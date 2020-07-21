Испортить то, что не работало, сложно, но Кашшаи справился

1595342544

вчера, 17:42

«Соккер.ру» догадывается, почему венгр себя так ведет.

Туристический сектор от пандемии пострадал во всем мире. И если бы в РФС не платили агенту туристического бюро Виктору Кашшаи 1.2 млн евро в год – именно такая сумма фигурирует в открытых источниках, то венгр мог остаться без работы в 2020-м.

Не хочется унижать агентов, что продают путевки – занимаются обычной работой, не воруют деньги из бюджета, но квалификация рядового работника турагентства не равна навыкам менеджера с зарплатой в 100 миллионов рублей.

Да, Виктор Кашшаи был арбитром ФИФА , много лет работал в сильнейшем чемпионате Европы – венгерской лиге. А если без сарказма, то речь об одном из самых скандальных арбитров, которого пинали после грубых личных ошибок или ляпов помощников.

Причем, даже если оставить в стороне обвинения фанатов, остается рабочий вариант — некомпетентность. Потому и были ошибки? Кашшаи бежал из туристического агентства, где продавал венграм путевки в теплые края, поэтому был готов на все.

Виктора его коллеги по судейскому корпусу не шибко уважали, зато начальство прощало венгру разные фокусы, как чуть позже турку Чакыру. Есть ведь философия – доверять не только рефери из топ-5, и под нее набирали словенцев, венгров, турецких рефери.

Получались удобные арбитры для УЕФА . Ставишь на важный матч Евро – не замечают чистый гол. Потом Кашшаи, конечно же, признал ошибку, но матч никто уже не переигрывал, поезд ушел. Ставишь на финал Лиги чемпионов – забывает о правиле офсайда.

Но когда в игре «Реала» и «Баварии» не замечали метровые офсайды, а в игре «Барселоны» и «Баварии» чудил уже в сторону немцев, то у Кашшаи сформировалась плохая репутация. Он назначал пенальти после спотыканий форвардов о газон.

Во всех случаях виноваты помощники? Не только, главный судья тоже допускал грубые ляпы – красные карточки, левые пенальти, однобокое судейство. У Кашшаи была и остается ужасная репутация в профессиональных кругах, никогда не считали его великим специалистом.

Злые языки описывали человеком, что подлизывается к начальству и которого не все любят. Коллина, Мерк или даже Розетти – хотя и представитель коррумпированной в футболе страны, что доказало Кальчополи, намного выше по классу.

То есть в РФС выделили 1.2 млн евро в год, чтобы пригласить управлять арбитрами человека, не раз обвиненного в полной некомпетентности. В результате Кашшаи с порога стал работать на тех, кто ему платит, а не защищать правосудие?

Только рассказывают о мифической «реформе судейского корпуса». В чем заключается, форму Вилкову или Иванову новую пошьют? Как можно было оставить на зарплате в 30 тысяч рублей во время карантина арбитров лиги с суммарными расходами 66 миллиардов рублей?

Получилась провокация диких решений после паузы. Виктор идет около стены, где написано «2+2=5», но его ничего не смущает. А уж комментарии Кашшаи по ошибкам арбитров – песня. Казалось бы, нельзя опозориться сильнее, чем предшественник венгра Егоров.

Но человек-улыбка хотя бы часть ляпов признавал, читал новые правила, вникал в нюансы. Виктор же выбрал тактику отрицания всех ошибок, а самое главное — выдумал метод, как арбитры будут игнорировать серьезные фолы. Теперь в РПЛ реже ходят к мониторам.

Арбитры теперь знают – если Егоров их ругал, отстранял и наказывал, то у Кашшаи достаточно пройти полиграф в худшем случае. А в основном тебя отмажут после любой серии ошибок. Например, ляпы в матчах «Локомотива», поскольку «Спартак» отвлек внимание, никто толком и не обсуждал.

Подумаешь, на путевку в группу ЛЧ , что принесет десятки миллионов евро, повлияли странные решения, как в прошлом сезоне. Тогда Егоров хотя бы признал, что «Краснодар» пострадал из-за ошибочного решения Вилкова. А Кашшаи защищает всех: видим набор общих фраз и отрицание всех ошибок.

Потом на основании якобы «экспертного» мнения сформируют прецеденты, и в РПЛ можно будет не ставить пенальти всякий раз, когда главный судья не пошел смотреть повтор, чтобы не позориться. Сложно ведь увидеть момент с нескольких ракурсов, но невозмутимо проигнорировать.

