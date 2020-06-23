Команда улыбчивого Кариоки. Непонятые легионеры «Спартака»

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23 июня 2020, 22:20

За них платили солидные деньги. На них возлагали большие надежды. Но их так никто и не понял. Даже «Соккер.ру».

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока продлил контракт с мексиканским клубом «Тигрес», за который выступает с 2017 года. Бразильский полузащитник довольно долго играл за «Спартак», но однозначного впечатления о себе не оставил. «Соккер.ру» разыскал других непонятых легионеров «красно-белых», которые явно что-то могли, но остались в памяти болельщиков как бы наполовину распустившимися. Это не список ужасных иностранцев или провальных сделок — список был бы другим. Однако никого из них мы так и не сумели постичь и оценить по достоинству, хотя кажется, что в других обстоятельствах эти футболисты могли принести немало пользы.

Вратарь

Саболч Шафар (Венгрия) — 5 матчей (-12)

Можно вспомнить незабвенного марокканца Абдельилу Баги по прозвищу Летающий Гепард, но предпочтение отдадим другому вратарю из смутного времени — Саболчу Шафару. До и после поездки в Россию венгр уверенно играл в чемпионате Австрии, но в Москве пропустил 12 голов в 5 матчах, когда у «Спартака» не было команды от слова совсем, был списан со счетов и через полгода вернулся в «Аустрию». Не думаю, что Шафар был настолько ужасен, чтобы его именем до сих пор пугать детишек, но оказался в команде в неудачное время и стал соучастником душераздирающих для болельщиков «сумерек богов».

Защитники

Габриэль Тамаш (Румыния) — 25 матчей

Румынский футболист пришел в «Спартак» совсем молодым 20-летним парнем из «Галатасарая», где были недостаточно терпеливы по отношению к талантливому защитнику. «Спартак» тоже хотел отдачу здесь и сейчас, не задумываясь о перспективе, а ведь дальнейшая карьера Габриэля показала, что из него мог получиться весьма добротный защитник по меркам РПЛ . Не дождавшись доверия в «Спартаке», Тамаш построил пеструю, но интересную карьеру в Европе, поиграл в трех ведущих лигах из пяти — АПЛ , Ла Лиге и Лиге 1.

Николас Пареха (Аргентина) — 60 матчей, 3 гола

Пареха — самый дорогой защитник в истории «Спартака», в 2010 году за него заплатили 10 миллионов евро «Эспаньолу». Валерий Карпин видел в аргентинце лидера защиты и безмерно доверял Нико, но чего-то постоянно не хватало Парехе для стабильной демонстрации своего класса: то здоровья, то игровой дисциплины, то мотивации. А класс у аргентинца точно был, что он подтвердил уже после «Спартака» в «Севилье», с которой выиграл три Лиги Европы подряд.

Хуан Инсаурральде (Аргентина) — 49 матчей, 2 гола

Инсаурральде пришел через два года после своего соотечественника и стоил втрое дешевле, но сыграл почти столько же, как и Пареха. Забил в первом же матче! Но дальше было хуже. Здоровяк Хуан создавал внушительное впечатление, но, вопреки внешности, оказался трусом: в больших матчах у Инсаурральде начинали трястись коленки, он допускал детские ошибки и подставлял команду. Когда Чако был спокоен — все было в порядке, но стоило ему испугаться — оборона «Спартака» расползалась на глазах.

Лоренцо Мельгарехо (Парагвай) — 116 матчей, 17 голов

Недавно Индеец покинул «Спартак», но подвести итог его выступлениям в Москве непросто. Вроде бы и больше сотни матчей, 17 забитых мячей, участие в завоевании титулов, но Мельгарехо за четыре года в Москве был таким разным… Почти никогда у Лоренцо не было места в стартовом составе, как и позиции на поле — был и левым защитником, и хавбеком, и вингером, и центральным нападающим. У парагвайца море матчей, где он порол моменты и сводил к минимуму командные усилия, но иногда забивал важные и победные мячи. Идеальный солдат для команды непонятых футболистов.

Полузащитники

Рафаэль Кариока (Бразилия) — 139 матчей, 3 гола

В России Кариока почти никогда не улыбался, у Карпина почти всегда был лучшим на поле, а от Бубнова получал одни двойки. Рафаэль — сильный футболист по меркам РПЛ , но за «Спартак» почти всегда играл через такое «не могу», что больно было смотреть. А вот после отъезда из России расцвел сначала у себя родине, а потом в Мексике. Наверное, просто климат не подходил.

Патрик Эберт (Германия) — 25 матчей

До перехода в «Спартак» был лидером «Вальядолида» в Примере, а еще раньше успешно играл за «Герту». Да и после «Спартака» играл в «Райо Вальекано» и до сих пор гоняет во второй Бундеслиге. Но в Москве у Патрика было полное затмение: 0 голов и 0 результативных передач в четверти сотней матчей. Но есть и оправдания: Эберта звал Карпин, который после всего лишь трех официальных игр отправился в отставку. Немец оказался никому не нужен.

Кристиан Майдана (Аргентина) — 46 матчей, 3 гола

Аргентинцы — трудный для понимания народец. Такой вывод делаем? Майдана пришел в «Спартак» Черчесова совсем молодым на замену Торбинскому, и как будто даже что-то умел, но на тот момент этого было явно недостаточно, чтобы играть в основе. Потом была аренда в испанский «Рекреативо» и еще один шанс при Карпине, но закончилось так же: потенциал просматривается, но неуверенность и отсутствие спортивной наглости его почти полностью заслонили.

Софьян Ханни (Алжир) — 38 матчей, 6 голов

8 миллионов евро — солидные деньги, столько отдали за Ханни, который пришел в чемпионскую команду, в которой Каррера не видел ему места в стартовом составе. За полтора года в «Спартаке» у Софьяна были вдохновенные матчи и полные провалы, когда его можно было отыскать на поле только по блику от лысины. Похоже, не хватило «физики» и характера, чтобы реализовать себя в РПЛ и «Спартаке».

Нападающие

Педро Роша (Бразилия) — 19 матчей, 1 гол

У Педро Роши еще есть шанс вернуться в «Спартак» и закрыть рты всем критикам, но за то время, что он провел в команде, никто толком не понял, почему «Спартак» заплатил за него такие деньги (12 млн евро). Хотя в первых матчах за «Спартак» Педро демонстрировал и скорость, и неплохое понимание футбола, а потом все это в одночасье куда-то исчезло. Но не может же быть совсем безнадежным футболист, который сейчас играет на правах аренды за лучший клуб Бразилии и Южной Америки. Роша уже выиграл с «Фламенго» два трофея, а на днях забил первый гол за «красно-черных».

Фернандо Кавенаги (Аргентина) — 63 матча, 17 голов