Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. «Краснодару» светит «Бенфика», а «Динамо» сыграет с «Локомотиви»

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вчера, 17:00

У «быков» снова или португальцы, или греки, а у москвичей футбольный соперник со знакомым названием. Детали – на «Соккер.ру».

Почему «горожанам» не нужна завтрашняя жеребьевка?

У «Бенфики» и «Динамо» Киев — высокий рейтинг УЕФА , пары с их участием – сеянные в следующем раунде. Следовательно, «Краснодар» — среди несеянных. А поскольку УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках во избежание провокаций, то вариант остался один.

Триумфатор в паре киевского «Динамо» и АЗ сыграет против победителя дуэли «Гента» и «Рапида» — четыре очень непростых коллектива. Но вот у «Краснодара», скорее всего, соперник будет самым сложным из возможных. Речь о победителе пары ПАОКа и «Бенфики» — встретятся два мощных клуба.

Вспомните прошлогодний неудачный отбор «Краснодара» — прошли «Порту», а потом получили по шапке от других греков: «Олимпиакоса». ПАОК заметно отстал от чемпиона, с которыми «горожане» играли год назад, но вряд ли Мусаев встретится с клубом с аббревиатурой в названии, скорее «быков» ждет «Бенфика». Увы, но пройти в группу ЛЧ будет сложно.

Плохая новость в том, что ни португальские «орлы», ни греческие не играют сейчас в футбол хуже, чем «Краснодар». У ПАОКа парочка футболистов с опытом в РПЛ – Лео Жаба, Ингасон, был еще и Вернблум, а «Бенфику» сложно перехвалить — один из самых мощных клубов Европы не из топ-5 лиг.

Что важно знать о будущем сопернике «Динамо»?

У москвичей могли быть два соперника на выбор, как у «Краснодара», но парочка потенциальных оппонентов отправились в другую часть сетки. А вот столичному клубу достался конкретный соперник – «Локомотиви». Речь о команде из Тбилиси, которая начала путь в еврокубках в нынешнем сезоне с победы в единственном матче (таков регламент в квалификации из-за пандемии) над «Университатей» из Румынии.

Признаться, просмотр того матча не заставил бояться грузинский клуб. Хрестоматийно техничные ребята в атаке, интересный человек в опорной зоне – но уровня «Химок», не «Зенита». Грузины сидели в защите, румыны – атаковали. Низкий блок, пять защитников, ставка на контратаки, которая сработала, поскольку сама «Университатя» — команда уровня «Ротора», только без таких сильных центрбеков, как Гогуа и Кверквелия.

Грузины опасные на контратаках – вот ключевая деталь. У них в составе есть результативный форвард Ираклий Сихарулидзе и местные игроки. Не у многих есть имя в Европе, совсем мало тех, кто имеет отношение к сборной Грузии, пусть даже эпизодичное, но команда чуть опаснее, чем хотелось бы. Особенно с учетом, что у них новый главный тренер – 40-летний Георгий Чиабришвили возглавил клуб в июне. Новиков сыграет против наставника, что лишь на два года старше его.

А вот фактор выездного матча может не сыграть. Поскольку поединок пройдет без зрителей, то достаточно выдержать возможный ночной концерт под окнами отеля от фанатов. «Локомотив» из Тбилиси без прикрас — средняя команда, но надо понимать специфику. Чемпионат Грузии, к сожалению, не сильный, но для тамошних клубов успех в Европе может значить все, ведь это и престиж, и премиальные, и просто интересно.

У соперника один домашний матч против «Динамо», которое не всегда играет на все деньги ВТБ. Так что это маленький финал накануне новых, более сложных и больших сражений. Недооценку отменить, «Локомотиви» назовем слабым соперником, только если москвичи это докажут на поле.

Сколько еще барьеров нужно преодолеть «Динамо»?

