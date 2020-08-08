Обамеянг — лучший игрок «Арсенала» в сезоне

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сегодня, 13:03

Нападающий стал лучшим игроком года в лондонском «Арсенале».

Габонский форвард набрал 74% голосов болельщиков, победив в номинации с большим отрывом.

В завершившемся сезоне Обамеянг сыграл за «канониров» 44 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 3 результативные передачи.

Напомним, что «Арсенал» готов предложить своему лидеру клуба новый контракт с повышением заработной платы.