Обамеянг — лучший игрок «Арсенала» в сезоне

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком года в лондонском «Арсенале».
Габонский форвард набрал 74% голосов болельщиков, победив в номинации с большим отрывом.
В завершившемся сезоне Обамеянг сыграл за «канониров» 44 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 3 результативные передачи.
Напомним, что «Арсенал» готов предложить своему лидеру клуба новый контракт с повышением заработной платы.
Ну а в целом выбор его лучшим - это абсолютно правильно. Конкурентов в борьбе за это звание у него в команде нет.
Удачи парню в дальнейшей карьере и главное - без травм.
Ну а в целом выбор его лучшим - это абсолютно правильно. Конкурентов в борьбе за это звание у него в команде нет.
Удачи парню в дальнейшей карьере и главное - без травм.