«Ростов» и «Краснодар» обожают ничьи, но сегодня будет победитель

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вчера, 16:30

«Соккер.ру» требует выявить сильнейшего!

Избранные факты противостояния «Краснодара» и «Ростова»

- Четыре последних матча между «Ростовом» и «Краснодаром» в рамках РПЛ завершались боевыми ничьими — чередовали результаты 1:1 и 2:2. А вообще в 50% случаев эти команды играют вничью (10 матчей из 20).

- Всего лишь в одном из предыдущих семи южных дерби в Премьер-Лиге (то есть за последние четыре года) был выявлен победитель: «Краснодар» выиграл со счетом 3:1 в марте 2018-го. Это был дебют Валерия Карпина у руля «Ростова» в официальной игре.

- «Краснодар» — самый неудобный соперник «Ростова» в истории чемпионатов России. У «желто-синих» только одна победа над «быками» в 20 матчах чемпионата при 9 поражениях. Были еще успехи в кубковых матчах, но в РПЛ единственную викторию «Ростов» одержал в апреле 2014-го: 2:0 с голами Джано и Дзюбы на стадионе «Кубань».

- Этим летом «Ростов» и «Краснодар» уже встречались, в матче второго круга прошлого сезона была зафиксирована ничья 1:1. На ранний гол Маркуса Берга точным ударом с пенальти ответил Ивелин Попов. Болгарин забил самый поздний гол в истории РПЛ — на 90+10 минуте, рекордной оказалась и продолжительность матча.

- Ивелин Попов, недавно покинувший «Ростов», является особенным соперником для «Краснодара». Болгарин забивал в ворота «быков» в краснодарском дерби за «Кубань», а также дважды за «Ростов» в южном дерби. Удивительно, что все свои три гола Попов забил не раньше 87-й минуты, два из них принесли победы командам Ивелина, а последний — в июльском матче, помог «Ростову» уйти от поражения. Впереди у полузащитника матчи против «быков» в составе «Сочи» в рамках дерби Краснодарского края. Ни на что не намекаю.

- После расставания с Поповым в составе «Ростова» остается футболист, который забивал «Краснодару» и за «Кубань», и за «Ростов». Это Алексей Ионов, отметившийся дублем в гостевой встрече прошлого сезона (2:2).

- Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев огорчал свою нынешнюю команду, выступая за «Краснодар», в том числе в последнем победном для «Краснодара» матче.

- Предыдущий матч «Ростова» и «Краснодара» в столице Кубани завершился со счетом 2:2, причем команда Валерия Карпина выигрывала 2:0 после дубля Алексея Ионова в первом тайме вплоть до 90+3 минуты, когда Иван Игнатьев отыграл один мяч. Через две минуты Урош Спаич сравнял счет. «Ростов» упустил, казалось, верную победу.

- Поздние голы — патентованная «фишка» южных дерби. В пяти последних встречах «Ростова» и «Краснодара», включая кубковые баталии, счет обязательно менялся после 85-й минуты.

- Поражение от «Краснодара» в дебютном матче у руля «Ростова» (1:3) — единственное фиаско тренера Карпина в 13 матчах против «быков». Валерий Георгиевич выиграл 7 матчей и 5 раз сыграл вничью с сегодняшним оппонентом, причем в бытность наставником «Спартака» Карпин обыграл «Краснодар» в 6 матчах из 6.

- Мурад Мусаев никогда не выигрывал у «Ростова» и Валерия Карпина: 5 ничьих и одно поражение.

«Краснодар» и «Ростов» на старте сезона 2020/21

- В первых пяти турах «Краснодар» и «Ростов» потерпели по два поражения. «Быки» уступили в обоих гостевых матчах с одинаковым счетом 0:1, их соперниками были «Локомотив» и «Урал». «Ростов» проиграл по 0:2 «Зениту» (дома) и «Динамо» (на выезде).

- «Ростов» все три своих победных матча завершил с одинаковым счетом 1:0. Повержены «Тамбов», «Уфа» и «Урал». В двух последних встречах победные голы на счету японского новичка «желто-синих» Кенто Хашимото.

- После двух предыдущих матчей «Краснодар» подавал жалобы на судейство: в матче с «Уралом» сотрудники краснодарского клуба насчитали 11 спорных эпизодов, а в игре с ЦСКА , по мнению «быков», не был назначен пенальти.

- В турнирной таблице «Краснодар» (7 очков) отстает от «Ростова» (9 очков) на два балла. В случае победы «быки» обойдут географических соседей в турнирной таблице.

- У «Ростова» всего 3 забитых мяча после пяти туров. Столько же раз сумели отличиться «Урал» и «Тамбов», а у «Ротора» было два мяча, но волгоградцы уже забили свой третий гол в игре с «Химками». Остальные команды забили больше.

Перед очной схваткой

- Урош Спаич продолжает восстановление после операции и в ближайшее время не поможет «Краснодару».

- Ари вернется в строй после перерыва на матчи сборных; Реми Кабелла, возможно, попадет в заявку на игру с «Ростовом», но его участие по-прежнему маловероятно — француз продолжает ощущать дискомфорт; в стороне от южного дерби остается и Дмитрий Стоцкий.

- Зато Мурад Мусаев снова может рассчитывать на Кайо, отбывшего дисквалификацию после удаления. Бразилец должен занять место в центре обороны рядом с Мартыновичем.

- Павел Мамаев в начале недели получил травму, из-за которой пропустил встречу с «Уралом». Его участие во встрече против бывшего клуба под вопросом.

- Матиас Норманн получил травму в матче с «Уралом», норвежцу потребовалась вынужденная замена в начале второго тайма. С учетом травм Норманна и Мамаева, а также после расставания с Поповым и Зайнутдиновым, ситуация в полузащите «Ростова» тревожная.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес — Газинский, Олссон (Уткин), Вильена — Вандерсон, Классон, Берг.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-2-3-1): Песьяков — Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов — Глебов, Хашимото — Еременко, Ионов, Байрамян — Шомуродов.