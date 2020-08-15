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«Барселона» пропустила восемь голов в ЛЧ! Бартомеу, Сетьену и Месси пора уйти

15 августа 2020, 10:00
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий
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Думали, что немцы победят, но чтобы так! «Соккер.ру» называет киллеров чемпионского футбольного коллектива.

Хосеп Бартомеу

Замашки диктаторов не идут даже великим, а Бартомеу — мелкий вредитель. У него был тренер, который давал результат, но Хосеп не смог помочь Луису Энрике выстроить личные отношения с Месси и его друзьями в раздевалке. А дальше увидели ошибки с наставниками, потерю Неймара и дикие трансферы. Рассказы о росте доходов не убеждают, что Бартомеу хорош. Случайный человек в клубе, где больше десятка вице-президентов, мог рапортовать о прибыли, ведь работают вместо него. Хосеп виноват, ему сегодня надо уйти в отставку, если есть хотя бы миллиграмм совести.

Жерар Пике

Отдаем должное – первый, кто заявил, что готов уйти. Но что мы можем требовать от Ленгле, если француз как был защитником уровня «Севильи», так и остался? Парень из Лиги Европы сыграл с «Баварией» в стиле бека «Арсенала», все закономерно. А Пике – виновник того, во что превратилась защита «Барселоны». Жерар устал играть в футбол, ему интереснее сторонние проекты, подумывал завершить карьеру и пойти в президенты родного клуба. Но то, что Пике творит на поле – привозит во многих матчах и теряет концентрацию, ни в какие ворота не лезет. Ну, кроме ворот тер Штегена.

Хорхе Месси (отец Лионеля)

Лионеля Месси винить можно за еще один провальный решающий матч в Лиге чемпионов. Но были ли на него пасы? «Бавария» уничтожила каталонцев прессингом, так что начнем издалека. Интриги, которые вечно плетет отец Лионеля, – проблема для «Барселоны». Те дикие контракты, что аргентинец постоянно выпрашивает – проблема. Покупка домов в Милане – еще одна провокация накануне развязки плей-офф ЛЧ. И снова Хорхе сработал против «Барселоны». Какой уже год одно и то же.

Жорди Альба

Плохо, что у «Барселоны» нет запасного левого защитника, который может вытеснить Альбу в запас, ведь испанец давно наиграл на понижение в классе. Об уровне Жорди не начинайте – конечно, чемпион. Но если такой бросает играть или просто сбавляет, как Марсело, то ему надо купить конкурента – как в «Реал» взяли Менди. Но Альбе создали идеальные условия, а Жорди не отплатил крутой игрой. «Бавария» его просто не заметила.

Эрик Абидаль

Француз настрадался в жизни – боролся со смертельными болезнями, восстанавливался после пересадки. Абидаля жаль, но молодой спортивный директор провалился в «Барселоне». Его ведь назначили не из жалости, а чтобы выручал. Эрик слаб на переговорах, плох при раздаче интервью, у него явно конфликт с Месси, допускал трансферы бесполезных дорогих новичков. Абидалю давно надо уйти.

Нелсон Семеду

Португалец не виноват, что он не игрок уровня основы «Барселоны». Такие оценки должен выставлять тренер. Как только надо встречать реально опасного соперника – Семеду в защите никакой. Атаковать умеет, хотя далеко не так красиво, как Дани Алвес, но стратегически и тактически Нельсон хуже, чем его тезка вице-адмирал. Не бездарный игрок, но не уровня победных матчей с «Реалом» или «Баварией». Дэвис его понизил до уровня основы «Депортиво».

Антуан Гризманн

Зачем пришел? Не смотрел интервью Месси, в которых тот сто раз повторял, что хочет возвращения Неймара? Гризманн снял целый фильм, чтобы отказать «Барселоне» два года назад. А потом пошел именно в эту команду. При этом чемпион мира не играет на все деньги. И оправдываться травмами, как Азар, не может. Гризманн показал соперникам «Барселоны», что очередной новичок в атаке не прижился – после Дембеле и Коутиньо. Антуан должен был тащить, а никакой. Позже уйдет в другой клуб и сделает с «Барселоной» то, что вчера Коутиньо?

Луис Суарес

Характер там есть, как у Видаля. Но как Артуро попал в историю заявлением, что «Барселона» это не какие-то там соперники «Баварии» по Бундеслиге, а лучший клуб мира, так Суарес не попадал в ворота во многих решающих, чаще выездных матчах Лиги чемпионов. Да и в Примере рядом с крутыми матчами у уругвайца часто слабые игры. В принципе, вся разница видна на фото перед матчем, где у Суареса явно виден живот. Сравните с формой Левандовски! «Барселоне» нужен новый центральный форвард.

