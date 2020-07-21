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Испортить то, что не работало, сложно, но Кашшаи справился

вчера, 17:42
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«Соккер.ру» догадывается, почему венгр себя так ведет. 

Туристический сектор от пандемии пострадал во всем мире. И если бы в РФС не платили агенту туристического бюро Виктору Кашшаи 1.2 млн евро в год – именно такая сумма фигурирует в открытых источниках, то венгр мог остаться без работы в 2020-м.  

Не хочется унижать агентов, что продают путевки – занимаются обычной работой, не воруют деньги из бюджета, но квалификация рядового работника турагентства не равна навыкам менеджера с зарплатой в 100 миллионов рублей.  

Да, Виктор Кашшаи был арбитром ФИФА, много лет работал в сильнейшем чемпионате Европы – венгерской лиге. А если без сарказма, то речь об одном из самых скандальных арбитров, которого пинали после грубых личных ошибок или ляпов помощников. 

Причем, даже если оставить в стороне обвинения фанатов, остается рабочий вариант — некомпетентность. Потому и были ошибки? Кашшаи бежал из туристического агентства, где продавал венграм путевки в теплые края, поэтому был готов на все.  

Виктора его коллеги по судейскому корпусу не шибко уважали, зато начальство прощало венгру разные фокусы, как чуть позже турку Чакыру. Есть ведь философия – доверять не только рефери из топ-5, и под нее набирали словенцев, венгров, турецких рефери.  

Получались удобные арбитры для УЕФА. Ставишь на важный матч Евро – не замечают чистый гол. Потом Кашшаи, конечно же, признал ошибку, но матч никто уже не переигрывал, поезд ушел. Ставишь на финал Лиги чемпионов – забывает о правиле офсайда.  

Но когда в игре «Реала» и «Баварии» не замечали метровые офсайды, а в игре «Барселоны» и «Баварии» чудил уже в сторону немцев, то у Кашшаи сформировалась плохая репутация. Он назначал пенальти после спотыканий форвардов о газон.

Во всех случаях виноваты помощники? Не только, главный судья тоже допускал грубые ляпы – красные карточки, левые пенальти, однобокое судейство. У Кашшаи была и остается ужасная репутация в профессиональных кругах, никогда не считали его великим специалистом.  

Злые языки описывали человеком, что подлизывается к начальству и которого не все любят. Коллина, Мерк или даже Розетти – хотя и представитель коррумпированной в футболе страны, что доказало Кальчополи, намного выше по классу. 

То есть в РФС выделили 1.2 млн евро в год, чтобы пригласить управлять арбитрами человека, не раз обвиненного в полной некомпетентности. В результате Кашшаи с порога стал работать на тех, кто ему платит, а не защищать правосудие? 

Только рассказывают о мифической «реформе судейского корпуса». В чем заключается, форму Вилкову или Иванову новую пошьют? Как можно было оставить на зарплате в 30 тысяч рублей во время карантина арбитров лиги с суммарными расходами 66 миллиардов рублей?  

Получилась провокация диких решений после паузы. Виктор идет около стены, где написано «2+2=5», но его ничего не смущает. А уж комментарии Кашшаи по ошибкам арбитров – песня. Казалось бы, нельзя опозориться сильнее, чем предшественник венгра Егоров.  

Но человек-улыбка хотя бы часть ляпов признавал, читал новые правила, вникал в нюансы. Виктор же выбрал тактику отрицания всех ошибок, а самое главное — выдумал метод, как арбитры будут игнорировать серьезные фолы. Теперь в РПЛ реже ходят к мониторам. 

Арбитры теперь знают – если Егоров их ругал, отстранял и наказывал, то у Кашшаи достаточно пройти полиграф в худшем случае. А в основном тебя отмажут после любой серии ошибок. Например, ляпы в матчах «Локомотива», поскольку «Спартак» отвлек внимание, никто толком и не обсуждал.  

Подумаешь, на путевку в группу ЛЧ, что принесет десятки миллионов евро, повлияли странные решения, как в прошлом сезоне. Тогда Егоров хотя бы признал, что «Краснодар» пострадал из-за ошибочного решения Вилкова. А Кашшаи защищает всех: видим набор общих фраз и отрицание всех ошибок.  

Потом на основании якобы «экспертного» мнения сформируют прецеденты, и в РПЛ можно будет не ставить пенальти всякий раз, когда главный судья не пошел смотреть повтор, чтобы не позориться. Сложно ведь увидеть момент с нескольких ракурсов, но невозмутимо проигнорировать.  

Был смешной момент, когда судья Безбородов пошел к монитору и скривился – пришлось поставить пенальти в ворота команды, которую явно не хотелось обижать, но фол был явным. Чтобы такого больше не было, арбитрам разрешили попросту игнорировать эпизоды?   

