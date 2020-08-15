«Барселона» пропустила восемь голов в ЛЧ! Бартомеу, Сетьену и Месси пора уйти

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15 августа 2020, 10:00

Думали, что немцы победят, но чтобы так! «Соккер.ру» называет киллеров чемпионского футбольного коллектива.

Хосеп Бартомеу

Замашки диктаторов не идут даже великим, а Бартомеу — мелкий вредитель. У него был тренер, который давал результат, но Хосеп не смог помочь Луису Энрике выстроить личные отношения с Месси и его друзьями в раздевалке. А дальше увидели ошибки с наставниками, потерю Неймара и дикие трансферы. Рассказы о росте доходов не убеждают, что Бартомеу хорош. Случайный человек в клубе, где больше десятка вице-президентов, мог рапортовать о прибыли, ведь работают вместо него. Хосеп виноват, ему сегодня надо уйти в отставку, если есть хотя бы миллиграмм совести.

Отдаем должное – первый, кто заявил, что готов уйти. Но что мы можем требовать от Ленгле, если француз как был защитником уровня «Севильи», так и остался? Парень из Лиги Европы сыграл с «Баварией» в стиле бека «Арсенала», все закономерно. А Пике – виновник того, во что превратилась защита «Барселоны». Жерар устал играть в футбол, ему интереснее сторонние проекты, подумывал завершить карьеру и пойти в президенты родного клуба. Но то, что Пике творит на поле – привозит во многих матчах и теряет концентрацию, ни в какие ворота не лезет. Ну, кроме ворот тер Штегена.

Хорхе Месси (отец Лионеля)

Лионеля Месси винить можно за еще один провальный решающий матч в Лиге чемпионов. Но были ли на него пасы? «Бавария» уничтожила каталонцев прессингом, так что начнем издалека. Интриги, которые вечно плетет отец Лионеля, – проблема для «Барселоны». Те дикие контракты, что аргентинец постоянно выпрашивает – проблема. Покупка домов в Милане – еще одна провокация накануне развязки плей-офф ЛЧ . И снова Хорхе сработал против «Барселоны». Какой уже год одно и то же.

Плохо, что у «Барселоны» нет запасного левого защитника, который может вытеснить Альбу в запас, ведь испанец давно наиграл на понижение в классе. Об уровне Жорди не начинайте – конечно, чемпион. Но если такой бросает играть или просто сбавляет, как Марсело, то ему надо купить конкурента – как в «Реал» взяли Менди. Но Альбе создали идеальные условия, а Жорди не отплатил крутой игрой. «Бавария» его просто не заметила.

Француз настрадался в жизни – боролся со смертельными болезнями, восстанавливался после пересадки. Абидаля жаль, но молодой спортивный директор провалился в «Барселоне». Его ведь назначили не из жалости, а чтобы выручал. Эрик слаб на переговорах, плох при раздаче интервью, у него явно конфликт с Месси, допускал трансферы бесполезных дорогих новичков. Абидалю давно надо уйти.

Португалец не виноват, что он не игрок уровня основы «Барселоны». Такие оценки должен выставлять тренер. Как только надо встречать реально опасного соперника – Семеду в защите никакой. Атаковать умеет, хотя далеко не так красиво, как Дани Алвес, но стратегически и тактически Нельсон хуже, чем его тезка вице-адмирал. Не бездарный игрок, но не уровня победных матчей с «Реалом» или «Баварией». Дэвис его понизил до уровня основы «Депортиво».

Зачем пришел? Не смотрел интервью Месси, в которых тот сто раз повторял, что хочет возвращения Неймара? Гризманн снял целый фильм, чтобы отказать «Барселоне» два года назад. А потом пошел именно в эту команду. При этом чемпион мира не играет на все деньги. И оправдываться травмами, как Азар, не может. Гризманн показал соперникам «Барселоны», что очередной новичок в атаке не прижился – после Дембеле и Коутиньо. Антуан должен был тащить, а никакой. Позже уйдет в другой клуб и сделает с «Барселоной» то, что вчера Коутиньо?

Характер там есть, как у Видаля. Но как Артуро попал в историю заявлением, что «Барселона» это не какие-то там соперники «Баварии» по Бундеслиге, а лучший клуб мира, так Суарес не попадал в ворота во многих решающих, чаще выездных матчах Лиги чемпионов. Да и в Примере рядом с крутыми матчами у уругвайца часто слабые игры. В принципе, вся разница видна на фото перед матчем, где у Суареса явно виден живот. Сравните с формой Левандовски! «Барселоне» нужен новый центральный форвард.

