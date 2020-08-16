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Гвардиола и «Манчестер Сити» снова без Лиги чемпионов. «Лион» постарался

16 августа 2020, 06:04
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Еще одна сенсация в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити», который считался чуть ли не главным фаворитом, вылетел от «Лиона». «Соккер.ру» — о матче.

Главными фаворитами в Лиге чемпионов в последние годы чаще всего оказывались клубы из Англии или Испании. Нынешний турнир, который уже по самой своей схеме проведения выглядит особенным, преподносит и спортивные сюрпризы. От испанцев Лигу чемпионов зачистили немцы – «Лейпциг» и «Бавария», которые выбили «Атлетико» и «Барселону», а от последних англичан – «Лион», который расправился с «Манчестер Сити», выглядевшим одним из явных фаворитов турнира.

Сомневающиеся припоминали игры «Лиона» против «горожан» осенью 2018 года. Это было недавно, но в группе Лиги чемпионов, когда совсем другие вещи стоят на кону. Тогда «Лион» сыграл вничью дома (2:2) и победил на выезде (2:1). Показалось, что случайность. Ан нет, странным образом для «Лиона» «Манчестер Сити» оказывается удобным противником. Особенно для Максвела Корне, который забил тогда трижды в ворота «горожан» в двух матчах. И теперь именно ему улыбнулась удача открыть счет.

«Лион», действуя достаточно цепко и агрессивно, все равно делал акцент на плотную оборону большим числом и стремительные контратаки. Звучит просто и наивно, когда встречаешься с фаворитом, любящим давить. Но все зависит от реализации задумки. Если это только план с отбоем и забросами, то вряд ли что-то стоит ловить. «Лион» действовал более вдумчиво, добавив к своим выносам промежуточное звено, цепляясь в центре поля, перехватывая там и продолжая тем самым атаки.

В итоге все три гола «Лиона» и почти все его атаки, завершенные точными ударами, проходили трехэтапную контратакующую форму с перехватом, промежуточным пасом и завершением. Тут важна скорость, цепкость, уверенность и слаженность, понимание маневра партнера. «Лион», которому скорее свойственна была некая расхлябанность и развеселая игра с массой ошибок в обороне, кучей пропущенных голов, но и с моментами в атаке, не представлялся как надежная контратакующая машина.

Но Руди Гарсия уже проворачивал нечто подобное – с «Лиллем». Потом у него местами получалось с «Марселем», но на стабильной основе он больше эту модель не повторял. И тут решил к ней вернуться, пусть и модифицировав. И оно сработало! Да, некоторые эпизоды напоминали о старом-добром «Лионе», чьи защитники не дотягиваются до заброса или фолят в опасной близости от штрафной. Этого было предостаточно. И тут «Манчестер» может винить только себя. Те самые моменты, которые были у Стерлинга, Жезуса и Де Брюйне, требовали лучшей реализации. Но «Сити» так был уверен, что со своим давлением создаст еще и еще, что с этой уверенностью подошел к финальному свистку со счетом 1:3, когда уже и гол в навале ничего не решил бы.

До счета 1:1 действительно казалось, что «Сити» надавит, а потом дожмет. Так было очень часто и в биографии «горожан», и в биографии «Лиона» — с другой стороны. Странности начались, когда «Сити», сравняв, не стал сразу добивать противника, а лионцы подняли голову и воспрянули, обострив игру и сделав ее более открытой своими контратаками. Они не стали продолжать закрываться и отбиваться – вот что было неожиданным. И эта тактика как раз озадачила «горожан», привела ко второму голу «Лиона» — команда Гвардиолы просто не ожидала такой дерзости и уверенности в действиях соперника.

