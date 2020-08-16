Гвардиола и «Манчестер Сити» снова без Лиги чемпионов. «Лион» постарался

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16 августа 2020, 06:04

Еще одна сенсация в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити», который считался чуть ли не главным фаворитом, вылетел от «Лиона». «Соккер.ру» — о матче.

Главными фаворитами в Лиге чемпионов в последние годы чаще всего оказывались клубы из Англии или Испании. Нынешний турнир, который уже по самой своей схеме проведения выглядит особенным, преподносит и спортивные сюрпризы. От испанцев Лигу чемпионов зачистили немцы – «Лейпциг» и «Бавария», которые выбили «Атлетико» и «Барселону», а от последних англичан – «Лион», который расправился с «Манчестер Сити», выглядевшим одним из явных фаворитов турнира.

Сомневающиеся припоминали игры «Лиона» против «горожан» осенью 2018 года. Это было недавно, но в группе Лиги чемпионов, когда совсем другие вещи стоят на кону. Тогда «Лион» сыграл вничью дома (2:2) и победил на выезде (2:1). Показалось, что случайность. Ан нет, странным образом для «Лиона» «Манчестер Сити» оказывается удобным противником. Особенно для Максвела Корне, который забил тогда трижды в ворота «горожан» в двух матчах. И теперь именно ему улыбнулась удача открыть счет.

«Лион», действуя достаточно цепко и агрессивно, все равно делал акцент на плотную оборону большим числом и стремительные контратаки. Звучит просто и наивно, когда встречаешься с фаворитом, любящим давить. Но все зависит от реализации задумки. Если это только план с отбоем и забросами, то вряд ли что-то стоит ловить. «Лион» действовал более вдумчиво, добавив к своим выносам промежуточное звено, цепляясь в центре поля, перехватывая там и продолжая тем самым атаки.

В итоге все три гола «Лиона» и почти все его атаки, завершенные точными ударами, проходили трехэтапную контратакующую форму с перехватом, промежуточным пасом и завершением. Тут важна скорость, цепкость, уверенность и слаженность, понимание маневра партнера. «Лион», которому скорее свойственна была некая расхлябанность и развеселая игра с массой ошибок в обороне, кучей пропущенных голов, но и с моментами в атаке, не представлялся как надежная контратакующая машина.

Но Руди Гарсия уже проворачивал нечто подобное – с «Лиллем». Потом у него местами получалось с «Марселем», но на стабильной основе он больше эту модель не повторял. И тут решил к ней вернуться, пусть и модифицировав. И оно сработало! Да, некоторые эпизоды напоминали о старом-добром «Лионе», чьи защитники не дотягиваются до заброса или фолят в опасной близости от штрафной. Этого было предостаточно. И тут «Манчестер» может винить только себя. Те самые моменты, которые были у Стерлинга, Жезуса и Де Брюйне, требовали лучшей реализации. Но «Сити» так был уверен, что со своим давлением создаст еще и еще, что с этой уверенностью подошел к финальному свистку со счетом 1:3, когда уже и гол в навале ничего не решил бы.

До счета 1:1 действительно казалось, что «Сити» надавит, а потом дожмет. Так было очень часто и в биографии «горожан», и в биографии «Лиона» — с другой стороны. Странности начались, когда «Сити», сравняв, не стал сразу добивать противника, а лионцы подняли голову и воспрянули, обострив игру и сделав ее более открытой своими контратаками. Они не стали продолжать закрываться и отбиваться – вот что было неожиданным. И эта тактика как раз озадачила «горожан», привела ко второму голу «Лиона» — команда Гвардиолы просто не ожидала такой дерзости и уверенности в действиях соперника.

Ну и второй ключевой эпизод концовки – упущенный момент Стерлинга, когда он промазал в упор в пустые ворота. Тогда бы перелом и случился, но промах как раз позволил «Лиону» продолжать гнуть эту дерзкую линию, не рискуя сверх меры, что и привело французов к успеху. Впервые в истории два французских клуба будут в полуфинале Лиги чемпионов. А «Манчестер Сити» третий сезон подряд завершает борьбу именно в четвертьфинале. «Лион» же был в полуфинале десять лет назад, тогда тоже играл на следующей стадии с «Баварией», которой уступил в обоих матчах – 0:1 и 0:3.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (7) – 7 (6)

Настоящий гимн эффективности – это можно сказать про всю игру «Лиона» в этом матче. И конкретно по ударам по воротам это видно. У «Сити» гораздо больше попыток, однако точность их оставляла желать лучшего в основном, а «Лион» почти каждый свой удар проводил аккурат в створ. Так что по общему числу попыток вне конкуренции Де Брюйне и Жезус – шесть и пять раз соответственно. Но посмотрите, что у Дембеле всего две попытки. И два гола. Человек вышел на поле на 75-й минуте встречи. Э – эффективность.

Владение мячом (точность передач): 72% (87%) – 28% (70%)

Классическая картина, когда играет команда, нацеленная на контратаку. Это «Лион». К тому же он открыл счет, вел только он. Что еще больше провоцировало «Сити» на атаки, на владение мячом, на розыгрыш комбинаций. Поэтому процент владения, который и так у команд Гвардиолы зашкаливающий, в пользу «Манчестера» только нарастал по ходу игры. «Лион» же ограничивался малым, ему было не до розыгрышей. Каждый раз, получая мяч, лионцы стремились за минимальное число передач доставить его в нападение. Отсюда и низкий процент точности пасов. Для гола им достаточно было комбинации в пару-тройку передач после перехвата. И нет нужды в затяжных перепасовках, которые только повышают риск потери.

Обводки (фолы): 13 (13) – 6 (15)

Индивидуально у «Сити» подобраны более техничные исполнители, поэтому доля успешных обводок у «горожан» выше, но «Лион» компенсировал эту особенность игры соперника дополнительной подстраховкой. Поэтому тот же Стерлинг, проходя одного оппонента, утыкался в другого. У «Лиона» же за дриблинг отвечал Ауар, который совершил четыре обводки – больше всех в составе обеих команд. У Стерлинга только три. Могло показаться, что «Лион», оказывавшийся под давлением, чаще фолил, однако по этому показателю примерное равенство. Просто фолы французов случались чаще у их штрафной, чем нарушения «горожан», но команда Гвардиолы не особо церемонилась тоже, поэтому игра в целом была обоюдно жесткой, разве что Стерлинг может жаловаться особо – его сбивали чаще остальных.