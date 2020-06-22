Сёмин, Бердыев и крутой иностранец. 7 тренеров для ЦСКА после Ганчаренко

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» отмечает – расставание с тренером близко, поэтому важно найти правильных кандидатов на замену.

Никто не опровергает, что Ганчаренко подал в отставку. Ничего нового для клуба. Гинер рассказывал, что Слуцкий частенько носил заявления, но президент ЦСКА рвал бумажки, просил не горячиться, продолжали работу.

Ганчаренко трудился в штабе Леонида Викторовича, мог перенять привычку писать заявления после звонких поражений. Говорят, белорус на выходные улетел на родину, а поскольку наставнику стало плохо после погрома – не исключено, что больше не может.

Если перегорел, то сейчас у ЦСКА будет временный тренер – Овчинников или братья Березуцкие. Но дальше нужен постоянный наставник, а еще лучше определиться до конца сезона, ведь впереди борьба за еврокубковую зону, а сборов не будет – один сезон перетечет в другой.

Начнем с экстравагантного варианта. Гинер вряд ли пригласит Юрия Павловича. Но Сёмин настолько сильно обиделся на «Локомотив», что может согласиться на предложение «армейцев». Не сказать, что два московских клуба особо враждуют, а поскольку в случае ухода Ганчаренко прямо сейчас ЦСКА срочно нужен адаптированный к РПЛ главный тренер – Сёмина грех не вспомнить. Было бы иронично, ведь в родном клубе Юрия Павловича обвиняли, что не доверяет молодым, а у «армейцев» — самый юный состав лиги. И успешный дедушка им нужен.

После 22-х туров Федотов был лучшим наставником сезона. И в «Оренбурге» сражался против соперников и арбитров, и в «Сочи» игру поставил. Но потом мужское достоинство южного клуба прижало могильной плитой кривого регламента РПЛ . Даже когда руководство союза, лиги и клуба приказало Кокорину и Федотову играть против юных ростовчан, у наставника был вариант сохранить лицо. Владимир Валентинович тест не прошел, хотя остается не старым и сильным наставником. Для ЦСКА это будет не худший специалист. Но разве Ротенберг вот так просто отпустит в Москву «наемного работника»?

Из безработных крутых иностранцев Марселино первый в списке, кто может усилить ЦСКА , и при этом не потребует 9 млн евро зарплаты. По статусу и запросам подходит для работы в России. У «Валенсии» сейчас ужасный босс, который приревновал к популярности и влиятельности наставника, поэтому Марселино ушел, но причина не в футболе. Гарсия Тораль – мощный наставник. Плохо лишь, что ему работа в ЦСКА может быть неинтересной. Не тот состав, чтобы надеяться на быстрое чемпионство в РПЛ . И пандемия может напугать. В Испании цифры пошли на спад, а в Москве пока нет. Вероятность появления Марселино в ЦСКА близка к нулю, но кто мешает помечтать?

Если уже перешли к иностранцам, то можно упомянуть человека, которого не смог уговорить Кикнадзе. Говорят, что чеха – наставника «Славии», хотели видеть в «Локомотиве», Николич был лишь под вторым номером. У Бабаева и Гинера таланты переговорщиков совсем другого порядка, поэтому если Йиндриха смогут заманить в Москву – будет интересно. Проблема лишь в том, что ему может быть неинтересной работа в РПЛ , ведь ждет приглашения в топ-5. Тршиповски молодой, перспективный, у него есть стиль – Крал может рассказать, ведь играл у этого наставника.

Вряд ли наставник «Торпедо» возглавит ЦСКА прямо сейчас, но упомянуть легенду «армейцев» нужно, поскольку Сергей Николаевич в будущем может стать главным тренером московского клуба. Но сейчас ему не стоит использовать «жизнь», ведь в тренерской игре команда должна быть готова к подвигам. Стать для ЦСКА своим Зиданом – манящая перспектива, но если в сырой коллектив, с которым молодой Ганчаренко не справляется, придет наставник с меньшим опытом и еще на два года младше, то вряд ли получится круто. Игнашевич не созрел для работы в ЦСКА , пусть набирается опыта, а не рискует первой же неудачей перечеркнуть новую карьеру.

