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Обамеянг — лучший игрок «Арсенала» в сезоне

сегодня, 13:03

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком года в лондонском «Арсенале».

Габонский форвард набрал 74% голосов болельщиков, победив в номинации с большим отрывом.

В завершившемся сезоне Обамеянг сыграл за «канониров» 44 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 3 результативные передачи.

Напомним, что «Арсенал» готов предложить своему лидеру клуба новый контракт с повышением заработной платы.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 13:49
И в Боруссии был лучшим, и в Арсенале. Клопп, бери его в Ливерпуль!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:39
Парень действительно лучший в Арсенале. Он просто машина по забиванию голов . Отличная скорость , техника, выносливость помогают ему быть незаменимым на поле. Еще бы ему почаще видеть партнеров находящихся в лучшей позиции, тогда вообще было бы великолепно. Все же иногда парень жадничает.
Ну а в целом выбор его лучшим - это абсолютно правильно. Конкурентов в борьбе за это звание у него в команде нет.
Удачи парню в дальнейшей карьере и главное - без травм.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:23
Без него была б совсем труба
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:08
Вполне заслужил!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:07
Заслужил однако.
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