Но откуда возьмется аудитория в РПЛ, когда такое судейство? В АПЛ все понимают причины диких ошибок сезона – рефери старые, сытые, не готовые к динамике игры. В России все тоже понимают причины сомнительного арбитража, но никому не хочется получать смертельные угрозы. 

Венгр, хоть и обычный туристический агент, не глупый, понимает, что если будет называть вещи своими именами – его карьера в РФС закончится быстро. Но ситуация огорчает из-за чувства безысходности. РПЛ не защищает клубы, которые страдают от плохого судейства. 

Получается, что даже «Зенит» не столько выигрывает – в их пользу среднее количество ошибок, сами стабильнее всех, как страдает в итоге. Команда Семака привыкает к определенному стилю судейства, а потом в Европе влетает посредственным соперникам.  

РПЛ в стороне, но Прядкина переизбрали единогласно просто потому, что боятся отдать лигу в руки строго петербуржцам. Дюков зашел, обещая исправление ситуации. Финансово справился неплохо, но с коронавирусом его подопечные просчитались – полный провал и на уровне РФС, и на уровне РПЛ

Арбитраж – мрак, которого давно не было, даже во времена «странных матчей» через тур. А если сейчас сместят Прядкина, что и за ваших, и за наших, и за все хорошее, то поставят Митрофанова. Вот этого клубы и боятся. Связка из «Зенита» сделает все, чтобы люди с деньгами потеряли интерес к футболу.  

Проще говоря, останется вечный чемпион. Уже сейчас не найдете нового Керимова. И не найдете покупателя для ЦСКА, кроме государства – а Гинер активно искал инвестора. Но все понимают, кто сейчас принимает решения, так что даже Федун остыл и сделал реверанс в сторону Дюкова сегодня.  

Но такими темпами не останется футбола. В российском праве есть дикая для мира формулировка «злоупотребление правами», но нет привычной «злоупотребление властью». Кашшаи, которому платят по 8 миллионов рублей в месяц, отказывается от элементарного – признания ошибок.  

Видим прыжок назад, поскольку обруганный по делу Егоров хотя бы не притворялся, если арбитры откровенно чудили. Сложно было ухудшить ситуацию с рефери, но Виктор справился. Но чего можно было ждать от рефери с такой репутацией? И от человека с доходами туристического агента.  

Просто посчитайте. За матч ЛЧ платят 5-6 тысяч евро. Максимум за сезон можно собрать 7 игр, заработать примерно 35 тысяч евро. Но чтобы Кашшаи в своей жизни смог собрать с футбола 1.2 млн евро, то ему нужно было судить в Лиге чемпионов 30 лет, что нереально.  

Человеку без опыта работы серьезным менеджером – Кашшаи утомил ошибками и досрочно завершил карьеру арбитра, без опыта публичных выступлений – заметно, что Виктор не умеет говорить о правилах, никогда таким не занимался, выдали 8 миллионов рублей в месяц. 

А теперь поиграем в игру. Представьте, что вы – туристический агент из Венгрии. Карьера арбитра закончилась, доходы семьи упали. А тут из Москвы пригласили на небывалую зарплату. Какова вероятность, что вы начнете резать правду-матку о качестве работы новых подопечных, если Егоров ругал арбитров и уволен? 

Вот и вся разгадка. Кашшаи настолько дорожит выигрышем в лотерею, что будет уходить от ответов, а не анализировать ситуацию объективно. Мечтает протянуть как можно дольше. Ни в одной точке мира этому человеку не выдадут такую гору денег за невидимую реформу.

Виктор как Грета Тунберг, которой подарили миллион евро на днях. Возникает вопрос: а за какую работу подарок? У российских глав судейства иногда хватало чувства собственного достоинства, чтобы хотя бы для профилактики наказывать рефери.  

Кашшаи сам привык, что его много раз в карьере в УЕФА оправдывали после диких ошибок. И сейчас поступает так же, чтобы не потерять почти 100 миллионов рублей в год. Наладить судейскую работу в РПЛ может только человек со стальной волей, который сразу скажет руководству РФС – я не за «Зенит», «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА, а за правосудие.  

Из всего, что успел сделать, не сделать и сказать Кашшаи, можно сделать однозначный вывод: готов выгораживать арбитров, поскольку бережет теплое место, и панически боится огорчить персонального начальника словом или делом. Но тогда какая от него польза? Отрицать ошибки арбитров мог и Егоров, но за меньшие деньги.

