«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вулверхэмптон» и «Олимпиакос» сыграют в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Вулверхэмптон»
Английский клуб успешно преодолел групповую стадию Лиги Европы, заняв второе место в группе К. В первом раунде плей-офф «Волки» легко справились с «Эспаньолом», разгромив соперника на своем стадионе со счетом 4:0. Ответная встреча в Испании закончилась для команды поражением 2:3.
В первой встрече против «Олимпиакоса» подопечные Нуну Эшпириту Санту выполнили минимальную задачу, забив гостевой гол (1:1). Отметим, что «Волки» выиграли три предыдущих домашних матча в Лиге Европы, и не пропускали голов.
«Олимпиакос»
Греческому клубу нужно не только забивать в этой встрече, но и не проигрывать своему сопернику. Напомним, что на стадии 1/16 финала «Олимпиакос» сенсационно выбил «Арсенал».
После домашнего поражения со счетом 0:1, «Красно-белые» взяли реванш в Лондоне, а затем забили гостевой гол в дополнительных таймах (1:2). В четырех предыдущих матчах команды в Лиге Европы забивалось не более двух голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» — 1.790
- Ничья – 3.780
- Победит «Олимпиакос» — 5.950
Статистика
- «Вулверхэмптон» выиграл 5 из 7 последних домашних матча во всех турнирах.
- «Олимпиакос» не проигрывал в пяти предыдущих гостевых матчах.
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 4 последних матчах «Олимпиакоса» в Лиге Европы.
Прогноз
В пользу хозяев этой встречи говорит общая игровая и функциональная готовность. «Вулверхэмптон» совсем недавно закончил сезон в АПЛ, и находится в неплохи кондициях.
Учитывая, как «Волки» надежно играют в обороне в домашних матчах, «Олимпиакосу» будет сложно претендовать на реванш. Предлагаем взять ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.790 в БК Pinnacle.