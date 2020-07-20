Оценка арбитру Иванову за судейство матча «Зенит» — «Спартак» будет снижена

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что оценка главному арбитру матча полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергею Иванову будет снижена.
В целом работой Иванова я доволен, он был строг с игроками. Когда была стычка игроков, он не показал желтые карточки. Также он не назначил пенальти в пользу «Зенита» — это была его самая большая ошибка, VAR исправил ее. Скорее всего, оценка его будет низкой.
Это соблюдение правил? Или это хорошее, правильное несоблюдение правил потому что оно в пользу Спартака?
Или можешь объяснить за что желтую карточку получил Кузяев? Там вообще ничего не придумать.
А сколько было стыков плечо в плечо, при которых судья свистел в пользу Спартака. Посмотри спокойно повтор игры и увидишь.Если реально беспокоит судейство, а не хочется оправдать очередное поражение Спартака
Это соблюдение правил? Или это хорошее, правильное несоблюдение правил потому что оно в пользу Спартака?
Или можешь объяснить за что желтую карточку получил Кузяев? Там вообще ничего не придумать.
А сколько было стыков плечо в плечо, при которых судья свистел в пользу Спартака. Посмотри спокойно повтор игры и увидишь.Если реально беспокоит судейство, а не хочется оправдать очередное поражение Спартака
Да за это четвертовать надо!!!
Да за это четвертовать надо!!!
https://youtu.be/mscFBIg_xV8