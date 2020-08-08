Роналду и Цвайер жгли, но «Ювентус» заслужил фиаско в ЛЧ

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вчера, 10:01

Чемпион Италии вылетел от седьмой команды Франции. «Соккер.ру» возмущен, что туринцы не были готовы к «Лиону».

Рефери Цвайер – антигерой матча

Ошибки в две стороны – классика бездарного судейства. Немецкий рефери выступил в лучших традициях соотечественника Дениза Айтекина, еще одного перехваленного арбитра из Бундеслиги. Режиссеры трансляции намекали в начале матча Цвайеру, чтобы пошел смотреть толчок в спину Игуаину до подката Бентанкура в своей штрафной. Кстати, сам пенальти можно обосновать, поскольку дело не в касании, а в подкате – это было «серьезное нарушение правил, угрожающее безопасности соперника». В ФИФА считают, что подкаты сзади опасны, даже если касание в колено в самом конце эпизода. Но вот Депай держал руку у тела, а отскок локтя в сторону состоялся уже после контакта с мячом – на повторе четко видно, что второй пенальти «левый». И первый нельзя было ставить, если чуть раньше Игуаина толкнули в начале той атаки. И эпизод с падением Дембеле надо было смотреть внимательнее. Рефери с Цвайером во главе провалили матч.

Роналду – король Лиги чемпионов

Уже сбились со счета, сколько у Криштиану голов в турнире? Португалец вчера первым прошел отметку в 130 голов, а с дублем получилось 131. Есть информация, что Роналду забил почти 1.5 % всех голов на групповых этапах ЛЧ и в плей-офф, и это похоже на правду. В турнире собрали под 10 тысяч мячей, а на счету одного форварда – больше 130. Также вчера Криштиану побил клубный рекорд «Ювентуса», что держался 94 года – 36 голов во всех турнирах за сезон никто из туринского клуба раньше не забивал. Но даже усилий Роналду не хватило. К слову, Криштиану вчера сыграл не очень хорошо, но великолепно пробил левой и еще 6 раз ударил мимо. Португалец все-таки стареет. Например, наложил неудачный фильтр на фото после смены прически на пролетарскую — сразу стал похож на 40-летнего мужика, а не на 25-летнюю модель, как на фото, где использует омолаживающие фильтры.

«Ювентусу» не хватает скоростей

И фантазии, и комбинаций, и билд апа. Из космоса видно, куда футболист Сарри собирается адресовать мяч еще перед самой передачей. Да, было душно, но это не оправдание. Глобально вина не только одного Сарри, не только пандемии – видели медлительную игру итальянцев задолго по появления коронавируса, как всего тренерского штаба туринцев. Многократные чемпионы Серии А крайне медленно работают и добавить в скорости некому. По защитникам всем понятно – де Лигт тяжелый сам по себе, хоть и молодой, еще и плечо повредил. Но остальные защитники – старики, ненамного резче Набабкина. Пьянич – человек, воспитанный в «Лионе», никогда не был бегунком. И остальные хавбеки медленные. Мама Рабьо не медленнее, чем он сам. Роналду природным образом потерял резкость – вспомните, как смешно и неудачно идет в обводку, часто забирают мяч. А назвать Игуаина быстрым – людей насмешить. «Ювентус» тягучий, что упростило задачу «Лиону».

Гарсия помогли итальянские знания

«Ювентус» имени Сарри заслужил вылет. Но это не значит, что автобус «Лион» по качеству футбола тянет на четвертьфинал против МС . Нет, французы просто встали стеной, словно это был итальянский клуб. Вспомните, что «Рома» именно Руди Гарсия знавала хорошие сезоны, наставник у «Лиона» — толковый. Следовательно, имея за плечами два с половиной сезона в Риме, французский тренер получил необходимые знания для подготовки к «Ювентусу», который не перестал быть командой Аллегри, но не успел стать коллективами имени Роналду или Сарри в полной мере. А вот «Лион», хотя во Франции провалились, в Лиге чемпионов компенсируют внутренние осечки, поскольку им попался соперник, который мог проиграть в группе «Локомотиву» (как минимум в одном матче). Для Руди Гарсия, что имеет опыт работы в Серии А, «Ювентус» стал открытой книгой. Хотя футболисты французов, конечно же, ошибались, и им немного повезло.

