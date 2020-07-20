РФС продолжит использовать географический принцип назначения судей на матчи

Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи сообщил, что организация продолжит использовать географический принцип при назначении арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Как правило, мы пытаемся назначать нейтральных с географической точки зрения судей, но иногда здравый смысл подсказывает назначить местных арбитров. Так, [Алексей] Матюнин был назначен на матч «Локомотива», [Сергей] Карасев судил «Динамо». Мы видим, что судьи из Москвы могут работать на матчах московских команд. В будущем мы будем также поступать, конечно, не каждую неделю, а только по необходимости.