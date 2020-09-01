Основной расклад на сезон 2020/2021.

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вчера, 19:40

20. место — «Фулхэм».

Мне кажется дачники снова войдут потусят немного и обратно вылетят. В последний раз, когда они возвращались делали покупки, а итог оказался плачевным, смена тренеров, и итоговый вылет, говорит все, что и на этот раз они не справятся. Их возглавляет Скотт Паркер, который много лет отыграл в АПЛ как раз за лондонские коллективы, а в качестве игрока доигрывал как раз за них а после возглавил клуб и тут же вернул их в элиту.

19. место — «Вест Бромвич».

Думаю «дрозды» составят пару «Фулхэму» и отправятся обратно. А тренирует их сегодня бывший тренер «Локомотива» и «Вест Хэма» Славен Билич. Он пришел сюда в прошлом году, и под его руководством они проделали хороший путь, сумев сходу попасть в элиту. Однако если вспоминать его последнее место работы в Англии, то его уволили по середине сезона из «Вест Хэма», когда команда провалилась, и блуждала в зоне вылета, то мне кажется с «дроздами» у него получится схожая история.

18. место — «Астон Вилла».

В прошлом сезоне они чудом избежали итогового вылета из АПЛ , сохранив прописку лишь в последнем туре, но на этот раз им так не повезет и один из титулованных клубов снова проведет сезон в борьбе за выживание и отправится в чемпионшип.

17. место — «Вест Хэм».

Будет чудом, если «Вест Хэм» избежит вылета, потому что клуб постоянно балансирует на грани вылета, точно также как и Мойес удержится в кресле. Ожидать от молотков резкого проблеска не приходится, очередная упорная борьба за выживание им обеспечена.

16. место -«Брайтон».

Наверно как всегда «чайки» будут вести борьбу за выживание, но у них есть шанс остаться в элите, и рассчитывать на спасительное место.

15. место — «Ньюкасл».

Пока шейхи и принцы не собираются покупать «сорок», а это значит пока их владельцем остается Майк Эшли, а это точно означает, что результаты будут средними, и клуб снова будет барахтаться во второй части таблицы. Тем более со Стивом Брюсом лучше также не получится. Пока им и их болельщикам остается вспоминать эпоху Кигана или Робсона, и жить надеждой на светлое будущее любимой команды.

14. место — «Шеффилд Юнайтед».

Я думаю подопечные Криса Уалерда не смогут блеснуть второй раз подряд, и удивить чем-то новым, тем более они лишились своего основного вратаря, который вернется в МЮ , и без надежного вратаря им будет сулить явно вторая часть таблицы, если вообще не зона вылета. Потому что были в истории АПЛ случаи, когда клуб удивлял, вспомните «Ипсвич» 2000/2001 знавший 5 место после своего возвращения, и «Рединг» образца 2006/2007, который занял 7 строчку в чемпионате, а в следующем вылетали бесславно. Возможно их будет ждать схожий сценарий, хотя хотелось бы, чтобы «лезвия» снова показали отличную игру не взирая на потерю вратаря Да и Крис Уайлерд очень интересный тренер, но пока развитие событий выглядит так, я надеюсь, что ошибаюсь.

13. место — «Лидс Юнайтед».

В прошлом сезоне под руководством Марселы Бьелсы клуб спустя 16 лет вернулся наконец в элиту, этого все ждали. Однако чего-то сверхвыдающегося и молненосного взлета от «павлинов» ждать пока не приходится, им бы обратно не вылететь. Однако я уверен, что они смогут сохранить прописку в АПЛ , но в первую десятку они не смогут прорваться, думаю середина таблицы во второй части для них будет хорошим результатом. Возможно, так как «Лидс» кубковая команда они порубятса за трофеи во внутренних соревнованиях. Ну и Главное, чтобы Бьелса, зная его не выкинул чего.

12 место — «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне до вынужденного перерыва показывали хорошую игру, однако после игра смазалась, и они стали опускаться вниз. Даже ходили слухи, что они готовы расстаться с Рой Ходжсоном из-за этих результатов, а заменить его сможет Шон Дайч тренер «Бернли», однако пока все остается на своих местах и Пэлас окажется во втором десятке и финиширует где-то между 11-ым и 15 местом.

