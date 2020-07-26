«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ювентус» и «Сампдория» сыграют в 36-м туре итальянской Серии A. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnace на матч, который пройдет 26.07.2020.
«Ювентус»
«Ювентус» официально станет чемпионом Италии, если одержит победу в предстоящем матче. В прошлом туре Серии A лидер первенства сенсационно проиграл в гостях «Удинезе» (1:2).
В этом сезоне клуб из Турина потерпел пять поражений – все на выезде. В домашних матчах команда Маурицио Сарри одержала пятнадцать побед, и два раза сыграла вничью. В четырех последних домашних поединках «Ювентус» забивал не меньше двух голов.
«Сампдория»
У «Сампдории» 41 очко и четырнадцатая строчка в турнирной таблице. В этом сезона команда Клаудио Раньери одержала двенадцать побед, половина из которых, были добыты в гостевых матчах.
В четырех последних матчах «Сампы» фиксировался результат с тремя и более забитыми голами. В прошлом туре чемпионата Италии гости предстоящей встречи проиграли дома «Дженоа» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» — 1.268
- Ничья – 6.020
- Победит «Сампдория» — 12.450
Статистика
- «Ювентус» победил в четырех последних домашних матчах против «Сампдории».
- «Сампдория» пропускала не меньше двух голов в четырех предыдущих гостевых матчах в Турине.
- В первом круге «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостях (2:1).
Прогноз
В восьми последних матчах «Ювентуса» забивалось от трех голов и больше. Предыдущие поединки «Сампдории» также были результативными. Команда Раньеры забивала по три гола в трех матчах кряду.
Учитывая мотивацию хозяев брать победу, предлагаем заиграть ставку на ТБ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.537.