Рамон Планес

Бартомеу подозревал, что Абидаль слабый менеджер, к нему приставили Рамона Планеса, что работал раньше спортивным директором «Хетафе». Сейчас 52-летний специалист ищет выход из «Барселоны», может оказаться в «Роме», но поскольку пришел в июне 2018-го, то разделяет ответственность за выбор новичков. Малком, Артур, Кевин-Принс Боатенг, Тодибо, Гризманн, Брейтуэйт и Фирпо пришли при Планесе и не изменили «Барселону» к лучшему, не создали команду для финала ЛЧ, как в 2015-м.

Лионель Месси

Уйти или остаться – дискуссионный вопрос. Но для начала надо прекратить смотреть на Месси как на икону. Он – человек. Великий футболист. Но не тренер и не менеджер. От Месси ждут, что будет мудрым и зрелым лидером, но это не его. Сам по себе Лионель играет сильно, особенно со слабыми соперниками, но не является ли тормозом для развития всей «Барселоны»? Если бы у клуба был президент, то поставил бы на совете директоров вопрос: «Когда нам выгодно попрощаться с легендой? А прощаться придется». Возможно, идеальный вариант – отпустить Лионеля в Серию А, как «Реал» поступил с Роналду? Не гарантия быстрой победы в ЛЧ, но получится движение вперед с новым лидером.

Кике Сетьен

Жаль дедушку? Но если не готов работать с «Барселоной» — не соглашайся, оставайся пасти коров в деревне, нормальная работа, жди приглашения от клуба, что тебе по плечу. Это ведь тоже высокомерие крайней степени — если сомневаешься, если не знаешь, что делать со звездами, но берешь деньги и ответственность. К вызову всей жизни надо быть готовым, а если не получается – признавать это вовремя. Кике видел, как было сложно другому добряку – Вальверде, но пошел в адский котел. И уступил унизительно. Карьера Сетьена в «Барселоне» завершена.

И ведь ничего не показал, нечем его защищать. Упустил «золото» в Ла Лиге, допустил уничтожение с «Баварией». Кике не управлял командой так, как нужно на высочайшем уровне. Понятно, что и коллектив там мог его посылать далеко и прямо – очевидно, что внутри раздевалки все плохо, де Йонг чуть ли не в открытую после матча на это намекнул. Благополучные, дружеские и сплоченные команды так не играют, обладая мастерством игроком «Барселоны».

Но разве эта развязка удивила? «Бавария» похоронила каталонскую команду настолько легко, поскольку сейчас намного сильнее. Провалились и те, кто по сезону не наиграл на роль обузы – вроде бедняги тер Штегена, что не раз тащил. Но вратарь не может спасти, когда соперник настолько лучше. Что ж, немцы помножили на ноль «Барселону», ждут соперника по полуфиналу. С фаворитом ЛЧ мы определились еще в мае, а теперь получаем еще одно подтверждение.

«Барселона» — не «Челси», опытнее, но немцы прошлись по ним аналогичным катком. Это был унизительный вечер для коллектива капитана Месси, но какой по счету? «Рома» и «Ливерпуль» им давали повод переосмыслить работу клуба и команды, «Атлетико» и «Ювентус» делали намеки, а не помогло. Так что это заслуженный погром – «Барселону» надо строить заново, старую версию уничтожили до основания. Когда коллектив такого класса настолько беспомощный, то это провал и катастрофа.

Но корни унижения уходят в предыдущие многократные ошибки. Счет 2:8 не ждали, но мыслишки, что «Бавария» может сделать с «Барселоной» примерно то, что немцы с бразильцами, встретить можно было еще до игры. Для такого результата нужен был полный провал самих каталонцев, но не тот случай, когда не знаем причины плачевного состояния коллектива, команды и клуба. Ждем отставок, Сетьен и Бартомеу должны немедленно покинуть «Барселону».

А если Хосеп останется, то уничтожит и следующего тренера, и последний шанс, что каталонцы смогут избежать длительного системного клубного кризиса по аналогии с «Миланом». Не забывайте, что с финансами не все благополучно – Бартомеу выбросил 1.24 миллиарда евро на новичков (с 2014-го года потратили больше всех в мире, больше МС и МЮ), но собрал полмиллиарда долгов. Как бы не обанкротились, ведь речь о клубе с самой большой суммарной зарплатой в мире.

Игрокам «Баварии» платят меньше, но себя и соперника уважили серьезным футболом – немцы не пожалели оппонента, не остановились, забили восемь, а могли и больше десяти. Правильно сделали, получился подарок каталонцам в виде пинка. Если после такого позора «Барселона» не изменится системно, то они не заслуживают возрождения.

