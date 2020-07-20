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РФС продолжит использовать географический принцип назначения судей на матчи

20 июля 2020, 21:02

Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи сообщил, что организация продолжит использовать географический принцип при назначении арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Как правило, мы пытаемся назначать нейтральных с географической точки зрения судей, но иногда здравый смысл подсказывает назначить местных арбитров. Так, [Алексей] Матюнин был назначен на матч «Локомотива», [Сергей] Карасев судил «Динамо». Мы видим, что судьи из Москвы могут работать на матчах московских команд. В будущем мы будем также поступать, конечно, не каждую неделю, а только по необходимости.

Например, если будут какие-то причины, связанные с коронавирусом, то будут какие-то ограничения на передвижение. Приоритетом для нас, конечно же, останется хороший уровень судейства, мы будем этого придерживаться.

Ранее Кашшаи прокомментировал спорные судейские эпизоды матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 01:39
Значек на .опу прицепил Кашей!?
Valeleo
Valeleo
21 июля в 00:24
Пусть московские судят только московских.
STVA 1
STVA 1 ответ Террпсихора (раскрыть)
21 июля в 00:18
Ну это просто мне сразу пришла на ум)
Террпсихора
Террпсихора ответ STVA 1 (раскрыть)
21 июля в 00:06
Да ты какую басню ни возьми всё про них!!! Однажды, лебедь раком щуку...
Charismatic
Charismatic
20 июля в 23:48
    Yurza
    Yurza
    20 июля в 21:45
    И кассу в тарасовке прикрыть.
    Lazurny
    Lazurny
    20 июля в 21:43
    Судить нужно за взятки, а то Москалева после матча спартак-Сочи отстранили, а потом опять вернули. Пострадал только Сочи, у которого тарасовские отняли очки.
    swift stream
    swift stream
    20 июля в 21:41
    А если в Тамбове нет судьи, им что все время унижаться от московских?
    Кот- Бегемот
    Кот- Бегемот
    20 июля в 21:25
    Две трети судей москвичи. Какая география?
    Литейный 4
    Литейный 4
    20 июля в 21:23
    География одна. Касса в Окрестностях Тарасовки. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 июля в 21:14
    География географией, а касса в одном месте находится....и все знают где !!!
    STVA 1
    STVA 1
    20 июля в 21:10, ред.
    Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
    Затеяли сыграть Квартет.
    Достали нот, баса, альта, две скрипки
    И сели на лужок под липки -
    Пленять своим искусством свет.
    Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
    "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
    Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
    Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
    Я, прима, сяду против вторы;
    Тогда пойдет уж музыка не та:
    У нас запляшут лес и горы!"
    Расселись, начали Квартет;
    Он все-таки на лад нейдет.
    "Постойте ж, я сыскал секрет, -
    Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
    Коль рядом сядем".
    Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
    А все-таки Квартет нейдет на лад.
    Вот пуще прежнего пошли у них разборы
    И споры, кому и как сидеть.
    Случилось Соловью на шум их прилететь.
    Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
    "Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
    Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
    И ноты есть у нас, и инструменты есть;
    Скажи лишь, как нам сесть!" -
    "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
    И уши ваших понежней, -
    Им отвечает Соловей. -
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Все в музыканты не годитесь".

    Это про РФС)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 июля в 21:09
    их даже через полиграф пропускать толку нет))))))))))))))))))))))) чудите дальше)))
    shlomo
    shlomo
    20 июля в 21:08
    Честное слово....хренатень на постном масле...
    Аксинья
    Аксинья
    20 июля в 21:08, ред.
    denmig
    denmig
    20 июля в 21:06
    Хороший уровень судейства!??? Да тебя 77ка гнать надо взашей в свою гуляшию!
    beefs
    beefs
    20 июля в 21:03
    не обещай, что не сможешь сделать...
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