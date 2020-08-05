«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:45

«Вулверхэмптон» и «Олимпиакос» сыграют в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Вулверхэмптон»

Английский клуб успешно преодолел групповую стадию Лиги Европы, заняв второе место в группе К. В первом раунде плей-офф «Волки» легко справились с «Эспаньолом», разгромив соперника на своем стадионе со счетом 4:0. Ответная встреча в Испании закончилась для команды поражением 2:3.

В первой встрече против «Олимпиакоса» подопечные Нуну Эшпириту Санту выполнили минимальную задачу, забив гостевой гол (1:1). Отметим, что «Волки» выиграли три предыдущих домашних матча в Лиге Европы, и не пропускали голов.

«Олимпиакос»

Греческому клубу нужно не только забивать в этой встрече, но и не проигрывать своему сопернику. Напомним, что на стадии 1/16 финала «Олимпиакос» сенсационно выбил «Арсенал».

После домашнего поражения со счетом 0:1, «Красно-белые» взяли реванш в Лондоне, а затем забили гостевой гол в дополнительных таймах (1:2). В четырех предыдущих матчах команды в Лиге Европы забивалось не более двух голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» — 1.790

Ничья – 3.780

Победит «Олимпиакос» — 5.950

Статистика

«Вулверхэмптон» выиграл 5 из 7 последних домашних матча во всех турнирах.

«Олимпиакос» не проигрывал в пяти предыдущих гостевых матчах.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 4 последних матчах «Олимпиакоса» в Лиге Европы.

Прогноз

В пользу хозяев этой встречи говорит общая игровая и функциональная готовность. «Вулверхэмптон» совсем недавно закончил сезон в АПЛ , и находится в неплохи кондициях.

Учитывая, как «Волки» надежно играют в обороне в домашних матчах, «Олимпиакосу» будет сложно претендовать на реванш. Предлагаем взять ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.790 в БК Pinnacle.