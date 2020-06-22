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Сёмин, Бердыев и крутой иностранец. 7 тренеров для ЦСКА после Ганчаренко

вчера, 16:00
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«Соккер.ру» отмечает – расставание с тренером близко, поэтому важно найти правильных кандидатов на замену.

Никто не опровергает, что Ганчаренко подал в отставку. Ничего нового для клуба. Гинер рассказывал, что Слуцкий частенько носил заявления, но президент ЦСКА рвал бумажки, просил не горячиться, продолжали работу.

Ганчаренко трудился в штабе Леонида Викторовича, мог перенять привычку писать заявления после звонких поражений. Говорят, белорус на выходные улетел на родину, а поскольку наставнику стало плохо после погрома – не исключено, что больше не может.

Если перегорел, то сейчас у ЦСКА будет временный тренер – Овчинников или братья Березуцкие. Но дальше нужен постоянный наставник, а еще лучше определиться до конца сезона, ведь впереди борьба за еврокубковую зону, а сборов не будет – один сезон перетечет в другой.

Юрий Сёмин

Начнем с экстравагантного варианта. Гинер вряд ли пригласит Юрия Павловича. Но Сёмин настолько сильно обиделся на «Локомотив», что может согласиться на предложение «армейцев». Не сказать, что два московских клуба особо враждуют, а поскольку в случае ухода Ганчаренко прямо сейчас ЦСКА срочно нужен адаптированный к РПЛ главный тренер – Сёмина грех не вспомнить. Было бы иронично, ведь в родном клубе Юрия Павловича обвиняли, что не доверяет молодым, а у «армейцев» — самый юный состав лиги. И успешный дедушка им нужен.

Владимир Федотов

После 22-х туров Федотов был лучшим наставником сезона. И в «Оренбурге» сражался против соперников и арбитров, и в «Сочи» игру поставил. Но потом мужское достоинство южного клуба прижало могильной плитой кривого регламента РПЛ. Даже когда руководство союза, лиги и клуба приказало Кокорину и Федотову играть против юных ростовчан, у наставника был вариант сохранить лицо. Владимир Валентинович тест не прошел, хотя остается не старым и сильным наставником. Для ЦСКА это будет не худший специалист. Но разве Ротенберг вот так просто отпустит в Москву «наемного работника»?

Марселино Гарсия Тораль

Из безработных крутых иностранцев Марселино первый в списке, кто может усилить ЦСКА, и при этом не потребует 9 млн евро зарплаты. По статусу и запросам подходит для работы в России. У «Валенсии» сейчас ужасный босс, который приревновал к популярности и влиятельности наставника, поэтому Марселино ушел, но причина не в футболе. Гарсия Тораль – мощный наставник. Плохо лишь, что ему работа в ЦСКА может быть неинтересной. Не тот состав, чтобы надеяться на быстрое чемпионство в РПЛ. И пандемия может напугать. В Испании цифры пошли на спад, а в Москве пока нет. Вероятность появления Марселино в ЦСКА близка к нулю, но кто мешает помечтать?

Йиндрих Тршиповски

Если уже перешли к иностранцам, то можно упомянуть человека, которого не смог уговорить Кикнадзе. Говорят, что чеха – наставника «Славии», хотели видеть в «Локомотиве», Николич был лишь под вторым номером. У Бабаева и Гинера таланты переговорщиков совсем другого порядка, поэтому если Йиндриха смогут заманить в Москву – будет интересно. Проблема лишь в том, что ему может быть неинтересной работа в РПЛ, ведь ждет приглашения в топ-5. Тршиповски молодой, перспективный, у него есть стиль – Крал может рассказать, ведь играл у этого наставника.

Сергей Игнашевич

Вряд ли наставник «Торпедо» возглавит ЦСКА прямо сейчас, но упомянуть легенду «армейцев» нужно, поскольку Сергей Николаевич в будущем может стать главным тренером московского клуба. Но сейчас ему не стоит использовать «жизнь», ведь в тренерской игре команда должна быть готова к подвигам. Стать для ЦСКА своим Зиданом – манящая перспектива, но если в сырой коллектив, с которым молодой Ганчаренко не справляется, придет наставник с меньшим опытом и еще на два года младше, то вряд ли получится круто. Игнашевич не созрел для работы в ЦСКА, пусть набирается опыта, а не рискует первой же неудачей перечеркнуть новую карьеру.

