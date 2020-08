Молодёжь, дружба, эксперименты. 5 ожиданий от матча за Суперкубок Англии

В субботу английский футбол вернется встречей за Суперкубок, в которой чемпион «Ливерпуль» выяснит отношения с обладателем Кубка «Арсеналом».

- Сезон в АПЛ возобновится после перерыва на матчи сборных: первый тур стартует 12-го сентября, то есть через две недели после матча за Суперкубок Англии.

- «Ливерпуль» и «Арсенал» сразятся за Суперкубок в четвертый раз в истории и впервые за 18 лет. В 2002-м «канониры» сделали «Золотой дубль», а в матче за Суперкубок Англии обыграли со счетом 1:0 «Ливерпуль» (вице-чемпион без наград), победный гол забил Жилберто Силва. Две предыдущих схватки — в 1979-м и 1989-м — остались за «красными».

- Во время последней встречи «Ливерпуля» и «Арсенала» в рамках Суперкубка Англии командами руководили французские тренеры — Жерар Улье и Арсен Венгер, в атаке «канониров» зажигали Тьерри Анри и Деннис Бергкамп, а мерсисайдцы ждали голов от Майкла Оуэна и Эмила Хески.

- Год назад «Ливерпуль» бился за этот трофей с «Манчестер Сити» и проиграл в серии пенальти 4:5 после ничьей 1:1 в основное время. В свою очередь, «Арсенал» — самый падкий на суперкубки в последние годы: три трофея в предыдущих шести розыгрышах (две победы над «Челси» и одна — над «Ман Сити»).

- Последний матч «Арсенала» и «Ливерпуля» в середине июля закончился победой лондонцев со счетом 2:1. Победители владели мячом 31% игрового времени, и нанесли всего лишь 3 удара по воротам против 24 у «Ливерпуля». До этого «канониры» не могли обыграть «красных» на протяжении десяти встреч.

1. Дружелюбие будет зашкаливать

Суперкубок Англии в последнее десятилетие перестали считать чем-то важным, престижным и волшебным. Для грандов это всего лишь статусный товарищеский матч накануне старта АПЛ , поэтому тут можно увидеть и победу «Арсенала» над «Ман Сити» со счетом 3:0, да и три успеха «канониров» в последних трех розыгрышах с учетом успехов клуба на других фронтах как бы намекают на это.

«Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся после шести недель отдыха, прошедших после окончания предыдущего сезона, и за две недели до старта нового чемпионата (обычно бывает почти три месяца отдыха и неделя до старта АПЛ ). Очевидно, что изменившиеся не в лучшую сторону обстоятельства заставляют тренеров быть еще более дружелюбными. В смысле беречь футболистов и проверять новые идеи.

2. Состоится первый тест Виллиама Салиба

«Арсенал» подписал юного центрального защитника (сейчас Салиба 19 лет) еще прошлым летом за 30 млн евро и оставил его еще на сезон в аренде в «Сент-Этьене», однако теперь француз камерунского происхождения уже в составе и претендует на место в защите, которая нуждается в капитальном ремонте. Сейчас «Арсенал» пытается завершить сделку по Габриэлю из «Лилля», но он не будет готов к субботе.

В отличие от Салиба. Разве это не прекрасная возможность для боевого крещения — попытаться сдержать Салаха, Мане и Фирмино? На днях Виллиам сыграл в товарищеском матче против « МС Донс» и выглядел впечатляюще: физически сильный, ловкий и смелый, с пасом. Учитывая, что Микель Артета предпочитает схемы с тремя центральными защитниками, талантливый Салиба наверняка получит свои шансы на позиции правого центрбека.

