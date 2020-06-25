Второй Бензема или бесполезная трата денег? Мнения о Смолове в Испании разделились

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вчера, 13:00

Не все фанаты «Сельты» довольны игрой Федора. О приключениях российского форварда – на «Соккер.ру».

В России подавляющее большинство считает, судя по критическим отзывам, что Смолов не заиграл в «Сельте». Основание банальное – 1 гол в 10 матчах Ла Лиги, где в семи случаях был в основе. Но всё не настолько просто при оценке полноценного трансфера в «Сельту».

«Локомотиву» нужны деньги на новичков, Николичу не нужен Смолов, а сам Федор четко артикулировал – мечтает остаться в Ла Лиге, куда и Миранчуков приглашает. Выясним «за» и «против» подписания полноценного контракта с нападающим для «Сельты», ведь решение принимают именно сейчас.

За трансфер. Смолов – «второй Бензема»

Такое определение довелось встретить еще до карантина, причем как у испанских журналистов, так и у фанатов «Сельты». На днях команда из Виго вынесла «Алавес» со счетом 6:0, но Федор не забил, поэтому в России многие насмехались в комментариях. Но в Испании снова вспомнили об амплуа Бензема – у Смолова особая роль в «Сельте». Не центральный форвард, а тот, кто обеспечивает глубину, давит на защиту, уводит за собой, оставляет пространство. Тонкая и неблагодарная роль – Бензема за нее критиковали даже чаще, чем за то, за что реально следовало.

Против перехода. Ценник от «Локомотива»

Изначально рассказывали о 10 млн евро, но это странная сумма трансфера за 30-летнего форварда, что впервые в жизни играет в топ-5. Например, некоторые фанаты «Сельты» сейчас недовольны после новости о выкупе контракта Федора у «Локомотива» за 6 млн евро, когда 2 миллиона пропишут бонусами. Считают, что не играет нападающий на эти деньги, что якобы можно найти молодого форварда на кризисном рынке. С другой стороны, 6 млн евро – копейки для «Сельты». За защитника Айду отдали 8, за Нестора Араухо, что не сильно моложе Федора – 7 млн евро. Главное, чтобы «Локомотив» не запросил 10 – тогда не договорятся.

За трансфер. Смолов добавляет вариативности

Федор за несколько месяцев поменялся, и речь не только о прическе – в России только в «Динамо» в юности замечали, как Смолова видели нетипичным нападающим, иногда на фланге, как Кокорина, обкатывали. Но в «Урале», «Краснодаре» и «Локомотиве» у него была привычная роль в центре. В «Сельте» все иначе, поэтому с одной стороны самому стало интересно, с другой – сложно. Пахать надо больше, к чему форвард, что не славился объемом беговой работы, а ставил на завершение атак, не привык. Впрочем, если на тренировках Смолов выкладывается, то у тренерского штаба о нем хорошее мнение, а это важно.

Против перехода. Возраст и голевая скромность

Опытные в оценке футбола фанаты видят, что Смолов куда лучше, чем его голая статистика. Но понимают, насколько сейчас сложный момент. Во-первых, «Сельта» еще не спаслась от вылета – хотя две подряд победы заметно улучшили положение и подтвердили оценки, данные весной, что команда из Виго круче, чем ее результаты. Во-вторых, есть трансферные приоритеты – Мурильо в аренде, но его хотят выкупить у «Сампдории», на Рафинью не хватит – вернется в «Барселону». А Смолову уже 30 лет, ждать прогресса сложно, и если в списке трансферных задач будет четвертым-пятым, то фанаты укажут на голевую статистику и сделают вывод, что без Федора «Сельта» проживет.

За трансфер. У низкой результативности есть причины

У Аспаса – одного из лучших игроков «Сельты» в сезоне, и его нового напарника Смолова, похожие показатели по сумме качества голевых шансов и созданных моментов – 0.34 и 0.31 за матч (без учета пенальти). При этом именно Федор Михайлович – лучший форвард основы по меткости, 55.6 % его ударов пришлись в створ. Но сама выборка маленькая – 9 попыток. В десяти матчах Смолову создали мало моментов, но в этом и была задумка тренера. Как только Федор заиграет в центре атаки – если нужно будет, то цифры изменятся. А сейчас речь о парне, что реализовал 20 % точных ударов, забив 1 гол после 1.4 xG. Не только на голы надо смотреть, а и на прессинг. У «Сельты» цепкие ребята – Аспас, Рафинья и Мина сразу атакуют соперников с мячом. Но даже у Яго количество таких включений ниже, чем у Смолова. Федор пашет со всех сил.