Команда и Роналду играют отдельно

«Ювентус» не стал бандой Роналду, как были МЮ или «Реал». А «Олимпик» — не та команда, которая ничего сопернику не позволяет. Речь о клубе, который играл в группе «Зенита», и уже тогда было понятно, что это не идеальные роботы. «Лион» приехал в Турин защищать счет первого поединка, а после паненки Депая перешли к довольно низкой игре. Все зависело от фантазии атакующей линии «Ювентуса» и умения реализовать момент. Бернардески не хватило рывка – мог завести мяч в пустые ворота, Роналду и Игуаин за весь матч на двоих создали один реально красивый момент, гол. Но если только Криштиану, который часто ходил по полю пешком, забил шедевр, то этого мало даже с пенальти. Наработанных связей нет, из пределов вратарской у Роналду 0 ударов – ему не создают моменты. «Лион» оттеснил португальца за штрафную (6 дальних ударов).

Сарри наработал на увольнение

Маурицио до и после матча поступил некрасиво. Если переводить на понятный язык, то тренер заявил, что если боссы «Ювентуса» его уволят, то они – эмоциональные идиоты, а не профессионалы. Сарри соврал на публике, поскольку претензии к его работе справедливые. «Ювентус» не стал командой-мечтой. Ни по качеству футбола, ни по настроению лидеров. Роналду и Дибала целуются, только если все идет своим чередом. А стоит найти сложного соперника – никакой романтики, видим тягучий, скучный и предсказуемый футбол. Да, «Ювентус» — мощная машина, но не настолько, чтобы пройтись катком по «Локомотиву» или по команде, против которой «Зенит» сыграл намного лучше. У Дзюбы была ничья в гостях и победа дома над «Лионом» со счетом 2:0. «Ювентус» проиграл первый матч, а во втором пропустил.

Получается, что Роналду сыграл против «Лиона» хуже, чем Дзюба. Стоит ли увольнять Сарри после такого вылета? Паратичи, Недведу и Аньелли надо спрашивать у самой команды. Если футболисты берут вину на себя – за то, что не заиграли в «саррибол» в первом же сезоне, но верят именно в эту тактику (а другую наставник в 61 год не выдумает), то Маурицио надо оставлять, невзирая на недовольство фанатов «Ювентуса». Но если Роналду и компания не понимают Сарри, то Почеттино, Аллегри и Конте на низком старте. Впрочем, это разговор на будущее. А сегодня констатируем провал фаворита в двух играх с середняком. Туринцы метили в четвертьфинал, но вместо этого Роналду вылетает в первом же раунде, причем от седьмой команды Франции, которую бывший хавбек «Ювентуса» Виейра со своей «Ниццей» опередил в таблице.

Чемпионы Серии А сыграли недостаточно качественно, их игру можно описать красивым итальянским словом – это фиаско команды Сарри, хотя Роналду снова тащил в плей-офф ЛЧ . Имели почти полгода, чтобы разобрать «Лион» на молекулы тактически и вынести в одни ворота, ведь у соперника почти не было игровой практики, что бросалось в глаза (с мячом французы сыграли ужасно). Вместо этого поставили вопрос о будущем главного тренера туринцев. Впрочем, к «Ювентусу» вопросы копились больше одного сезона, так что вылет закономерный. Есть простая статистика для доказательства. За два сезона в плей-офф ЛЧ чемпионы Италии забили «Атлетико», «Аяксу» и «Лиону» (не «Реалу», «Ливерпулю» и ПСЖ , заметьте) суммарно семь мячей.

Все семь – на счету Роналду. Когда один человек тащит в решающих матчах, а остальные словно зрители, то вылет от седьмой команды Лиги 1 нельзя назвать сюрпризом, хотя можно именовать провалом остальной команды и ее главного тренера.