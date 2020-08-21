У них 8 Кубков УЕФА на двоих. «Севилья» и «Интер» знают толк в финалах

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вчера, 14:00

Финал Лиги Европы подкрался незаметно. «Интер» ждали в решающем матче, а с другой стороны сетки вместо МЮ пришла «Севилья». «Соккер.ру» — о битве титулованных.

Историческая справка

1. В финале Лиги Европы встречаются самые успешные клубы этого турнира за последние 30 лет: у «Интера» три победы и четыре финала в 1990-е, у «Севильи» пять побед в пяти финалах в XXI веке.

2. В случае победы сегодня «нерадзурри» выйдут на чистое второе место по числу завоеванных Кубков УЕФА , сейчас у «Интера» три трофея, итальянский клуб делит места со второго по пятое с «Ювентусом», «Ливерпулем» и «Атлетико». «Севилья» вне конкуренции — у андалузцев пять трофеев!

3. Предыдущие финалы «Интера»:

1990/91. «Интер» — «Рома» — 2:0; 0:1

1993/94. «Интер» — «Казино Зальцбург» — 1:0; 1:0

1996/97. «Интер» — «Шальке» — 1:0; 0:1 (1:4 по пенальти)

1997/98. «Интер» — «Лацио» — 3:0

4. Предыдущие финалы «Севильи»:

2005/06. «Севилья» — «Мидлсбро» — 4:0

2006/07. «Севилья» — «Эспаньол» — 2:2 (3:1 по пенальти)

2013/14. «Севилья» — «Бенфика» — 0:0 (4:2 по пенальти)

2014/15. «Севилья» — «Днепр» — 3:2

2015/16. «Севилья» — «Ливерпуль» — 3:1

Путь «Севильи» к финалу

1. «Севилья», как и ожидалось, легко выиграла группу, соперниками по которой были такие гранды европейского футбола, как АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан) и «Дюделандж» (Люксембург).

2. Трудным получилось соперничество с «ЧФР Клуж» — командой Дана Петреску, в 1/16 финала. «Севилья» не смогла обыграть румын ни в одном из двух матчей, а в следующий раунд команда Хулена Лопетеги пробралась благодаря голу на выезде, оба матча завершились вничью — 1:1 и 0:0.

3. В одноматчевых противостояниях на нейтральной территории в Германии «Севилья» последовательно выбила «Рому» (2:0), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1).

4. В трех из пяти матчей плей-офф Лиги Европы в ворота «Севильи» назначался пенальти: с «точки» забил свой единственный гол в противостоянии с испанцами «Клуж», право на одиннадцатиметровые получали оба английских клуба в четвертьфинале и полуфинале, что им не помогло. «Вулверхэмптон» и вовсе не реализовал свою попытку.

Путь «Интера» к финалу

1. Осенью «Интер» играл в группе Лиги чемпионов с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и «Славией». В последнем туре «нерадзурри» устраивала победа с любым счетом над немотивированной «Барселоной». Каталонцы выставили в Милане состав с кучей дублеров и без лидеров, но «Интер» умудрился проиграть 1:2 и остался на третьем месте в группе. Антонио Конте и его команда попали под шквал критики, но сейчас «Интер» претендует на трофей.

2. В 1/16 финала «Интер» спокойно выиграл двухматчевое противостояние у «Лудогорца», победив в обоих матчах — 2:0 и 2:1.

3. Собственно, у «нерадзурри» пять побед в пяти матчах плей-офф Лиги Европы, уже в Германии были обыграны «Хетафе» (2:0), «Байер» (2:1) и «Шахтер» (5:0).

4. Ромелу Лукаку забивает в каждом матче плей-офф Лиги Европы: отправил по мячу в ворота «Лудогорца» в каждом из матчей, потом огорчил «Хетафе» и «Байер», а в матче с «Шахтером» оформил дубль. Итого, 6 голов. Лучший бомбардир ЛЕ на данный момент Бруну Фернандеш, который забил за «Спортинг» и МЮ 8 мячей, 5 из которых с пенальти.

Составы, тактика, козыри

1. «Севилья» в шикарной форме: команда Хулена Лопетеги не проигрывает на протяжении 20 матчей, одержала 8 побед в 9 последних встречах. Андалузцы действуют по схеме 4-3-3, которая в защитном варианте превращается в 4-5-1. «Севилья» — это команда движения, высокий прессинг и активные позиции крайних защитников Регилона и Наваса служат тому подтверждением. При этом команда Лопетеги дорожит мячом и начинает розыгрыши от собственных ворот. А еще есть мнение, что главный козырь «Севильи» — сплоченность.

2. Антонио Конте выстроил «Интер» по своей любимой схеме 3-5-2, связка Лукаку-Лаутаро в атаке наводит ужас на соперников «нерадзурри». На счету дуэта «Лу-Ла» уже 54 гола в нынешнем сезоне. Конте тоже высоко ценит игровую динамику, которую обеспечивают два подвижных хавбека, располагающиеся рядом с единственным опорным Брозовичем, чья позиция более или менее стабильна, а также латерали. Несмотря на серьезные отличия в форме воплощения от «Севильи» глубинные идеи Конте и Лопетеги во много похожи.

3. Эвер Банега проведет в основе свой последний матч за «Севилью» (аргентинец переезжает в Саудовскую Аравию), вполне вероятно, в старте выйдет и Люк Де Йонг, забивший победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» после выхода на замену.

Ориентировочный состав «Севильи» (4-3-3): Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Фернандо, Хордан, Банега — Сусо, Окампос, Де Йонг (Эн-Несери).

4. Алексис Санчес получил мышечную травму, но это не должно помешать ему попасть в запас. А вот стартовый состав Антонио Конте, по всей вероятности, не поменяет. Выйдут все те же, кто начинал полуфинальный матч против «Шахтера».

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини, Барелла, Янг — Лаутаро, Лукаку.

Слова перед игрой

Хулен Лопетеги:

С учетом невероятного подбора игроков и огромного опыта тренера у «Интера» есть все, чтобы достойно играть в Лиге чемпионов. Поэтому нам нужно показать свой максимум во всех отношениях и выдать отличную игру во всех ее аспектах. Противостоять «Интеру» — очень сложная задача.

Антонио Конте:

Надо сыграть со страстью к победе и вернуть трофей в Италию, вернуть его «Интеру». Надо показать, что мы сильнее. Всегда важно сказать парням после игры, что сожалеть не о чем. Если мы будем сильнее, то выиграем кубок. Если нет, то отдадим все силы игре и поздравим соперника.

Прогноз «Соккер.ру»: «Севилья» и «Интер» — достойные друг друга и финала соперника. Равные ли они? Как команды — пожалуй, да. Однако на стороне «Интера» есть преимущество в качестве игроков, что может стать определяющим фактором в схватке за трофей. Ожидаю обмен голами и победу «нерадзурри» 2:1 или даже 3:2.