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karnager
karnager
вчера в 23:50
Не успел Кашшаи прийти на должность, как его уже грязью поливают. Ну что за Санта Барбара ...
Zoigen47
Zoigen47
вчера в 21:32
Кашшаи здесь совершенно не виноват. Главное что Питерская 16ь захватила всё управление в Российском футболе и творит самосуд по любому вопросу. Единственный выход это новая полная блокада Питера и Зенита.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:32
Чем выше зарплата ,тем больше можно пилить. Поэтому и тащат этих именитых
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:42
Первым делом, что сделал Кашей, когда пришел на должность, поклонился в низком поклоне РФС. Его первое интервью, возможно, болельщик помнит?
Кто он?). "Смертный", или Бессмертный? Все будет зависеть от того, у кого его игла). А у кого игла?).
Думаю все болелы других клубов, это поняли уже. Кроме бомжей). Так что, все только начинается.
за
за
вчера в 20:20
Vеni_vidi_viсi
Vеni_vidi_viсi ответ Sergoural (раскрыть)
вчера в 19:52
А если вспомнить те времена Фурсенко, там не только сейф пустой оставил и долгов мешок повис) И тренер интересный АДВОКАТ убежал (походу в паре с Фурсом). И какие там штаны? резинки не оставили))
112910415
112910415
вчера в 19:50
с этим текстом надо согласиться полностью !
Sergoural
Sergoural ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:27
Это похоже когда тренера для сборной иностранца искали и нашли, чуть без штанов страну не оставили. Чуть болельщики не стали собирать на зарплату. Работает принцип кто платит тому и "Лижу".
Sergoural
Sergoural ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:20
Вот и посмотрим на Вас в ЛЧ. Хотя все время поддерживал наши клубы. Не делил их на Зенит и Спартак и т.д. Там уже Кашшаи не будет.
Sergoural
Sergoural ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:18
А че Семаку говорить когда в его калитку все идет? Думайте когда пишите. Уважаемый.
Vеni_vidi_viсi
Vеni_vidi_viсi ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Вам надоело нытьё? Вас устраивает из тура в тур скандальные ошибки судей? То, что ВАР продвинутый Газпромом, даёт отрицательный момент, мы не видим?
А повернись зеркало ошибок в пользу Зенита, и? Да нытья было бы вагон и тележка.
Наши клубы сыграли в Еврокубках и? валяются на газоне и руками машут игроки с РПЛ, за что получают карточки. А клубы успешно проигрывают, Вот Вам и Еврокубки.
Защищайте дальше Карашии и Дюкова!
И причем тут вообще Спартак и стоимость его игроков? Вы статью то прочитали)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 18:52, ред.
Если честно, как надоело нытьё!!! НЫТЬЁ!!! Был Егоров всех бесил, ему Гинер даже смерти желал, теперь Кашшаи грязью поливаете....Вон Лапочкина на детекторе проверили.....совсем очумели....как в этом году мы все, ПОВТОРЮСЬ МЫ ВСЕ сыграли в Еврокубках....О НЫНИКЕ СПАРТАКЕ даже говорить не хочу...давайте говорить о футболе и во что мы играем.... Семак тоже был не прав после Ахмата, и если бы ныть продолжил не шли бы на золотой дубль...Спасибо, что Богданыч вразумился!!! Надо теперь думать о ЛЧ и впереди чемпионат новый. Да сменят руководителя или нет....но судьи в этом не худшая команда сезона, а Кашшаи не худший руководитель, напомните бюджет Спартака и сколько стоят его игроки?
shlifen
shlifen
вчера в 18:51
Я ещё помню украинский прикол времен евро 2012 "если арбитра Кашаи пришибут в Киеве, то преступление не засчитают" (это после матча Украины и Англии когда украинцам не засчитали чистый гол - мяч на метр пересёк линию ворот) - кажется Кашаи хочет доработать и в России до такой же народной "любви"... =))) РФС надо было приглашать лучшего из лучших, тогда уж - Тома Хеннинга Эвребе (правда тот устроил трэш лишь раз, а Кашаи - вытворял неоднократно) =)))
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 18:40
Спартак решил уволить следующего не подкупного)))) Снова заказуха пошла.... Только Кашаи не россиянин.... ему все равно на даннве писания)))
cska1948
cska1948 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 18:34
Для начала надо, чтобы РФС возглавляли НЕ выходцы из топ клубов. А честного, порядочного и квалифицированного арбитра на должность руководителя судейского корпуса и в России найти можно. А то, игроков вам подавай забугорных, судей тоже!Может хватит искать спасителей российского футбола за бугром! Вам дай волю, так от российского в нашем футболе останется только название чемпионата. Пора уже давно понять! К нам едут НА ЗАРАБОТКИ, а не спасать российский футбол!
Николай 86
Николай 86
вчера в 18:24
Видимо Кашшаи кому-то очень нужен. Иначе за тот бред, что он несет, оправдывая очевидные ошибки арбитров, его б уже сняли.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:09
Надо конечно авторитетного дядьку приглашать, обеспеченного... Тот же Коллина на Украине порядок навёл
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:04
да... Вот за эту статью чистая пятерка...

Давно не было хорошего острого обличающего материала
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:03, ред.
Кашшаи уволить.
Дюкова уволить.
За профнепригодность.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:59
и что же в результате)))))))))))))))
nubom
nubom
вчера в 17:53
Удивительно, что так мало сказано про Дюкова и Зенит...
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