У москвичей в Тбилиси 17 сентября лишь первый шаг к мечте и группе Лиги Европы. Дальше сложнее, у «Динамо» скромный рейтинг УЕФА – 9.1. Уже знаем, что в следующем, третьем раунде квалификации команда будет несеянной. И вот там соперники зубастее. Есть в списке «Тоттенхэм», если пройдет предыдущий раунд.

Также в деле «Бешикташ», «Спортинг», ПСВ и «Виктория». Если Джеррард пройдет второй раунд, то может снова сыграть в России. Еще «Реймс» — среди сеянных. А еще одна плохая новость – второй по счету раунд не последний. «Динамо» нужно пройти плей-офф квалификации Лиги Европы, где первого октября можно получить совершенно разные по классу клубы.

Кто самый сложный? «Шпоры», ведь там Моуриньо, а он финалы играть в целом умеет. «Базель», «Копенгаген» — неприятные, удачно выступили в прошлом сезоне Лиги Европы. Но есть также рабочие соперники, вроде «Аполлона» из Лимассола (важно не повторять глупости за московским «Локомотивом») или «Риеки». Многое зависит от физической готовности «Динамо», ведь сезон необычный – лишь 1 октября узнаем состав групп Лиги Европы.

Надо настраиваться на изнуряющие матчи, где и овертаймы, и серии пенальти не исключены. Особенно с учетом, как именно Новиков играет против тех, кто сильнее – ставит на надежную защиту, что умно, но испытывает дискомфорт из-за не самой яркой игры нападения.

«Краснодар» намного слабее нынешней «Бенфики»?

Да, хотя тут есть важная оговорка. «Быки» могут неудачно выступать в РПЛ , но понимать важность решающей драки за выход в группу ЛЧ . Поэтому в чемпионате будут терять очки, а единственный матч по пути в заветный для футболистов квартет сыграют примерно так, как против «Порту» или «Байера». У «Краснодара», в отличие от «Динамо», есть свежий еврокубковый опыт.

С другой стороны, а кто сказал, что в одном отдельно взятом матче Жорже Жезуш не проиграет ПАОКу? Клуб скандального бывшего президента «Ростова» Ивана Саввиди прошел «Бешикташ» в Лиге чемпионов – уже показали, что не слабые. Если удачно сыграют против самой «Бенфики» дома, то будут мечтать о группе Лиги чемпионов наравне с «Краснодаром».

Этот сезон необычный и не устанем повторять, ведь часто в комментариях оценивают клубы и их выступления по обычному графику, когда осенью сразу идут групповые раунды ЛЧ и ЛЕ . Сейчас произойдет смещение, будут трансферы в сентябре, «Динамо» сыграет против «Локомотиви» в Тбилиси лишь через три недели, а до этого пройдут традиционные матчи сборных в Лиге Наций. Слишком много переменных, чтобы смело делать прогнозы.

С другой стороны, «Динамо» в лучших матчах показывает футбол, который неприятен любому фавориту. Осталось научиться спокойно побеждать середняков. А у «Краснодара», даже если надо сыграть с «Бенфикой», а не ПАОКом, будет настоящий большой финал из одного поединка. Любой из соперников опасен, ведь находится среди лучших в своей стране. Но одновременно в подобных квалификациях редко попадаются клубы невероятного уровня, «Баварию» тут не встретишь, как и «Ливерпуль».

Желая «Динамо» и «Краснодару» удачи, не забывайте также, что потерянные возможности в еврокубках уже серьезно ударили по РПЛ , Португалия — выше в рейтинге. Пора догонять, поэтому в каждом матче одна цель – победа. У москвичей ближайший соперник — интересный и точно не элитный, у «Краснодара» любой из двух – любопытный и сложный. Но если клубы РПЛ сыграют в свою силу, то есть шанс на попадание в группы при удачном жребии для «Динамо» в будущих раундах.

Но пока прямо по курсу «Локомотиви» Тбилиси — тот редкий случай, когда и грузинам, и россиянам не привыкать к дерби против клубов со знакомыми названиями.