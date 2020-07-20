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Оценка арбитру Иванову за судейство матча «Зенит» — «Спартак» будет снижена

20 июля 2020, 18:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФСВиктор Кашшаи заявил, что оценка главному арбитру матча полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергею Иванову будет снижена.

В целом работой Иванова я доволен, он был строг с игроками. Когда была стычка игроков, он не показал желтые карточки. Также он не назначил пенальти в пользу «Зенита» — это была его самая большая ошибка, VAR исправил ее. Скорее всего, оценка его будет низкой.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
22 июля в 09:08
Толка не будет. Не чего не изменится ?
Sergoural
Sergoural ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
21 июля в 20:28
Согласен, должен был давать. Вот только и Жиркова не забудьте, если уж на то пошло и тот факт что все моменту в штрафной Спартака смотрел Иванов, а в штрафной Зенита нет. Что на это?
Sergoural
Sergoural ответ Abordage (раскрыть)
21 июля в 20:20
Общаетесь как в хлеву. Вы точно матч смотрели, а не в мире животных. Даже уже и общаться не умеете. Пандемия сказывается.
Sergoural
Sergoural ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
21 июля в 20:17
А Вы сможете уважаемый объяснить почему Жирков не получил желтую за удар сзади Гаппонова?
Sergoural
Sergoural
21 июля в 20:15
Как то странно получается. Все эпизоды трактовал, что Иванов все правильно судил, а тут раз и оценка снижена. Странно все это. Двухличный человек типа и нашим и вашим.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Baggio R. (раскрыть)
21 июля в 18:21
Да пофиг, была бы стычка или нет. Факт, что судья не дал в первом тайме стопроцентную желтую вашему нападающему. А вот зенитовскую защиту посадил на желтые сразу. Спартаковским болелам спасибо надо судье сказать
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
21 июля в 18:18
Надо соблюдать, кто спорит. Видел как в первом тайме Соболев ударрил локтем в голову игрока Зенита и не получил даже желтую карточку?
Это соблюдение правил? Или это хорошее, правильное несоблюдение правил потому что оно в пользу Спартака?
Или можешь объяснить за что желтую карточку получил Кузяев? Там вообще ничего не придумать.
А сколько было стыков плечо в плечо, при которых судья свистел в пользу Спартака. Посмотри спокойно повтор игры и увидишь.Если реально беспокоит судейство, а не хочется оправдать очередное поражение Спартака
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
21 июля в 09:20
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    21 июля в 08:54
    Существуют футбольные правила, которые необходимо соблюдать, и когда вся страна видит нарушение а VAR нет то это не честная игра а цирк подстроенный БОМЖАМИ. Футбол в России просто уничтожают, даже телеканал Матч ТВ принадлежит ГазпромМедиаГрупп, судьи тем более принадлежат бомжам!!! Очень жалко адекватных болельщиков у которых отбирают любимый вид спорта, перенося его из стадиона в кабинеты! А про вонь девятого места Спартака, так это кубковая игра и скажите на каком месте сейчас в РПЛ Химки, если это принципиально.
    roma33rus
    roma33rus
    21 июля в 05:52
    Этому Кашкаю хоть ссы в глаза все божья роса...
    antant1
    antant1
    21 июля в 05:15
    Иногда лучше молчать..
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 июля в 02:59
    Сказочные козлы! Что один, что другой и на ВАРе. Другого слова они не заслуживают.
    Abordage
    Abordage
    21 июля в 01:01
    Весь матч раздаривал карточки зенитовцам и не замечал нарушений свиней.
    stachel
    stachel ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    20 июля в 23:58
    Ты правила фифа почитай, подтяни матчасть. Азмун опередил гапонова, сыграл в мяч, а тот не успевая дал ему по ахилу. на повторе хорошо видно. Сильный удар или слабый без разницы. удар по ноге в штрафной - это точка на все 200%
    4RT
    4RT
    20 июля в 23:34
    "...не назначил пенальти в пользу «Зенита» — это была его самая большая ошибка"
    Да за это четвертовать надо!!!
    vm777
    vm777 ответ pomor 445 (раскрыть)
    20 июля в 23:12
    Без твоих советов обойдемся.
    killerman77
    killerman77
    20 июля в 22:36
    поколение 4++ ?
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 июля в 22:07
    При чем тут место в таблице, когда обсуждается кубковый матч. Спартаковцы указывают на конкретные эпизоды, положение в РПЛ никакой роли не играет!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    20 июля в 21:32
    Игра забудется, ее не было, так как кубковый матч в не простое время. А результат останется, результат работы дюкова, но не голов нападающих зенита с игры
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
    20 июля в 21:29
    Фола не было, учи мат часть, это накладка, это как упасть на игрока после верховой борьбы. Оба боролись за мяч, но он никому не достался, это свободный
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 июля в 21:28
    На азмуне была накладка, как я и говорил, это свободный удар
    Baggio R.
    Baggio R. ответ stachel (раскрыть)
    20 июля в 20:49
    А с чего ты взял, что если бы Соболеву в первом эпизоде показали жёлтую, то потом была бы стычка?
    Footbolista
    Footbolista
    20 июля в 20:35
    За не назначенный пенальти в пользу зенита?))...

    pomor 445
    pomor 445 ответ vm777 (раскрыть)
    20 июля в 20:31
    Ерничать будешь, когда увидишь такое же со Спартаком в ФНЛ. А он там окажется, если будет искать причины на стороне.
    pomor 445
    pomor 445
    20 июля в 20:29
    ВАР не поправил, ВАР помог. На то он и ассистент. разглядеть фол на Азмуне вживую, без ВАР, очень сложно, практически невозможно. Не стоило бы за такую помощь ВАР в таких ситуациях снижать судье оценку.
    andreika20133
    andreika20133 ответ LOpp (раскрыть)
    20 июля в 19:54, ред.
      vm777
      vm777 ответ Свинолет (комментарий удален) (раскрыть)
      20 июля в 19:45
      Ну не 6, а 20 матче тащили, что уж там. А вчера вообще должны были удалить каждого игрока Спартака, который на чужую половину поля перебегал.
      vm777
      vm777 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      20 июля в 19:44
      Более того, его в следующем сезоне снова вытащат на нужный матч.
      ekliziast
      ekliziast
      20 июля в 19:40
      Создаётся впечатление , что всех этих газпромовцев, бомжей и продажных судей , скоро начнут отстреливать , иначе с беспределом не покончить.
      МиХаХа
      МиХаХа
      20 июля в 19:37
      Надо было Соболева удалять. Опять отскочил Спартак за счет своего судейства.
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