11. место — «Саутгемптон».

«Святые» провели уверенную концовку в прошлом сезоне, однако старт был ужасен, и все до сих пор из головы не выходят те девять безответных голов от «Лестера» дома. Пока Ингс все еще в клубе, и уходить не спешит, хотя и всплывала инфа, что на него претендует МЮ . Но здесь он востребован, и главная ударная сила, думаю он продолжить забивать голы, и приносить пользу клубу. Возможно Ральф Хаззенхюнтель все же нашел рычаг управлением клубом, и удержит планку, хотя все еще опасно надеяться на лучшее.

10. место — «Бернли».

Из всех команд «бордовые» под руководством Дайча выглядят стабильным клубов, хотя у них не равнозначные отрезки, то они взлетали на 7 строчку, то опускались на 16, а в прошлом сезоне они финишировали десятыми, думаю шанс вверх взлететь нету, но остаться в середине есть. Хотя все также думали и о «Борнмуте» Эдди Хау в прошлом сезоне, а они в итоге попращались с элитой, да и АПЛ настолько непредсказуемы чемпионат, что можно взлететь высоко в одном сезоне, а потом в следующем упасть и провалиться, но думаю «Бернли» избежит этого, есть все же те, кто хуже.

9. место — «Эвертон».

Ирискам порабы уже обратить внимание на своих младших красных братьев, которые оформили титул, и стараться подняться наверх. Тем более их сегодня тренирует Карло Анчеллоти, который имеет опыт в победе в АПЛ и колоссальный опыт работы с клубами. Но ириски как то в последнее время не блещут но мне кажется у них есть шанс опасть в первую 10-ку.

8. место — «Лестер Сити».

В прошло сезоне команда под руководством Брендана Роджерса провела хороший сезон, и большую часть сезона провела даже в первой четверке, лишь после вынужденного перерыва в чемпионате связанного с пандемией, и в последнем туре остановились на 5 строчке. Спад был на лицо. И в этот раз мне кажется «Лисы» не смогут выдержать темп, это будет связанно с выступлением на двух фронтах, игры в АПЛ и в ЛЕ , которые отнимут много сил. Если вспомнить, как после своего чемпионского сезона клуб провалился в чемпионате, когда уволили Раньери, но сумели пройти в 1/4 финала ЛЧ и заняли тогда место во второй десятке. Возможно такого провала не будет, но и высоко не взлетят, и на дно не опустятся.

7. «Вулверхэмптон».

Не думаю, что у «Волков» есть шанс попасть в шестерку сильнейших, а вот опуститься ниже есть, хотя мне кажется они снова займут место вслед за лидерами проведя достойный сезон.

6. место — «Тоттенхэм».

Моуриньо пришел в команду по середине прошлого сезона, после того как Почеттино был отправлен в отставку, но что-то новое привнести так и сне смог, кое-как попал в зону ЛЕ , и это было чудом. На этот раз думаю результаты не улучатся, будет чудо если ему удастся вернуться в четверку сильнейших, однако мне кажется ему лучше свой взор переключить на внутренние кубки и ЛЕ , чем пытаться добиться победы в АПЛ , состав клуба не способствует этому и новые игроки подтипу Джо Харта, Доусона не те, которые помогут бороться на равных с «Ливерпулем» и «Ман Сити».

5. место «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне VAR и пенальти стали лучшими друзьями "Юнайтед не только в АПЛ и в других турнирах, если им будет также все фартить, то они смогут остаться в четверке сильнейших. Но опять же не понятно основной вратарь Де Хея или же Хендерсон получит с первых туров шанс на раму ворот как основной вратарь. да и посмотрим, как Сульшер продолжит. Мне кажется игра в ЛЧ у них отнимет силы и на чемпионат может не хватить, а пенки и вар не всегда помогут, да и то третью строчку в прошлом сезоне заняли лишь в последних турах.

4. место — «Арсенал».

