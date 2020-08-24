Идеальная ночь с Кубком чемпионов. «Бавария» отказалась от паники и…

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вчера, 18:00

…провела один из лучших сезонов в истории по методу Флика! «Соккер.ру» — о главной команде тяжелого года.

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов, «которой почти не было». Завершившийся финалом в Лиссабоне розыгрыш растянулся едва ли не на год, проходил на фоне постоянного страха и незащищенности перед коронавирусом, был вынужденно сокращен и преобразован в самой аппетитной своей части — плей-офф. Символично, что Кубок чемпионов в 2020 году достался немецкому клубу, представителю чемпионата, который вернул нам большой футбол, надежду и радость после периода безвременья.

Бундеслига отказалась от паники, создала медицинские протоколы, которые пригодились и УЕФА , и другим лигам, запустила тренд солидарности в футбольном сообществе, так что есть нечто неосязаемое и правильное в том, что Кубок чемпионов отправляется в Германию. «Бавария» после скромной победы над ПСЖ в шестой раз становится клубным чемпионом Европы, отставая по этому показателю только от «Милана» (7) и «Реала» (13), те же шесть титулов у победившего в прошлом году «Ливерпуля». Учитывая, что внутренние титулы в последние годы стали для «Баварии» обыденностью, это та самая победа, которая имеет огромное значение.

«Бавария» подтвердила свое участие в элитном кружке команд, причастных к великому «ушастому» чуду. ПСЖ однажды тоже надеется попасть в эту компанию, но своим первым шансом в финале парижане не распорядились, как не распорядились форварды французского гегемона моментами в матче против «Баварии». Стойкость мюнхенцев была подкреплена мощнейшей игрой Мануэля Нойера, но вообще впечатляет, как спокойно команда Ханси Флика переносит периоды активности противников и порой дикие моменты у своих ворот. Посмотрели — выдохнули — побежали играть дальше.

«Бавария» ведь совсем небезгрешная, да и давнее сравнение с машиной, конечно, знакомое и красивое, но не вполне справедливое. «Машинами» были суровые немецкие команды других эпох, в футболе которых было что-то от роботов, а сегодняшней «Баварии» свойственно и бесшабашное веселье, и дорогие спецэффекты, иной раз заменяющиеся дешевую и сердитую эффективность, и прочий рок-н-ролл на колесах. «Бавария» Флика — это ярко раскрашенный чемпионский автобус с трезвым водителем и карнавалом на крыше. ФК «Голливуд» в лучшем за все времена смысле этого прозвища.

Мюнхенцы предоставили много поводов для восхищения, но для меня главным остается их гусарское бесстрашие. Каждый матч плей-офф Лиги чемпионов начинался с хороших шансов соперников: и «Барселона» могла выходить вперед, и «Лион» имел парочку возможностей отличиться, и ПСЖ в первом тайме играл лучше «Баварии». Где все они сейчас? О чем говорить, если Давид Алаба улыбается после автогола, а Мануэль Нойер подмигивает подставившим его защитникам?

Вот эта уверенность действительно уникальна, «Бавария» при Флике перестала бояться ошибок, пропущенных голов и поражений. И стала непобедимой. Такое ощущение, что мюнхенцы поймали «режим Бога». В одно прекрасное утро проснулись озорными футбольными демиургами, которые счастливо забыли старинные законы и правила, чтобы нарисовать свою собственную реальность, в которой их беззаботность неопровержима.

Опаснейшие моменты ПСЖ ? Для этого в воротах есть Мануэль Нойер. Травма Жерома Боатенга? Здоровяк Никлас Зюле справится. А в крайнем случае посадит Мбаппе на одно плечо, Неймара на другое и будет катать их час напролет, чтобы форварды «Парижа» забыли о своем предназначении. Не забиваем, моментов не так много? Да придут голы, не могут не прийти, когда с нами все: Роберт, Серж, Томас, Турбо-Дэвис и Кингсли Метёлкин. Беззаботная уверенность «Баварии» поглощала, в то время как ПСЖ на фоне парней Флика выглядел нервным подростком, который поцарапал отцовский автомобиль и проводил последние часы в ожидании расплаты.

В итоге получилась такая трансерфинговая история, в которой каждый получил то, во что верит. «Бавария» верила в свой успех и обрела его, несмотря на локальные поражения. «Пари Сен-Жермен» верил, что судьба финала решится в эпизодах — так и произошло. После каждого упущенного шанса футболисты на поле и Томас Тухель чувствовали, что становятся ближе к поражению. И проиграли.

Особенный шик в том, что ПСЖ пропустил единственный мяч от своего хладнокровного воспитанника Кингсли Комана, которому никак не мог помешать даже великолепный Кейлор Навас со своими «святыми руками» и тремя победными финалами Лиги чемпионов за плечами. «Бавария» шла к своей победе по сложному лабиринту, но без страха и смятения, ведь некая Ариадна проложила путеводную нить через рвы и препятствия, в обход ловушек и засад.

«Бавария» не изменила себе и после того, когда у нее появилось нечто нуждающееся в защите. Наверное, тренер другой команды стал бы судорожно искать на скамейке новых гренадеров Зюле, чтобы стоять насмерть. Ханси Флик сказал: «Ха!» И выпустил вместо быстрых фланговых игроков Гнабри и Комана опытных Коутиньо и Перишича, чтобы провести концовку матча с мячом.

Уверенность в том, что у «Баварии» всё точно будет хорошо, распространилась и на соперников, погребенных под тяжестью собственных требований и ожиданий, и на арбитров, которые не усмотрели нарушения в действиях Киммиха против Мбаппе. У Европы в этом году будет только один чемпион (могло быть два, но Евро перенесли на следующий год). И будет по меньшей мере странно спорить с тем, что мюнхенская «Бавария» — достойнейший победитель непростой кампании.