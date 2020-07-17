«Наполи» — «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:43

В 34-м туре итальянской Серии A «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» сыграет против «Удинезе». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Наполи»

За счет серии успешных матчей клуб из Неаполя обосновался на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. До зоны Лиги Чемпионов «Наполи» уже не дотянуться, но за право сыграть в турнире рангом ниже ( ЛЕ ), команда еще будет бороться.

В двух последних матчах подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли вничью с «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1). Этим поединкам предшествовали две победы, которые были взяты в противостояниях с «Дженоа» (2:1) и «Ромой» (2:1).

«Удинезе»

«Черно-белые» еще не могут чувствовать себя спокойно. За шесть туров до конца чемпионата Италии «Удинезе» базируется на шестнадцатой позиции, а преимущество на зоной вылета составляет семь очков.

Для уверенности команде Луги Готти нужно взять парочку побед, которые обезопасят их от борьбы за выживание.

В прошлом туре Серии A «Удинезе» разошелся миром с «Лацио» (0:0). Перед этим гости предстоящей встречи крупно уступили дома «Сампдории» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» — 1.515

Ничья – 4.460

Победит «Удинезе» — 6.640

Статистика

«Наполи» выиграл шесть последних домашних матча против «Удинезе».

«Удинезе» пропускал по четыре гола в двух предыдущих выездных поединках в Неаполе.

В активе «Наполи» шесть побед в десяти последних домашних матчах во всех турнирах.

Прогноз на матч

Последние неудачи «Наполи», в сочетании с мотивацией «Удинезе», обязали букмекеров выставить приличный коэффициент на победу хозяев.

Такими предложениями следует выгодно пользоваться. Все таки, состав у хозяев на две, а то и на три, головы сильней, нежели у гостей. Предлагаем взять ставку на Ф1(-1) с коэффициентом 1.869 в букмекерской конторе Pinnacle.