У Артеты вроде как получается тренировать этому способствует и победа в кубке Англии над «Челси» и Суперкубке над «Ливерпулем», может в обоих случаях ему везло, но команда вроде начала собираться и показывать футбол. Артета наводит потихоньку порядок, он вернул первый трофей в стан пушкарей, который выиграл последний раз Венгер, а теперь сможет занять его любимое место, и думаю «канонирам» пора вернутся в ЛЧ .

3. место — «Челси».

Если Лэмпард не улучшит свой результат, то его скоро уволят, думаю этот второй сезон его у руля клуба станет определяющим, да и Абрамович хотел бы титулов и трофеев, а проигрыш тем более от «Арсенала» в финале кубка Англии может подтолкнуть к такой мысли, что пора с Лэмпардом расстаться не смотря на статус легенды, скажем Ди Матео после победы в ЛЧ , и провала на старте не уберегло от увольнения. Да и превращаться в середняк и без трофейник нету желания. Но я все же надеюсь, что если не получится на равных биться с Ливером и МС то третью строчку смогут занять, тем более они подписали Тимо Вернера в нападение, и возможно решат окончательно вопрос по вратарю, потому что Кепа не внушает доверия.

2. место — Манчестер Сити.

Сити мне кажется лучше не заиграет, но будет вести борьбу за корону АПЛ . Смогут ли вернуть на первую строчку? может быть, но мне кажется у них шансов меньше. Потому что в этот раз они провалились выиграв лишь кубок лиги, и опять вылетели в 1/4 ЛЧ , если честно я удивлен, что Гвардиола все еще тренирует их, потому что других тренеров Манчини Пеллегрини после того как не смогли выиграть титул, и также неуверенно сыграли в кубках были отправлены в отставку, но наверно расставанием с Гвардиолой пока не входит в планы боссов клуба, тем более есть шанс получить Месси, если тот все же покинет «Барселону».

1. место — «Ливерпуль».

Мне кажется у подопечных Клоппа куда больше шансов на успех и защиту титула, но в этот раз возможно они не смогут набрать девяносто с чем то очков, но восемьдесят с копейками смогут. Состав у них практически не изменился, а стабильность залог успеха. Возможно и в ЛЧ смогут снова показать достойный результат.

На это раз я определил такой расклад событий в чемпионате, думаю удивить тут мало у кого получится, возможно «Лидс» останется в АПЛ , борьба за титул развернется снова третий сезон подряд между МС и Ливерпулем, и потеснить их будет сложно всем. «Арсенал» может удивить если не станут терять очки, потому что прошлый сезон они провалили остановившись на 8 строчке, что было худшим результатом за последние 25 лет, но компенсировали победой в кубке Англии любимом турнире «Канониров». да и Артета все же должен улучшить результаты. Также надеюсь что «Вест Хэм» и «Саутгемптон» сохранят прописку в АПЛ .

Мой прогноз на первый тур

«Фулхэм» 0:3 «Арсенал» — без шансов для дачников уверенная победа каннониров.

«Бернли» 1:2 «Манчестер Ютд» — думаю «юнайтед» начнет с победой, VAR и пенальти на вашей стороне.

«Ман Сити» 5:0 «Астон Вилла» — горожане начнут в мощном темпе.

«Кристал Пэлас» 1:1 «Саутгемптон» — ничья для раскачки.

«Вест Хэм» 0:0 «Ньюкасл» — без голов от обоих клубов большего и не ждешь.

«Ливерпуль» 3:1 «Лидс» — думаю действующий чемпион начнет с победы, хотя «павлины» чуть чуть посопротивляется, но соперник выше классом.

ВБА 0:2 «Лестер» — на старте лисы смогут добыть результат.

«Тоттенхэм» 1:0 «Эвертон» — думаю для шпор и Моуриньо начать с победы даже минимальной будет хорошо, тем более, как любит португалец главное результат, а зрелище не важно.

«Брайтон» 0:2 «Челси» — уверенная победа «синих», «чайки» без шанса.

«Шеффилд Юнайтед» 3:3 «Вулверхэмптон» — такая результативная ничья на старте украсит чемпионат.

А вы делайте свои прогнозы...........