Ну и второй ключевой эпизод концовки – упущенный момент Стерлинга, когда он промазал в упор в пустые ворота. Тогда бы перелом и случился, но промах как раз позволил «Лиону» продолжать гнуть эту дерзкую линию, не рискуя сверх меры, что и привело французов к успеху. Впервые в истории два французских клуба будут в полуфинале Лиги чемпионов. А «Манчестер Сити» третий сезон подряд завершает борьбу именно в четвертьфинале. «Лион» же был в полуфинале десять лет назад, тогда тоже играл на следующей стадии с «Баварией», которой уступил в обоих матчах – 0:1 и 0:3.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (7) – 7 (6)

Настоящий гимн эффективности – это можно сказать про всю игру «Лиона» в этом матче. И конкретно по ударам по воротам это видно. У «Сити» гораздо больше попыток, однако точность их оставляла желать лучшего в основном, а «Лион» почти каждый свой удар проводил аккурат в створ. Так что по общему числу попыток вне конкуренции Де Брюйне и Жезус – шесть и пять раз соответственно. Но посмотрите, что у Дембеле всего две попытки. И два гола. Человек вышел на поле на 75-й минуте встречи. Э – эффективность.

Владение мячом (точность передач): 72% (87%) – 28% (70%)

Классическая картина, когда играет команда, нацеленная на контратаку. Это «Лион». К тому же он открыл счет, вел только он. Что еще больше провоцировало «Сити» на атаки, на владение мячом, на розыгрыш комбинаций. Поэтому процент владения, который и так у команд Гвардиолы зашкаливающий, в пользу «Манчестера» только нарастал по ходу игры. «Лион» же ограничивался малым, ему было не до розыгрышей. Каждый раз, получая мяч, лионцы стремились за минимальное число передач доставить его в нападение. Отсюда и низкий процент точности пасов. Для гола им достаточно было комбинации в пару-тройку передач после перехвата. И нет нужды в затяжных перепасовках, которые только повышают риск потери.

Обводки (фолы): 13 (13) – 6 (15)

Индивидуально у «Сити» подобраны более техничные исполнители, поэтому доля успешных обводок у «горожан» выше, но «Лион» компенсировал эту особенность игры соперника дополнительной подстраховкой. Поэтому тот же Стерлинг, проходя одного оппонента, утыкался в другого. У «Лиона» же за дриблинг отвечал Ауар, который совершил четыре обводки – больше всех в составе обеих команд. У Стерлинга только три. Могло показаться, что «Лион», оказывавшийся под давлением, чаще фолил, однако по этому показателю примерное равенство. Просто фолы французов случались чаще у их штрафной, чем нарушения «горожан», но команда Гвардиолы не особо церемонилась тоже, поэтому игра в целом была обоюдно жесткой, разве что Стерлинг может жаловаться особо – его сбивали чаще остальных.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Roger Young (раскрыть)
17 августа в 08:50
Ага, и вы думаете, что унижение Барселоны 8:2 точно решилось в кабинете?
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
17 августа в 08:49
Да не прошёл бы Реал Сити, если только Рамос мог забить, по гостевому голу надо было два забивать
Raamtvall
Raamtvall ответ фрэнк (раскрыть)
16 августа в 15:34
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    16 августа в 14:07
    Абсолютно поддерживаю мнение, что Гвардиола испугался Баварию и не захотел позора с крупным счётом. Поэтому слились от Лиона. Это лучше, чем условные 0-5. Ну и в принципе, вот и весь гений Гвардиолы. Имея лучшую полузащиту (Хави, Иньесту и Месси) он выиграл и собрал все свои трофеи. Затем переходил только в самые богатые клубы и трофеи были уже внутренними , ни одного международного значимого трофея нет. Поэтому лысого зря считают гением. Следующие два клуба куда он может пойти - это ПСЖ или Ювентус. С ними он также будет на 1 месте в своём чемпионате, но о Лиге Чемпионов можете не думать даже.

    Очень жаль, что Реал не прошёл этот Сити. Не хватило Рамоса, подвёл Варан. Матч Бавария - Реал был однозначно украшением турнира, Зидан бы точно не сплавился от Лиона.
    razdvatri
    razdvatri
    16 августа в 13:04
      Roger Young
      Roger Young
      16 августа в 12:25
      не люблю совпадения, потому что в них не верю. Когда в прошлом году финал был исключительно английским - это очень удобно приблизило Англию в рейтинге и не позволило Испании уйти в отрыв.

      Сейчас также очень удобно Германия и Франция догоняют другие топ-страны...