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RTS-25
RTS-25
вчера в 23:05
Всю эту троицу в Локомотив.
sir_Alex
sir_Alex ответ JirkoFF (раскрыть)
17 августа в 10:58
Где живёте, если не секрет?
sir_Alex
sir_Alex
17 августа в 10:56
Ясно одно – в команде грядёт смена поколений. И слава Б-гу!
112910415
112910415
16 августа в 11:58
всё проходит ...
но надо крепко поработать !
JirkoFF
JirkoFF ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
15 августа в 23:43, ред.
из всего населения СССР, игру Пеле вживую мог видеть 0.01%, а учитывая когда он играл, то свидетели тех игр, в живых практически не осталось. В записи, в интернете, документальные фильмы, видели очень многие. А игру Марадоны, в отличае от тебя, видели еще больше, в том числе и я, в живую. И ещё, я тебя огорчу ещё больше, но я, давнооооооо не живу в СССР и тем более в России, потому и видел Марадону воочию. В общем, чтобы ты зря не ломал себе голову, (все равно не поможет), ты родился спустя этак........дцать лет, после того как я вернулся из армии. Может с математикой у тебя будет получше и посчитаешь, а то, с русским языком и тем более с правописанием, орфографией, у тебя большие проблемы.
И еще, бить какие-то рекорды, очень и очень трудно! И я нисколько не принижаю то, что делал и делает ещё хорошо Месси (хотя у Криштиану Роналду кажется побольше рекордов, ты ведь болельщик Реала, тебе ли не знать), но почитай энциклопедию и узнаешь, что значит "кудесник мяча", "яркий игрок", "звезда футбола", "футбольный гений" и что означает слово - ВЕЛИКИЙ?!! Возможно поймёшь.
А сейчас, уже время позднее, иди ложись спать и набирайся мудрости. Хотя, мудрость приходит с возростом, а не с интернетом.
Удачи тебе и будь здоров!
Roger Young
Roger Young
15 августа в 21:10
хороший разбор
League1
League1
15 августа в 18:42
Просто обожаю гномяру за его предсказуемость. Всегда нулище абсолютное против сильных команд. И всегда, всю свою карьеру, всю свою жизнь это подтверждает. Самый бестолковый золотомячист всех времён и народов. И это он не устаёт доказывать.
Aris
Aris
15 августа в 17:15
Месси 15 лет тянет на себе Барсу. Есть кто-то лучше??? Естественно, годы берут свое, не все это понимают.
Суарес еще 2 года назад говорил, что пора им готовить замену. Посмеялись и вот результат.
Альба и Бускетс тянут , как могут.
А Бартамеу и Сетьену пора бежать, развалили все, что только можно.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ JirkoFF (раскрыть)
15 августа в 17:00
Месси можно упрекнуть только трофеи со сборной, на клубном уровне он поставил такие рекорды, что не скоро будут побиты. Ты видел игру Пеле или марадоны? Сравни игрой месси
JirkoFF
JirkoFF ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
15 августа в 13:56
Если ты имеешь ввиду лучший за всю историю Барсы, то возможно, а так, он далеко не уровень даже Роналдо (зубастика), Зизу, Рональдиньо, Гаринча и тем более Марадоны. А что касается Пеле, то Месси даже сравнивать нет смысла, без вариантов. У всех выше названых футболистов, по одному выигранному ЧМ, в котором их вклад был равен победе, у Гаринчи 2, у Зидана 1 ЧМ и 1ЧЕ. Даже у КриРо, 1 ЧЕ, не говоря уже о Пеле, который выиграл ТРИ чемпионатов, а в первом, он забил 3 гола, в 17 лет!!!!! Даже Мбапе в 18 лет выиграл ЧМ, в России, а теперь скажи - что выиграл "великий" Месси со своей нац. Сборной????? Это не тот уровень, так что.....не говори, что он лучший за всю историю футбола, это смешно....
JackNorz
JackNorz
15 августа в 12:35
Месси долго к этому шел, и наконец пришел. Барселона стала копией сборной Аргентины. Жаль золотой мяч отменили, Левандовски заслужил, хотя не удивился бы если мяч вновь отдали Месси.
Crooclin
Crooclin
15 августа в 12:28
Позор если не выгонят Бартомеу
Crooclin
Crooclin ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
15 августа в 12:18
В Баварии он в аренде
Leha-ha50
Leha-ha50
15 августа в 12:07
Запоздали с реформами в Барсе, а теперь долго расхлебывать придется. Игроки уходить не хотят, умные стали как Бэйл. Тяжелые времена ожидают Барселону.
Армейская душа
Армейская душа
15 августа в 12:06, ред.
Деклассировали Гнома и компанию. Теперь вся надежда на судей как с ПСЖ
Hamman
Hamman
15 августа в 12:02
Такое случается когда один человек больше чем клуб! Из года в год носились с ним как с писаной торбой, вылизывая ему зад, выстраивая основной состав да и вообще всю трансферную политику исходя из личных предпочтений аргентинца. И что не менее важно, ХВАТИТ КОРМИТЬ МЕССИ! Для сравнения два самых высокооплачиваемых игрока Барселоны Луис Суарес: ​​405 000 фунтов в неделю
Лионель Месси: 1 244 000 фунтов в неделю. Тут уж все слова излишне.
Кстати в Реале у самого высокооплачиваемого игрока зарплата ниже чем у Суареса.
Groove000
Groove000
15 августа в 11:39
Расформировать надо этот состав и поставить молодых, типа Рики Пуч, Аленью из аренды вернуть, Тодибо и т.д. Штегена оставить, он не виноват абсолютно. Семеду можно оставить. Остальных в топку
Aris
Aris
15 августа в 11:34
Месси, Суарес и Альба - эти боролись, а вот Бартамеу со своим Сетьеном угробили команду!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
15 августа в 11:30
А вы не верили, что Барселона играет в спартаковский футбол. Вот, вчерашний матч - подтверждение легендарной фразы
Forever77
Forever77
15 августа в 11:19
Всё верно написано но кроме тренера никого не выгонят. ИМХО.
Great Chris
Great Chris
15 августа в 11:12
Прям щас. Великий должен остаться но в новой роли. Или ГТ, или гендир.
То, что Лео делает, это не шантаж. Это попытка встряхнуть это болото. Но один в поле не воин. Барса превратилась в реал-2.
Нет больше Барсы!
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
15 августа в 11:08
    RomM84
    RomM84 ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
    15 августа в 11:04
    Так продали в Баварию
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    15 августа в 10:55
    Я что-то пропустила.. Коутиньо же был в Барсе?)
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ prinzЫп (раскрыть)
    15 августа в 10:53
    Месси постарел просто, вся команда на него надеется. Месси это лучший футболист за всю историю, такого ещё лет 100 не будет. Ему нужны помощники в команде, такие же суперзвезды, какими были хави и иньеста, суарес(молодой) и Неймар, пуйоль и дани алвес. В одиночку не справится, также как и криро
    Lucius
    Lucius
    15 августа в 10:53
    Странная статья.
    1. Пике крут, без сомнений. Но это не Рамос, не Пуйоль. Он не лидер.
    2. Ленгле и Семеду конечно не уровень, но их должны долепить тренеры. Они должны раскрыться, как Ван Дейк в Ливерпуле, как Кулибали в Наполи, как Менди в Реале.
    3. Альба тоже топ, только нужен конкурент.
    4. Суаресу обстановку менять нужно.

