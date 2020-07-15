«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 36-ту туре АПЛ «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Эвертон»
За три тура до конца чемпионата Англии клуб из Ливерпуля базируется на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти уже не решает никаких турнирных задач.
В последнем матче АПЛ «Эвертон» без боя уступил в гостях «Вулверхэмптону» (0:3), доведя серию без побед в турнире до трех поединков кряду. Всего в активе команды двенадцать побед, при девяти ничьих и четырнадцати поражениях. Примечательно, что дома «Ириски» не проигрывали в 11-ти последних поединках чемпионата.
«Астон Вилла»
У «Астон Виллы» крайне тяжелая ситуация за три тура до конца чемпионата. Команда из Бирмингема расположилась на предпоследнем месте в рейтинге и рискует покинуть элиту английского футбола.
Чтобы избежать понижения в классе «Львам» нужно побеждать во всех оставшихся матчах и надеется, что прямые конкуренты потеряют очки.
В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» добыла важную победу над «Кристал Пэлас» в родных стенах (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» — 2.100
- Ничья – 3.530
- Победит «Астон Вилла» — 3.690
Статистика
- «Эвертон» выиграл три последних домашних матча против «Астон Виллы».
- «Астон Вилла» проиграла четыре из пяти последних выездных матча в АПЛ.
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих очных встречах соперников.
Прогноз
На первый план в этом противостоянии должна выходить мотивация. Она отсутствует у хозяев и, наоборот, зашкаливает у гостей.
После победы на «Кристал Пэлас» в прошлом туре «Астон Вилла» должна поверить в свои силы и попытаться сделать подвиг. Предлагаем заиграть ставку Х2, за которую БК Pinnacle предлагает выгодные коэффициент 1.826.