Леонид Слуцкий

Кто сказал, что у «Рубина» будут козыри на переговорах со Слуцким, если его позовут из Москвы? Новые владельцы ЦСКА связаны с властями – государственная компания. Ее управляющие найдут выход на руководство казанского клуба и региона, если нужно вернуть связку Гинера, Бабаева и Слуцкого. Вот только настолько хорош сейчас Леонид Викторович? В Европе у него не получилось, в Казани только-только входит в курс дела. ЦСКА тренер может понадобиться быстро, чтобы спасти концовку сезона, так что Слуцкий не обязательно лучший вариант, хотя предсказуемый, на поверхности.

Курбан Бердыев

После завоевания шестого для ЦСКА чемпионского титула Гинер назвал Бердыева «великим тренером» с явным сарказмом. Вряд ли Курбан Бекиевич – любимый наставник Евгения Ленноровича. Но есть одна разница между тем, что было в прошлом, и что видим сейчас. Гинер формально остался главным боссом, но вряд ли все без исключения решения можно принять без консультации с ВЭБ. Корпорации важно увидеть ЦСКА в Лиге чемпионов в ближайшее время. И знают тренера, что умел создать на базе команды, которая на вид не тянула на такую высоту, боеспособную машину. Рациональный футбол у ЦСКА на разных отрезках был, «Ростов» Бердыева не был защитным коллективом. Противоречий нет. Опытный наставник легко может появиться у руля «армейцев», и вряд ли станет хуже.

Кого вы бы назначили главным тренером ЦСКА?

Не хватает дисциплины, но есть запас энергии и талантливые молодые ребята. Есть опытный вратарь, но проблемы в защите. Нет денег на дорогие трансферы, но хочется в Лигу чемпионов. При такой комбинации напрашивается Бердыев, но без довеска в виде советников, агентов и прочих менеджеров. Курбан Бекиевич не работал целый год, хорошо отдохнул. Точно есть желание взять реванш за неудачи в Казани.

Плюс у Гинера с тренерами из дальнего зарубежья не складывается, поэтому если Ганчаренко перегорел и сам инициирует уход, то скорее нужно брать наставника, что знает РПЛ. И не стоит надеяться на внутренние резервы – если бы в структуре ЦСКА Бабаев и Гинер видели готового главного тренера – например, Гришина до его ухода, то Ганчаренко ушел бы еще прошлым летом. Но Виктор Михайлович оставался.

И сейчас, судя по всему, его не гонят, сам порывается уйти. Гинер знает, что дело может быть не только в тренере – вдруг игроки просто не тянут и без трансферов скачка результатов не видать, поэтому в его характере сохранить Ганчаренко до конца сезона, а уже потом принимать решения. Но если вдруг вели вялые переговоры с готовым опытным бойцом, то эффект неожиданности может сработать.

ЦСКА нельзя без еврокубков – нужны премиальные УЕФА, поэтому тут выборы ценой в миллионы евро, десятки миллионов. Если «армейцы» ошибутся с наставником – потеряют деньги. А если примут верное решение — сюда теоретически входит и поддержка Ганчаренко до конца сезона, если совершит тренерский камбэк, то минимум в группе ЛЕ «армейцев» увидите. Но смена тренера возможна, ведь есть плохие результаты и недовольные фанаты – они привыкли к борьбе за тройку.

Все понимают, что у Ганчаренко часто не получается добыть важную победу, но готового сменщика нет, особенно в такой сложный момент. С другой стороны, круг кандидатов солидный. ЦСКА Сёмина, Бердыева или любого из иностранцев точно будет отличаться от ЦСКА Ганчаренко. И если белорус сам хочет уйти, то его нет смысла удерживать.

Наставник – тот, кто принимает трудные решения. Если тренер считает, что для команды лучше двигаться дальше без него, то это последняя польза, которую он может принести коллективу.