    Месси, Бартомеу, Сетьен - чао
    dimagas2
    dimagas2
    15 августа в 10:48
    В бой идут одни старики,Все ровно за 1 год столько игроков основы сменить не возможно!
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    15 августа в 10:40
    Как зрелище это было восхитительно. Через пятьдесят лет будут разбирать этот матч, анализировать, и завидовать тем, кто видел это в прямом эфире.
    prinzЫп
    prinzЫп
    15 августа в 10:34, ред.
    Согласен с автором. Месси действительно шикарный игрок, можно даже сказать что великий, но не сравнивать с Марадоной и уж тем более с королём Пеле. Ему до них, как до Китая, задним ходом.
    Так вот, Месси никогда не был лидером и не будет. Все смотрят на него как на икону, а он обычный человек, который в одиночку (кстати как делал Марадона и Пеле и Роналдо и Зидан и даже РоналдУ иногда) не способен сделать результат, ему нужен хороший коллектив, который работает на него, вот тогда он забивает. Да и то, это было раньше, а сейчас, как бы я не относился к нему (а я никогда не был его поклонником), ещё раз говорю, да, он гениальный футболист, но эгоист, думает только о себе, а не о команде, потому со своей сборной ничего не добился. И годы, к великому сожалению, берут своё, как бы мы не старались оставаться молодыми и сколько бы не тренировались, молодость берет верх, даже если мы в чем-то гениальны и лучше чем молодые приёмники.. Месси должен уйти....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 августа в 10:05
    Барса на сегодняшний день дно днищенское,надо омоложать команду,одни стар ки в составе
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