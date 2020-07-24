«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:01

В 38-м тура АПЛ «Кристал Пэлас» сыграет против «Тоттенхэма». Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на матч, который состоится 26.07.2020.

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» проиграли в семи последних матчах чемпионата Англии, забив в них только два гола. Команда Рой Ходжсона заканчивает сезон на 14-м месте в турнирной таблице и уже не решает никаких задач.

Дома «Стекольщики» проиграли три последних встречи. В прошлом туре «Кристал Пэлас» без вариантов уступил в гостях «Вулверхэмптону» (0:2).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» еще могут попасть в зону Лиги Европы. Для этого им нужно победить в предстоящем дерби Лондона, и надеяться, что «Вулверхэмптон» не обыграет в гостях «Челси».

Команда Жозе Моуриньо выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ , включая победу над «Лестером» (3:0) и «Арсеналом» (2:1). В трех последних поединках чемпионата Англии «Тоттенхэм» забил восемь голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» — 6.400

Ничья – 4.270

Победит «Тоттенхэм» — 1.561

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл 4 из 5 последних матча у «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» не забивал голов и проигрывал в 6 из 7 последних матчах АПЛ .

. В матче первого круга «Тоттенхэм» обыграл соперника со счетом 4:0.

Прогноз

У хозяев нет мотивации на этот матч. В последних турах «Кристал Пэлас» малого того, что редко забивает, так еще и пропускает по несколько мячей.

«Тоттенхэм» же заметно прибавил в атаке, и будет пытаться добыть уверенную победу в этой встрече. В связи с этим, ставка на Ф2(-1) с коэффициентом 1.943 в БК Pinnacle выглядит достаточно привлекательно.