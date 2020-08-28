Молодёжь, дружба, эксперименты. 5 ожиданий от матча за Суперкубок Англии

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вчера, 21:00

В субботу английский футбол вернется встречей за Суперкубок, в которой чемпион «Ливерпуль» выяснит отношения с обладателем Кубка «Арсеналом».

- Сезон в АПЛ возобновится после перерыва на матчи сборных: первый тур стартует 12-го сентября, то есть через две недели после матча за Суперкубок Англии.

- «Ливерпуль» и «Арсенал» сразятся за Суперкубок в четвертый раз в истории и впервые за 18 лет. В 2002-м «канониры» сделали «Золотой дубль», а в матче за Суперкубок Англии обыграли со счетом 1:0 «Ливерпуль» (вице-чемпион без наград), победный гол забил Жилберто Силва. Две предыдущих схватки — в 1979-м и 1989-м — остались за «красными».

- Во время последней встречи «Ливерпуля» и «Арсенала» в рамках Суперкубка Англии командами руководили французские тренеры — Жерар Улье и Арсен Венгер, в атаке «канониров» зажигали Тьерри Анри и Деннис Бергкамп, а мерсисайдцы ждали голов от Майкла Оуэна и Эмила Хески.

- Год назад «Ливерпуль» бился за этот трофей с «Манчестер Сити» и проиграл в серии пенальти 4:5 после ничьей 1:1 в основное время. В свою очередь, «Арсенал» — самый падкий на суперкубки в последние годы: три трофея в предыдущих шести розыгрышах (две победы над «Челси» и одна — над «Ман Сити»).

- Последний матч «Арсенала» и «Ливерпуля» в середине июля закончился победой лондонцев со счетом 2:1. Победители владели мячом 31% игрового времени, и нанесли всего лишь 3 удара по воротам против 24 у «Ливерпуля». До этого «канониры» не могли обыграть «красных» на протяжении десяти встреч.

1. Дружелюбие будет зашкаливать

Суперкубок Англии в последнее десятилетие перестали считать чем-то важным, престижным и волшебным. Для грандов это всего лишь статусный товарищеский матч накануне старта АПЛ , поэтому тут можно увидеть и победу «Арсенала» над «Ман Сити» со счетом 3:0, да и три успеха «канониров» в последних трех розыгрышах с учетом успехов клуба на других фронтах как бы намекают на это.

«Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся после шести недель отдыха, прошедших после окончания предыдущего сезона, и за две недели до старта нового чемпионата (обычно бывает почти три месяца отдыха и неделя до старта АПЛ ). Очевидно, что изменившиеся не в лучшую сторону обстоятельства заставляют тренеров быть еще более дружелюбными. В смысле беречь футболистов и проверять новые идеи.

2. Состоится первый тест Виллиама Салиба

«Арсенал» подписал юного центрального защитника (сейчас Салиба 19 лет) еще прошлым летом за 30 млн евро и оставил его еще на сезон в аренде в «Сент-Этьене», однако теперь француз камерунского происхождения уже в составе и претендует на место в защите, которая нуждается в капитальном ремонте. Сейчас «Арсенал» пытается завершить сделку по Габриэлю из «Лилля», но он не будет готов к субботе.

В отличие от Салиба. Разве это не прекрасная возможность для боевого крещения — попытаться сдержать Салаха, Мане и Фирмино? На днях Виллиам сыграл в товарищеском матче против « МС Донс» и выглядел впечатляюще: физически сильный, ловкий и смелый, с пасом. Учитывая, что Микель Артета предпочитает схемы с тремя центральными защитниками, талантливый Салиба наверняка получит свои шансы на позиции правого центрбека.

First outing for William Saliba ✅



What did you make of Wilo's performance in just 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 words? 🤔 pic.twitter.com/AFCRb6ZLv0 — Arsenal (@Arsenal) August 26, 2020

3. Ливерпульская молодежь получит возможность себя проявить

«Ливерпуль» второе лето подряд спокоен на трансферном рынке: подписан только левый защитник Костас Цимикас за 13 млн евро, хотя первым номером в списке Юргена Клоппа шел Джамал Льюис, но за него «Норвич» заломил сумасшедшую цену. «Красным» интересен Адама Траоре, но вокруг форварда из «Вулверхэмптона» может развернуться аукцион, а «Ливерпуль» такое не любит.

Тем более у мерсисайдцев подросла целая плеяда талантливых игроков, которых надо переводить во взрослый футбол: Риан Брюстер, Ки-Яна Ховер, Неко Уильямс, Харви Эллиотт и Кертис Джон. Юрген Клопп дорожит этими парнями, и кто-то из них наверняка получит игровое время в матче с «Арсеналом». Тот, кто проявит себя, станет ближе к основной команде в предстоящей кампании. Кто не хочет повторить путь Трента?

4. Полузащитники «Арсенала» должны ловить момент

Томас Партей не приехал в Лондон, Амаду Диавара пытаются выманить из «Ромы», в то время как Лукас Торрейра тоскует по Италии, Маттео Гендузи сидит на чемоданах, потому что Артета не собирается терпеть в своей команде пакостников, а время Месута Озила в «Арсенале» подошло к концу. Подошла к концу и аренда Дани Себальоса, который хотел бы продолжить карьеру в Лондоне, но «канониры» пока не могут договориться с «Реалом».

В общем, в полузащите команды Артеты образовался вакуум. Единственным надежным звеном средней линии прямо сейчас является Гранит Джака. Кто бы мог себе представить такое еще недавно? Рядом со швейцарцем может сыграть Мохамед Эльнени, вернувшийся из аренды в «Бешикташе», Джо Уиллок и Букайо Сака, которому приходилось играть в полузащите. Каждому из этих парней есть, что доказывать Артете, каждый может завоевать себе место под солнцем до того, как свершатся трансферы.

5. Гомес и Александр-Арнольд постараются произвести впечатление на Саутгейта

В «Ливерпуле» эти молодые защитники добились немало, но у обоих есть мотивация доказать, что они являются сильнейшими не только в своей команде, но и в своей стране. Тренту непросто опередить фаворитов Саутгейта на пост правого защитника «Трех Львов» — Триппьера и Уокера, а Гомес не сыграл ни одного матча в отборе Евро-2020, проигрывая конкуренцию Магуайру, Стоунзу, Мингсу и Кину. Оба попали в заявку на сентябрьские матчи сборной Англии, у обоих есть шанс заявить о себе в матче за Суперкубок Англии, чтобы Гарет Саутгейт учел их форму, когда будет определять стартовый состав на матчи против Исландии и Дании в Лиге наций.