      Очень сомневаюсь, что это просто случайность. Больше похоже на то, что дяди в кабинетах играют в свои подковерные игры, а вы смотрите и радуйтесь
      фрэнк
      фрэнк
      16 августа в 12:07
      причём тут Гвардиола ! он ,что не научил стерлинга в пустые ворота забивать ? его вина в том что в МС играют такие неудачники . вроде стерлинга...
      112910415
      112910415
      16 августа в 11:41
      эх, Гвардиола ...
      bublikyo
      bublikyo ответ Igo0rek (раскрыть)
      16 августа в 11:31
      Гвардиола:"Это Лига Чемпионов, тут нельзя по обычному, нужно что-то придумать"
      FROBI
      FROBI
      16 августа в 11:02
      Это судьба... Возможная встреча Пепа с гномом.
      Или Месси поедет в МС (у шейхов денег немеряно), или Пепу дадут пинка, и можно ехать спасать Барсу )
      S10
      S10
      16 августа в 10:41
      Хочется чтобы Лион выиграл ЛЧ. Обидно что такой клуб может остаться без еврокубков в следующем сезоне.
      Igo0rek
      Igo0rek
      16 августа в 10:21
      Я просто не понимаю, что творится в голове Гвардиолы когда наступает 1/4... Что за вечные эксперименты?! Почему играют в пол силы?! Почему Фернандиньо еще играет в Сити, тем более в защите, в таком ответственном матче?! Почему Фоден, Марез, Б. Силва на скамейке, зато играет Гюндоган?! Просто бред какой-то...
      Santone De-Lageros
      Santone De-Lageros
      16 августа в 10:12
      Столько негатива в комментариях от мамкиных комментаторов, болеющих, видимо, за российские клубы, которые в ЛЧ играют хуже всех и вся...

      Вы чего оскорбляете клубы и болельщиков? Сидя на диване в своей глуши, будьте рады, что есть возможность видеть мировой футбол.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      16 августа в 10:01
        League1
        League1
        16 августа в 09:41
        МС вышвырнут из Лиги чемпионов - это сенсация? Нет, это совсем не сенсация. МС всегда вышвыривают из лиги чемпионов. Это норма.
        Вася Васин 6
        Вася Васин 6 ответ DXTK (раскрыть)
        16 августа в 09:22
        Давно подозревал, что блоги Вам пишет кто-то другой. Сперва - из-за уймы ошибок. Теперь - из-за содержания.
        DXTK
        DXTK
        16 августа в 09:01
        какая сенсация? МС выбыл в 1/4 как всегда......... Гвардиола просто слился увидев что Бавария сделала с Барселоной, поняв что лучше сейчас вылететь чем потом огрести.

        Монако, Ливерпуль Тоттенхэм, Лион отправили их домой - МС ты позор АПЛ!!!
        nubom
        nubom
        16 августа в 08:21
        Как оказалось, в отборочной группе Зенит "возили" лучшие комады Европы! Кстати, с Лионом у питерцев 4 очка из 6...
        фрэнк
        фрэнк
        16 августа в 08:08
        вообще-то постарался стерлинг ....
        VAN ARM
        VAN ARM
        16 августа в 08:02
        но дальше у них немцы))
        mihaluch
        mihaluch
        16 августа в 07:49
        Лион превзошёл в командной скорости. Доля везения и вовремя поправился Дембеле.
        cska vperiod
        cska vperiod
        16 августа в 07:41
        Лион был на высоте, вратарь творил чудеса.
        VAN ARM
        VAN ARM
        16 августа в 07:10
        до сих пор не верится)))
        Фредерик Крюгер
        Фредерик Крюгер
        16 августа в 06:57
        ГВардиола всё, спекся как тренер
        Persenchik
        Persenchik
        16 августа в 06:54
        Отлично. Кубок выиграет либо французский клуб, либо немецкий. Поздравляю. ☺️👍
        STVA 1
        STVA 1
        16 августа в 06:39
        Пеп не шмог опять🤣🤣🤣)))
        mihaluch
        mihaluch
        16 августа в 06:33
        Лион играл точнее.
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