Кто сказал, что у «Рубина» будут козыри на переговорах со Слуцким, если его позовут из Москвы? Новые владельцы ЦСКА связаны с властями – государственная компания. Ее управляющие найдут выход на руководство казанского клуба и региона, если нужно вернуть связку Гинера, Бабаева и Слуцкого. Вот только настолько хорош сейчас Леонид Викторович? В Европе у него не получилось, в Казани только-только входит в курс дела. ЦСКА тренер может понадобиться быстро, чтобы спасти концовку сезона, так что Слуцкий не обязательно лучший вариант, хотя предсказуемый, на поверхности.

После завоевания шестого для ЦСКА чемпионского титула Гинер назвал Бердыева «великим тренером» с явным сарказмом. Вряд ли Курбан Бекиевич – любимый наставник Евгения Ленноровича. Но есть одна разница между тем, что было в прошлом, и что видим сейчас. Гинер формально остался главным боссом, но вряд ли все без исключения решения можно принять без консультации с ВЭБ . Корпорации важно увидеть ЦСКА в Лиге чемпионов в ближайшее время. И знают тренера, что умел создать на базе команды, которая на вид не тянула на такую высоту, боеспособную машину. Рациональный футбол у ЦСКА на разных отрезках был, «Ростов» Бердыева не был защитным коллективом. Противоречий нет. Опытный наставник легко может появиться у руля «армейцев», и вряд ли станет хуже.

Кого вы бы назначили главным тренером ЦСКА ?

Не хватает дисциплины, но есть запас энергии и талантливые молодые ребята. Есть опытный вратарь, но проблемы в защите. Нет денег на дорогие трансферы, но хочется в Лигу чемпионов. При такой комбинации напрашивается Бердыев, но без довеска в виде советников, агентов и прочих менеджеров. Курбан Бекиевич не работал целый год, хорошо отдохнул. Точно есть желание взять реванш за неудачи в Казани.

Плюс у Гинера с тренерами из дальнего зарубежья не складывается, поэтому если Ганчаренко перегорел и сам инициирует уход, то скорее нужно брать наставника, что знает РПЛ . И не стоит надеяться на внутренние резервы – если бы в структуре ЦСКА Бабаев и Гинер видели готового главного тренера – например, Гришина до его ухода, то Ганчаренко ушел бы еще прошлым летом. Но Виктор Михайлович оставался.

И сейчас, судя по всему, его не гонят, сам порывается уйти. Гинер знает, что дело может быть не только в тренере – вдруг игроки просто не тянут и без трансферов скачка результатов не видать, поэтому в его характере сохранить Ганчаренко до конца сезона, а уже потом принимать решения. Но если вдруг вели вялые переговоры с готовым опытным бойцом, то эффект неожиданности может сработать.

ЦСКА нельзя без еврокубков – нужны премиальные УЕФА , поэтому тут выборы ценой в миллионы евро, десятки миллионов. Если «армейцы» ошибутся с наставником – потеряют деньги. А если примут верное решение — сюда теоретически входит и поддержка Ганчаренко до конца сезона, если совершит тренерский камбэк, то минимум в группе ЛЕ «армейцев» увидите. Но смена тренера возможна, ведь есть плохие результаты и недовольные фанаты – они привыкли к борьбе за тройку.

Все понимают, что у Ганчаренко часто не получается добыть важную победу, но готового сменщика нет, особенно в такой сложный момент. С другой стороны, круг кандидатов солидный. ЦСКА Сёмина, Бердыева или любого из иностранцев точно будет отличаться от ЦСКА Ганчаренко. И если белорус сам хочет уйти, то его нет смысла удерживать.

Наставник – тот, кто принимает трудные решения. Если тренер считает, что для команды лучше двигаться дальше без него, то это последняя польза, которую он может принести коллективу.