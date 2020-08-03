Бесконечный футбольный сезон

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вчера, 10:06

Нынешний календарный год европейского футбола совершенно не похож на все предыдущие. Ведь уже сейчас завершились абсолютно все топовые национальные чемпионаты Старого Света, в том числе, накануне прошли последние матчи тридцать восьмого тура итальянской Серии А.

Казалось бы, впереди должен быть длительный летний отдых, но в связи с трехмесячной весенней паузой, все привычные ранее на протяжении десятилетий сроки проведения самых популярных футбольных турниров значительно изменились.

Ведь в отличие от национальных чемпионатов России, Испании, Италии, Англии и Германии, нынешние розыгрыши Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы еще продолжаются. В ближайшую среду, 5 августа, состоятся баталии первого раунда плей-офф Лиги Европы:

19:55. ФК Копенгаген (Дания, 2.65) – Башакшехир (Турция, 2.85) – Футбол 2

Копенгаген (Дания, 2.65) – Башакшехир (Турция, 2.85) – Футбол 2 19:55. Шахтер Донецк (Украина, 2.40) – Вольфсбург (Германия, 3.00) – Матч ТВ и Футбол 1

22:00. Интер Милан (Италия, 1.75) – Хетафе (Испания, 5.05) – Матч ТВ и Футбол 2

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия, 1.30) – ЛАСК (Австрия, 11.65) – Футбол 1

четверг, 6 августа

19:55. Байер Леверкузен (Германия, 1.70) – Глазго Рейнджерс (Шотландия, 5.00) – Футбол 2

19:55. Севилья (Испания, 2.15) – Рома (Италия, 3.65) – Матч ТВ и Футбол 1

22:00. Базель (Швейцария, 2.50) – Айнтрахт (Германия, 2.75) – Футбол 2

22:00. Вулверхэмптон (Англия, 1.80) – Олимпиакос (Греция, 5.15) – Матч ТВ и Футбол 1

Сразу же по завершении этих матчей в Турине, Манчестере, Барселоне и Мюнхене пройдут ответные поединки первого раунда плей-офф клубного первенства Европы:

пятница, 7 августа

22:00. Ювентус (Италия, 1.50) – Лион (Франция, 7.25) – 0:1 (счет первого матча) – Футбол 1

22:00. Манчестер Сити (Англия, 1.75) – Реал Мадрид (Испания, 4.35) – 2:1 – Матч ТВ и Футбол 2

суббота, 8 августа

22:00. Барселона (Испания, 1.65) – Наполи (Италия, 5.30) – 1:1 – Матч ТВ и Футбол 2

22:00. Бавария Мюнхен (Германия, 1.45) – Челси (Англия, 7.50) – 3:0 – Футбол 1

По мнению экспертов и аналитиков европейского футбола, фаворитами четырех представленных пар являются итальянский Ювентус, английский Манчестер Сити и испанская Барселона. А в это же время ответная встреча в Мюнхене команд Ханс-Дитера Флика и Фрэнка Лэмпарда превратилась в протокольную формальность. Ведь по факту, хозяева «Альянс Арены» уже вышли в 1/4 финала.

Календарное расписание четвертьфинальных матчей

среда, 12 августа

22:00. Аталанта (Италия, 2.90) – Пари Сен-Жермен (Франция, 2.75) – Матч ТВ и Футбол 1

четверг, 13 августа

22:00. ФК Лейпциг (Германия, 3.45) – Атлетико Мадрид (Испания, 2.30) – Матч ТВ и Футбол 1

Участники двух других четвертьфинальных баталий определятся по итогам матчей 7-8 августа. И если в этих встречах не произойдет никаких суперсенсаций, то в дальнейшем чемпион Италии Ювентус встретится с вице-чемпионом Англии – Манчестер Сити, а лучшая команда Германии Бавария Мюнхен сразится с вице-чемпионом испанской Ла Лиги Барселоной.

Старт нового чемпионата России

Одновременно с проведением ответных лигочемпионских поединков в субботу, 8 августа, начинается новый, двадцать девятый по счету, розыгрыш футбольного первенства нашей страны.

В исторической табели о рангах «пальма первенства» по-прежнему принадлежит московскому Спартаку (10 чемпионских титулов). Далее следуют ЦСКА Москва (6), Зенит Санкт-Петербург (6), Локомотив Москва (3), Рубин Казань (2) и Алания Владикавказ (1).

По итогам предыдущего розыгрыша РФПЛ , который завершился 22 июля, чемпионом страны в шестой раз в истории стал санкт-петербургский Зенит. Кроме «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов УЕФА нашу страну будут представлять столичный Локомотив и ФК Краснодар. А в Лиге Европы выступят столичные клубы ЦСКА и Динамо, а также ФК Ростов. А теперь букмекерская линия наиболее интересных матчей первого тура:

суббота, 8 августа

16:00. ФК Химки (5.85) – ЦСКА Москва (1.65) — Премьер

Химки (5.85) – Москва (1.65) — Премьер 18:30. ФК Тамбов (3.90) – ФК Ростов (2.00) – Премьер

воскресение, 9 августа

17:00. ФК Уфа (4.20) – ФК Краснодар (2.00) — Премьер

понедельник, 10 августа

17:00. ФК Урал (2.95) – Динамо Москва (2.50) — Премьер

вторник, 11 августа