Против перехода. Конкуренция в составе «Сельты»

А кто сказал, что для самого Смолова решение остаться в Виго будет выгодным? Финансово все понятно – в Испании зарабатывает меньше, чем в РПЛ , но деньги Федора Михайловича никогда особо не волновали. Следовательно, надо думать о футболе. У «Сельты» есть основной нападающий – Яго Аспас, но на днях свободным агентом пришел опытный Нолито, чей уход в 2016-м в «Манчестер Сити» отражал состояние форварда, но не стал для него успешным. В Англии не заиграл, в «Севилье» не зажигал, как умеет. Но в Виго сразу в своей тарелке. Впрочем, и Нолито, и Аспас другого формата, как и молодые Мина или Габи Фернандес. Количественно у Смолова полно конкурентов – может оказаться на лавке, как против «Реала Сосьедад», но все форварды разные, поэтому каждый получит время.

Мнение читателей. «Сельте» нужен трансфер Смолова?

Аренда продлена, то есть отлет в Москву не разозлил испанцев настолько, чтобы сразу выставить Федора за дверь. В тяжелом графике концовки сезона у Смолова еще будет шанс стать главным героем борьбы за спасение, но уже сейчас в «Сельте» должны прикинуть все «за» и «против».

Смолов получил время на адаптацию в критической ситуации – и пандемия, и угроза вылета. Но как только все немного успокоится, а «Сельта» начнет играть в свою силу, то в мире пяти замен, нового сезона без паузы наставнику клуба из Виго будет нужен 30-летний послушный форвард.

Федор пока не примерял привычную роль в новой команде – на острие, ведь у него мало касаний мяча в чужих штрафных, не форварда из центра. Не адаптировался к лиге настолько, чтобы с легкостью добавлять голы, но полезнее, чем многим кажется. Речь о ложном нападающем – всего 10 ударов в 10 играх, так что не по голам его нужно судить.

Часто вклад Смолова очевиден всем, кто считает не только мячи – то есть тренерам «Сельты». Например, против «Алавеса» российский форвард уже на третьей минуте создал шикарный момент, уложив на газон защитника на фланге. Затем был в идеальной позиции при всех голах команды. Но «Сельта» дважды забила с пенальти, были красивые дальние удары Рафиньи.

После такого матча издеваться, что форвард Смолов не забил, странно. Как и не понимать, что все тренеры будут применять ротацию, чтобы обезопасить игроков от травм – никто сейчас не готов идеально. Федор вписался в игру «Сельты» в схеме с ложным форвардом, Нолито и Аспас — напарники, а не конкуренты (соперник один – Санти Мина), так что в будущее надо смотреть с оптимизмом.

Смолов пока единственный гол забил в ворота «Реала» — хватило опыта, чтобы прочитать момент как раз в роли центрфорварда, а уже в субботу матч против «Барселоны» в Виго. Если Федор еще и каталонцев огорчит, то тренерский штаб легко убедит руководство, что наличие россиянина в заявке «Сельты» — удачная идея, за которую можно заплатить деньги.

Если бы команда играла строго на Смолова, а не Федор – на коллектив, если бы ему создавали моменты, а нападающий мазал — могли заявить, что тело инородное, нет смысла продолжать. Но «Сельта» без Федора была в двух пунктах от последнего места третьей с конца, а спустя десять туров разрыв уже составляет девять очков, а до зоны вылета теперь семь пунктов.

Смолов стал рабочей лошадкой в Виго, нужно время, чтобы освоиться в новой роли в тридцать лет, а команде – чтобы начать создавать ему качественные моменты. Нолито играет левее центра, Аспасу удобно меняться позиции с Федором, работая справа, и эта тройка ветеранов может зажигать уже этой осенью, поскольку тактически Смолов на сто процентов вписался.

В условиях, когда молодой форвард будет стоить от десяти миллионов, а денег нет, странно искать другого нападающего. Были опасения, сможет ли классический центральный нападающий, если судить по его игре за сборную России, «Краснодар» и «Локомотив», вписаться в команду, где уже есть снайпер – Аспас? Но ответ есть – смог.

Федор в Виго согласен на роль того, кто создает пространство и получает мало моментов ради успехов напарников. Если все стороны довольны, то осталось договориться с «Локомотивом» по сумме трансфера и не издеваться над Федором, который мечтает остаться в Ла Лиге. А как только «Сельта» окрепнет настолько, что создадут россиянину парочку явных моментов – сделает отсылку к сезонам, когда забивал по двадцать мячей.

По тому, где Смолов касается мяча – часто вдали от ворот, как ведет борьбу – активно, и как открывается на линии офсайда — удачно, видно, что это форвард высокого класса даже для Ла Лиги. Тот случай, когда мало посмотреть на количество голов, российский нападающий добавил в игру команды баланса, что тоже повлияло на результаты.

До гостя из Москвы у «Сельты» было по 0.8 очков и голов за матч. С ним темп набора очков вырос в два раза – до 1.6 за игру, а результативность улучшилась в полтора раза – до 1.2 гола за матч. Причем учтите, что в 10 матчах с Федором аутсайдер из Виго сыграл против семи клубов из первой десятки, календарь был сложнейшим, а результаты заметно улучшились.

Со Смоловым, Нолито и Аспасом в атаке «Сельта» будет опасной, поэтому выкуп контракта не станет сенсацией. И «Локомотиву» не стоит жадничать, Федор нашел правильную команду, нужно договориться.