Был смешной момент, когда судья Безбородов пошел к монитору и скривился – пришлось поставить пенальти в ворота команды, которую явно не хотелось обижать, но фол был явным. Чтобы такого больше не было, арбитрам разрешили попросту игнорировать эпизоды?

Но откуда возьмется аудитория в РПЛ , когда такое судейство? В АПЛ все понимают причины диких ошибок сезона – рефери старые, сытые, не готовые к динамике игры. В России все тоже понимают причины сомнительного арбитража, но никому не хочется получать смертельные угрозы.

Венгр, хоть и обычный туристический агент, не глупый, понимает, что если будет называть вещи своими именами – его карьера в РФС закончится быстро. Но ситуация огорчает из-за чувства безысходности. РПЛ не защищает клубы, которые страдают от плохого судейства.

Получается, что даже «Зенит» не столько выигрывает – в их пользу среднее количество ошибок, сами стабильнее всех, как страдает в итоге. Команда Семака привыкает к определенному стилю судейства, а потом в Европе влетает посредственным соперникам.

РПЛ в стороне, но Прядкина переизбрали единогласно просто потому, что боятся отдать лигу в руки строго петербуржцам. Дюков зашел, обещая исправление ситуации. Финансово справился неплохо, но с коронавирусом его подопечные просчитались – полный провал и на уровне РФС , и на уровне РПЛ .

Арбитраж – мрак, которого давно не было, даже во времена «странных матчей» через тур. А если сейчас сместят Прядкина, что и за ваших, и за наших, и за все хорошее, то поставят Митрофанова. Вот этого клубы и боятся. Связка из «Зенита» сделает все, чтобы люди с деньгами потеряли интерес к футболу.

Проще говоря, останется вечный чемпион. Уже сейчас не найдете нового Керимова. И не найдете покупателя для ЦСКА , кроме государства – а Гинер активно искал инвестора. Но все понимают, кто сейчас принимает решения, так что даже Федун остыл и сделал реверанс в сторону Дюкова сегодня.

Но такими темпами не останется футбола. В российском праве есть дикая для мира формулировка «злоупотребление правами», но нет привычной «злоупотребление властью». Кашшаи, которому платят по 8 миллионов рублей в месяц, отказывается от элементарного – признания ошибок.

Видим прыжок назад, поскольку обруганный по делу Егоров хотя бы не притворялся, если арбитры откровенно чудили. Сложно было ухудшить ситуацию с рефери, но Виктор справился. Но чего можно было ждать от рефери с такой репутацией? И от человека с доходами туристического агента.

Просто посчитайте. За матч ЛЧ платят 5-6 тысяч евро. Максимум за сезон можно собрать 7 игр, заработать примерно 35 тысяч евро. Но чтобы Кашшаи в своей жизни смог собрать с футбола 1.2 млн евро, то ему нужно было судить в Лиге чемпионов 30 лет, что нереально.

Человеку без опыта работы серьезным менеджером – Кашшаи утомил ошибками и досрочно завершил карьеру арбитра, без опыта публичных выступлений – заметно, что Виктор не умеет говорить о правилах, никогда таким не занимался, выдали 8 миллионов рублей в месяц.

А теперь поиграем в игру. Представьте, что вы – туристический агент из Венгрии. Карьера арбитра закончилась, доходы семьи упали. А тут из Москвы пригласили на небывалую зарплату. Какова вероятность, что вы начнете резать правду-матку о качестве работы новых подопечных, если Егоров ругал арбитров и уволен?

Вот и вся разгадка. Кашшаи настолько дорожит выигрышем в лотерею, что будет уходить от ответов, а не анализировать ситуацию объективно. Мечтает протянуть как можно дольше. Ни в одной точке мира этому человеку не выдадут такую гору денег за невидимую реформу.

Виктор как Грета Тунберг, которой подарили миллион евро на днях. Возникает вопрос: а за какую работу подарок? У российских глав судейства иногда хватало чувства собственного достоинства, чтобы хотя бы для профилактики наказывать рефери.

Кашшаи сам привык, что его много раз в карьере в УЕФА оправдывали после диких ошибок. И сейчас поступает так же, чтобы не потерять почти 100 миллионов рублей в год. Наладить судейскую работу в РПЛ может только человек со стальной волей, который сразу скажет руководству РФС – я не за «Зенит», «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА , а за правосудие.

Из всего, что успел сделать, не сделать и сказать Кашшаи, можно сделать однозначный вывод: готов выгораживать арбитров, поскольку бережет теплое место, и панически боится огорчить персонального начальника словом или делом. Но тогда какая от него польза? Отрицать ошибки арбитров мог и Егоров, но за меньшие деньги.