Рамон Планес

Бартомеу подозревал, что Абидаль слабый менеджер, к нему приставили Рамона Планеса, что работал раньше спортивным директором «Хетафе». Сейчас 52-летний специалист ищет выход из «Барселоны», может оказаться в «Роме», но поскольку пришел в июне 2018-го, то разделяет ответственность за выбор новичков. Малком, Артур, Кевин-Принс Боатенг, Тодибо, Гризманн, Брейтуэйт и Фирпо пришли при Планесе и не изменили «Барселону» к лучшему, не создали команду для финала ЛЧ , как в 2015-м.

Уйти или остаться – дискуссионный вопрос. Но для начала надо прекратить смотреть на Месси как на икону. Он – человек. Великий футболист. Но не тренер и не менеджер. От Месси ждут, что будет мудрым и зрелым лидером, но это не его. Сам по себе Лионель играет сильно, особенно со слабыми соперниками, но не является ли тормозом для развития всей «Барселоны»? Если бы у клуба был президент, то поставил бы на совете директоров вопрос: «Когда нам выгодно попрощаться с легендой? А прощаться придется». Возможно, идеальный вариант – отпустить Лионеля в Серию А, как «Реал» поступил с Роналду? Не гарантия быстрой победы в ЛЧ , но получится движение вперед с новым лидером.

Жаль дедушку? Но если не готов работать с «Барселоной» — не соглашайся, оставайся пасти коров в деревне, нормальная работа, жди приглашения от клуба, что тебе по плечу. Это ведь тоже высокомерие крайней степени — если сомневаешься, если не знаешь, что делать со звездами, но берешь деньги и ответственность. К вызову всей жизни надо быть готовым, а если не получается – признавать это вовремя. Кике видел, как было сложно другому добряку – Вальверде, но пошел в адский котел. И уступил унизительно. Карьера Сетьена в «Барселоне» завершена.

И ведь ничего не показал, нечем его защищать. Упустил «золото» в Ла Лиге, допустил уничтожение с «Баварией». Кике не управлял командой так, как нужно на высочайшем уровне. Понятно, что и коллектив там мог его посылать далеко и прямо – очевидно, что внутри раздевалки все плохо, де Йонг чуть ли не в открытую после матча на это намекнул. Благополучные, дружеские и сплоченные команды так не играют, обладая мастерством игроком «Барселоны».

Но разве эта развязка удивила? «Бавария» похоронила каталонскую команду настолько легко, поскольку сейчас намного сильнее. Провалились и те, кто по сезону не наиграл на роль обузы – вроде бедняги тер Штегена, что не раз тащил. Но вратарь не может спасти, когда соперник настолько лучше. Что ж, немцы помножили на ноль «Барселону», ждут соперника по полуфиналу. С фаворитом ЛЧ мы определились еще в мае, а теперь получаем еще одно подтверждение.

«Барселона» — не «Челси», опытнее, но немцы прошлись по ним аналогичным катком. Это был унизительный вечер для коллектива капитана Месси, но какой по счету? «Рома» и «Ливерпуль» им давали повод переосмыслить работу клуба и команды, «Атлетико» и «Ювентус» делали намеки, а не помогло. Так что это заслуженный погром – «Барселону» надо строить заново, старую версию уничтожили до основания. Когда коллектив такого класса настолько беспомощный, то это провал и катастрофа.

Но корни унижения уходят в предыдущие многократные ошибки. Счет 2:8 не ждали, но мыслишки, что «Бавария» может сделать с «Барселоной» примерно то, что немцы с бразильцами, встретить можно было еще до игры. Для такого результата нужен был полный провал самих каталонцев, но не тот случай, когда не знаем причины плачевного состояния коллектива, команды и клуба. Ждем отставок, Сетьен и Бартомеу должны немедленно покинуть «Барселону».

А если Хосеп останется, то уничтожит и следующего тренера, и последний шанс, что каталонцы смогут избежать длительного системного клубного кризиса по аналогии с «Миланом». Не забывайте, что с финансами не все благополучно – Бартомеу выбросил 1.24 миллиарда евро на новичков (с 2014-го года потратили больше всех в мире, больше МС и МЮ ), но собрал полмиллиарда долгов. Как бы не обанкротились, ведь речь о клубе с самой большой суммарной зарплатой в мире.

Игрокам «Баварии» платят меньше, но себя и соперника уважили серьезным футболом – немцы не пожалели оппонента, не остановились, забили восемь, а могли и больше десяти. Правильно сделали, получился подарок каталонцам в виде пинка. Если после такого позора «Барселона» не изменится системно, то они не заслуживают возрождения.