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Bastardo
Bastardo
сегодня в 01:06
Сомневаюсь, что Бердыева пригласят. Он же не только в тренерский штаб тянет своих людей, и не только в состав футболистов. В такой корпоративной команде КББ работать не захочет. Да и достаточно вспомнить, что стало с Ростовом после его ухода.
Bastardo
Bastardo ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 01:04
С осетином понятно всё, побежал на московские деньги.
А белоруса жаль, ибо усилений под уровень лиги не наблюдается, а с тем, что есть, возиться устал.
Bastardo
Bastardo ответ prinzЫп (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
У него тренерская практика есть? Нет.
У него есть тактические решения? Нет.
У него в команде авторитет будет выше Акинфеева? Нет.
У него есть рецепты как поставить конвейер игроков дубля в основу? Нет.
У него есть предложения от других клубов? Нет.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 23:55
Зач писать которые точно не возглавят
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:51
Ну да, правда глаза колет... Лучше удалить неудобного собеседника, чем искать аргументы для спора с ним!!!
neukomm
neukomm ответ prinzЫп (раскрыть)
вчера в 22:23
И явно не фанат футбола. Это как так можно было громко - капсом еще - ляпнуть про Широкова такие противные для него самого слова: работать, вкалывать, заставить. Вы ни разу не слышали его интервью, комментарии, его аналитику? Ни разу не видели видео с его участием, где ведет себя как урод? У этого человека ни принципов, ни совести. Подлый мерзкий футболенок.
Петрович93
Петрович93
вчера в 21:18
Берите назад валеру газаева и жизнь у цска наладится
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 20:14
Скажу так: - Я НЕ фанат человека, которого назову чуть ниже и никогда им не был.
Не знаю, есть ли у него тренерская лицензия и имеет ли он право работать тренером сейчас, но, в данной ситуации, уверен на 99,9%, что он, будучи знаком с российским футболом и лично клубом ЦСКА изнутри (ведь он из армейской школы, играл за ЦСКА немало) он русский, с его характером и русским менталитетом, сможет найти общий язык с молодыми игроками ЦСКА, а кого нужно, ЗАСТАВИТ, или нафиг за борт (в смысле, если не будут выкладываться на все 100%%, отправит в дубль или на полировки скамейки). Только он, сможет заставить этих зазнавшихся засранцев-"звезд"-миллионеров РАБОТАТЬ и ВКАЛЫВАТЬ, ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА МАКСИМУМЕ, а не выкабениваться и отбывать номер на поле.
Еще раз говорю, это мое сугубо личное мнение и можете со мной не согласиться, но я бы, назначил на оставшиеся матчи - Рому Широкова.
denmig
denmig
вчера в 19:00
Пончик самый вероятный вариант! Тоже самое было с локой , пока не вернули шпалыча! Ушел он красиво, красиво можно и вернуть!
serh62
serh62
вчера в 18:57
за 57 бросать молодых пацанов и убегать , как это сделал с амкаром гений тренерского цеха-черчесов.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:38
Если ВЭБ не собирается вылаживаться (демарш Ганчара по этому поводу видимо), то... Можно Реброва позвать, земляк Гинера, все такое...
alex spartakovih
alex spartakovih ответ Danrog (раскрыть)
вчера в 18:11
МОЖ БЕРДЫЕВ?И МОЖ И СЛУЦКИЙ С ВАНЕЙ ПРИДУТ?
Danrog
Danrog
вчера в 17:32
Ни один из этих не пойдет в ЦСКА.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:17
Юрий Павловичу это не надо, он может обидеться на руководство Локомотива, и есть за что...
Но предавать преданных ему и Локомотиву футбольных болельщиков и фанатов он не будет.
А возглавить ЦСКА, "не успев уйти из Локо" мягко говоря, будет не очень здорово выглядеть, по отношению к своим же фанатам, которые полюбили его, именно за преданность и заслуги в Локо... Не сказать уж, что это будет предательством в прямом смысле этого слова, но с этической стороны это не есть хорошо... И не очень порядочно... А Юрий Павлович, честный, порядочный человек, имеющий свои правильные принципы...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:55
пусть будет правильно!!)))))))
particular
particular
вчера в 16:46
Способный давать результат при ограниченных возможностях… Только не из системы клуба, ибо, лишние обязательства будет реально лишними… Желательно русскоговорящий… Не из молодой плеяды, но и не седоголовый старец… Жёсткий, требовательный и амбициозный…
Временщик и забугорное дарование за безумные деньги в нашем футболе, пожалуй, будут бессильны… Во всяком случае, на текущий момент...
oFANATo
oFANATo ответ Сергей Саныч (раскрыть)
вчера в 16:28
Потому что Онопко уже сказал, что готов до конца сезона заменить Ганчаренко. А в долгую его устраивает в помощниках работать.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
вчера в 16:28
Йиндрих Тршиповски самый подходящий, имя без бутылки не выговоришь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 16:24
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 16:24
    Семь тренеров, большой выбор.
    Будем посмотреть.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 16:18
    Вариант с иностранцем всегда рисковый для россиян.
    Но если рискнуть,то почему бы не Марселино,с его громадным опытом в Валенсии,Севилье,Вильярреале..
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 16:08
    Лучше всех мусолил розу Онопко
    Почему его не рассматривают как конского важака?
    Кот- Бегемот
    Кот- Бегемот
    вчера в 16:05
    Палыч сгодится. Туркмен это антифутбол
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 16:05
    Интересно было бы глянуть, что получилось бы у Бекиевича в команде с ресурсами
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