписался в игру «Сочи» и с Кокориным еще может зажечь впереди.

Вторые форварды: 1. Артем Дзюба («Зенит»); 2. Максимилиан Филипп («Динамо»); 3. Алексей Миранчук («Локомотив»). 4. Эрик Бикфалви («Урал»).

У Дзюбы такие показатели – суммарно создал больше голов, чем некоторые аутсайдеры, что поставить его ниже первого места нельзя. Победитель с явным отрывом, а вот дальше интересно. Максимилиан Филипп разыгрался, в лучших матчах за «Динамо» оправдывал трансферную стоимость, в отличие от того же Тиля из «Спартака» — тоже умеет играть второго форварда, но пока не нашел себя в схемах Тедеско. Алексей Миранчук нашел в себе пенальтиста, но все-таки второй форвард «Локомотива» не проводит такой сезон, как Крыховяк, чтобы задвинуть Дзюбу на второй план. Ну, а Бикфалви просто нельзя не упомянуть – один из самых стабильных атакующих хавбеков РПЛ последних лет.

Центральные нападающие: 1. Элдор Шомуродов («Ростов»); 2. Сердар Азмун («Зенит»); 3. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»); 4. Джордже Деспотович («Оренбург»).

Азмун не первый, поскольку многовато мазал из хороших позиций. Да и «Зенит» в лице Дзюбы сделал много полезного, чтобы Сердар сейчас мог оказаться в Лондоне или Неаполе, Азмун собирал чужие сливки. А вот Шомуродов растет на глазах, умно уводил за собой защитников, уверенно закрывал атаки «Ростова». Герой сезона, как и Соболев – за игру в «Крыльях Советов», или Деспотович – физически монстр, выдерживал дикие нагрузки в «Оренбурге». Наконечники в этом сезоне порадовали.

Впрочем, как и игроки многих позиций ближе к центральной оси, а вот на флангах скорее персональные успехи, чем массовые. Но впереди еще восемь туров, которые могут изменить расклад в этом рейтинге! Да и само наличие сразу 44 героев о многом говорит – в РПЛ достаточно футболистов, за игрой которых интересно следить. А если подбивать итоги и высчитывать количество футболистов каждого клуба в списке самых важных и ярких, то получаем неожиданный результат.