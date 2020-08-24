«Ротор» — «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:12

В пятом туре РПЛ состоится матч «Ротор» — «Спартак» Москва. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Ротор»

Вернувшись в элиту российского футбола, команда из Волгограда еще не побеждала. Подопечные Александра Хацкевича единственный раз не проиграли, когда выстояли в гостях против «Динамо» (0:0).

Между тем, максимум очков в противостояниях с «Ротором» успели набрать «Зенит» (2:0), «Ахмат» (3:1) и «Сочи» (2:1).

«Спартак» Москва

У «Красно-белых» восемь очков на счету и вторая позиция в рейтинге перед стартом пятого тура чемпионата России.

Команда Доменико Тедеско в прошлом туре обыграла в дерби «Локомотив» (2:1), а перед этим отметилась домашней победой над «Ахматом» (2:0). Ничейными оказались противостояния с «Уфой» (1:1) и «Сочи» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротор» — 6.400

Ничья – 3.720

Победит «Спартак» — 1.606

Статистика

У «Ротора» худшая оборона чемпионата – семь пропущенных голов.

«Спартак» не проигрывал в 5 последних матчах РПЛ – 3 победы и 2 ничьи.

– 3 победы и 2 ничьи. «Спартак» забивал минимум один гол в 3 последних гостевых матчах.

Прогноз

«Ротор» заметно уступает в классе команда РПЛ , даже тем, которых принято считать середняками. «Спартак» в новом сезоне, похоже, сразу нащупал свою игру и достаточно результативно играет в атаке.

При таком раскладе, хозяевам трудно будет рассчитывать на очки. Предлагаем взять ставку на П2 за 1.606 в БК Pinnacle.