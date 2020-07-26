«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:42

«Ювентус» и «Сампдория» сыграют в 36-м туре итальянской Серии A. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnace на матч, который пройдет 26.07.2020.

«Ювентус»

«Ювентус» официально станет чемпионом Италии, если одержит победу в предстоящем матче. В прошлом туре Серии A лидер первенства сенсационно проиграл в гостях «Удинезе» (1:2).

В этом сезоне клуб из Турина потерпел пять поражений – все на выезде. В домашних матчах команда Маурицио Сарри одержала пятнадцать побед, и два раза сыграла вничью. В четырех последних домашних поединках «Ювентус» забивал не меньше двух голов.

«Сампдория»

У «Сампдории» 41 очко и четырнадцатая строчка в турнирной таблице. В этом сезона команда Клаудио Раньери одержала двенадцать побед, половина из которых, были добыты в гостевых матчах.

В четырех последних матчах «Сампы» фиксировался результат с тремя и более забитыми голами. В прошлом туре чемпионата Италии гости предстоящей встречи проиграли дома «Дженоа» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 1.268

Ничья – 6.020

Победит «Сампдория» — 12.450

Статистика

«Ювентус» победил в четырех последних домашних матчах против «Сампдории».

«Сампдория» пропускала не меньше двух голов в четырех предыдущих гостевых матчах в Турине.

В первом круге «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостях (2:1).

Прогноз

В восьми последних матчах «Ювентуса» забивалось от трех голов и больше. Предыдущие поединки «Сампдории» также были результативными. Команда Раньеры забивала по три гола в трех матчах кряду.