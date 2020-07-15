«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:22

В 36-ту туре АПЛ «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Эвертон»

За три тура до конца чемпионата Англии клуб из Ливерпуля базируется на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти уже не решает никаких турнирных задач.

В последнем матче АПЛ «Эвертон» без боя уступил в гостях «Вулверхэмптону» (0:3), доведя серию без побед в турнире до трех поединков кряду. Всего в активе команды двенадцать побед, при девяти ничьих и четырнадцати поражениях. Примечательно, что дома «Ириски» не проигрывали в 11-ти последних поединках чемпионата.

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» крайне тяжелая ситуация за три тура до конца чемпионата. Команда из Бирмингема расположилась на предпоследнем месте в рейтинге и рискует покинуть элиту английского футбола.

Чтобы избежать понижения в классе «Львам» нужно побеждать во всех оставшихся матчах и надеется, что прямые конкуренты потеряют очки.

В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» добыла важную победу над «Кристал Пэлас» в родных стенах (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» — 2.100

Ничья – 3.530

Победит «Астон Вилла» — 3.690

Статистика

«Эвертон» выиграл три последних домашних матча против «Астон Виллы».

«Астон Вилла» проиграла четыре из пяти последних выездных матча в АПЛ .

. Ставка на ТБ (2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих очных встречах соперников.

Прогноз

На первый план в этом противостоянии должна выходить мотивация. Она отсутствует у хозяев и, наоборот, зашкаливает у гостей.

После победы на «Кристал Пэлас» в прошлом туре «Астон Вилла» должна поверить в свои силы и попытаться сделать подвиг. Предлагаем заиграть ставку Х2, за которую БК Pinnacle предлагает выгодные коэффициент 1.826.