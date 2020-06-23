«Реал» Мадрид – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2020, 09:04

В 31 туре испанской Ла Лиге «Реал» в Мадриде примет «Мальорку». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Реал»

По итогам прошлого тура «Сливочные» перехватили у «Барселону» инициативу в борьбе за чемпионство. «Реал» обошел каталонцев в турнирной таблице за счет победы над прямым конкурентов в Мадриде.

Команда Зинедина Зидана провела тяжелый, но продуктивный матч в Сан Себастьяне, где голы Рамоса и Бензема принесли победу над «Реал Сосьедадом». Так «Реал» добыл третью викторию подряд после карантина, с общим счетом 8:2.

«Мальорка»

«Мальорка» на финише сезона Ла Лиги будет решать вопрос с сохранением прописки в элите испанского футбола. После затяжной паузы «Островитяне» взяли только одно очко, когда в прошлом туре разошлись миром с «Леганес» (1:1).

Команда Морено Висенте в этой кампании уже огорчала «Реал», когда в матче первого круга обыграла именитого оппонента в родных стенах. С 26 очками в активе «Мальорка» идет на 18 строчке в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 1.146

Ничья – 8.210

Победит «Мальорка» — 18.560

Статистика

У «Реала» нет домашних поражений в текущем сезоне Ла Лиги – 11 побед и 4 ничьи.

«Мальорка» — худшая гостевая команда чемпионата – только одна победа при 2 ничьих и 11 поражениях.

«Реал» обыграл «Мальорку» в 4 предыдущих встречах в Мадриде.

Прогноз

«Сливочные» не должны сбавлять обороты после того, как им удалось захватить лидерство в турнирной таблице. Игра команды Зидана после затяжной паузы действительно впечатляет. Особенно продуктивно Мадрид играет в атаке, забивая много и регулярно.

К тому же, хозяева будут мотивированы взять реванш у аутсайдера за поражение в первом круге. Слабо верится, что машина из Мадрида даст сбой именно в этой встрече.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.512.