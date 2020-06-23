«Реал» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 31 туре испанской Ла Лиге «Реал» в Мадриде примет «Мальорку». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Реал»
По итогам прошлого тура «Сливочные» перехватили у «Барселону» инициативу в борьбе за чемпионство. «Реал» обошел каталонцев в турнирной таблице за счет победы над прямым конкурентов в Мадриде.
Команда Зинедина Зидана провела тяжелый, но продуктивный матч в Сан Себастьяне, где голы Рамоса и Бензема принесли победу над «Реал Сосьедадом». Так «Реал» добыл третью викторию подряд после карантина, с общим счетом 8:2.
«Мальорка»
«Мальорка» на финише сезона Ла Лиги будет решать вопрос с сохранением прописки в элите испанского футбола. После затяжной паузы «Островитяне» взяли только одно очко, когда в прошлом туре разошлись миром с «Леганес» (1:1).
Команда Морено Висенте в этой кампании уже огорчала «Реал», когда в матче первого круга обыграла именитого оппонента в родных стенах. С 26 очками в активе «Мальорка» идет на 18 строчке в турнирной таблице.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» — 1.146
- Ничья – 8.210
- Победит «Мальорка» — 18.560
Статистика
- У «Реала» нет домашних поражений в текущем сезоне Ла Лиги – 11 побед и 4 ничьи.
- «Мальорка» — худшая гостевая команда чемпионата – только одна победа при 2 ничьих и 11 поражениях.
- «Реал» обыграл «Мальорку» в 4 предыдущих встречах в Мадриде.
Прогноз
«Сливочные» не должны сбавлять обороты после того, как им удалось захватить лидерство в турнирной таблице. Игра команды Зидана после затяжной паузы действительно впечатляет. Особенно продуктивно Мадрид играет в атаке, забивая много и регулярно.
К тому же, хозяева будут мотивированы взять реванш у аутсайдера за поражение в первом круге. Слабо верится, что машина из Мадрида даст сбой именно в этой встрече.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.512.