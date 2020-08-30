Приунывший «Локомотив» vs разгневанный «Зенит». Битва титанов в Черкизово

1598774418

вчера, 11:00

На « РЖД Арене» столкнутся лбами сильнейшие команды страны, и «Соккер.ру» уверен, что они высекут искры друг из друга!

О «Локомотиве»

1. 7 очков после пяти туров — это повторение худшего старта «Локомотива» в РПЛ за последние 10 лет. Так же начинали в сезонах 2011/12 и 2016/17. В обоих случаях «железнодорожники» финишировали в середине таблицы — на седьмом и восьмом местах.

2. Накануне встречи с «Зенитом» команда Марко Николича проиграла два матча, хотя до этого сербский тренер не знал поражений в РПЛ на протяжении 11 встреч. Конец беспроигрышной серии Николича положил «Спартак», одержавший домашнюю волевую победу 2:1, а в середине недели «Ахмат» переиграл «Локо» в Москве со счетом 3:2.

3. Судя по всему, переход Алексея Миранчука в «Аталанту» — вопрос решенный. «Локомотив» теряет лидера атак, который голом или результативной передачей поучаствовал в 12 из 17 голов, забитых командой в летних матчах.

4. Маринато Гильерме в проигранных матчах против «Спартака» и «Ахмата» сыграл не лучшим образом: прилип к линии ворот, когда забивал Джордан Ларссон, неосмотрительно разыграл мяч, что привело ко второму голу грозненцев. Продолжится черная серия вратаря сборной России во встрече с «Зенитом»?

5. В двух стартовых турах оборона «Локо» действовала надежно, «железнодорожники» одержали две сухие победы над «Рубином» и «Краснодаром», а вот в трех следующих матчах и забивали, и пропускали, набрав 1 очко из 9 возможных. Москвичей подводят опытные лидеры обороны: ошибается не только Гильерме, но и Чорлука.

О «Зените»

1. Выиграв у тульского «Арсенала» в субботу, на первую строчку в турнирной таблице РПЛ взобрался «Спартак», но «Зенит» вернет себе лидерство, если одержит победу над «Локомотивом».

2. Это вторая игра в Москве за 5 дней для чемпионов России. В среду «Зенит» проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» со счетом 0:1. До этого «сине-бело-голубые» не проигрывали в рамках Премьер-Лиги на протяжении 11 месяцев.

3. «Зенит» — самая результативная команда РПЛ после пяти туров, на счету петербуржцев 10 голов. Столько же после вчерашнего матча у «Спартака», но у Азмуна и Ко сегодня матч в запасе. Именно Сердар — лучший бомбардир своей команды (4 гола), еще шесть футболистов отличились по разу: Ерохин, Дзюба, Ловрен, Дуглас Сантос, Малком и Дриусси.

4. Меньше «Зенита» в РПЛ пропустило только «Динамо» (2 гола), у «сине-бело-голубых» три пропущенных мяча. Михаила Кержакова смогли огорчить Панченко и Влашич ударами из-за штрафной, а также Тони Шунич, сыгравший головой после подачи со стандарта.

5. В предыдущем туре защитники «Динамо» сыграли жестко и остановили лучшую пару форвардов РПЛ : Дзюба и Азмун были полностью нейтрализованы. Сумеет ли небезупречная оборона «Локомотива» воспользоваться лекалами «бело-голубых» и во втором матче подряд оставить Артема и Сердара на сухом пайке?

О противостоянии «Локомотива» и «Зенита»

1. Вторая встреча этих команд в августе, в начале месяца «Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России. Победу со счетом 2:1 одержала команда Семака, в составе победителей забили Дзюба и Оздоев.

2. Последняя встреча «Локомотива» и «Зенита» на « РЖД Арене» закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный мяч забил Гжегож Крыховяк. Это случилось в сентябре прошлого года, после того поражения «Зенит» не проигрывал в РПЛ на протяжении 11 месяцев, пока не уступил «Динамо» в среду.

3. В прошлом сезоне «Зенит» набрал только одно очко в матчах с «Локомотивом» и не забил ни одного мяча — 0:0 дома и 0:1 на выезде.

4. В рамках РПЛ у «Зенита» только одна победа в шести последних встречах с «Локо», хотя и очень яркая: два года назад «сине-бело-голубые» переиграли «железнодорожников», приехавших в Санкт-Петербург в ранге действующих чемпионов, со счетом 5:3.

5. Сергей Семак в качестве тренера провел уже 10 матчей против «Локомотива», руководя «Уфой» и «Зенитом». Статистика пока отрицательная: 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

О составах и тактике

1. Потери «Локомотива»: Алексей Миранчук (травма задней поверхности бедра), Дмитрий Баринов (разрыв крестообразных связок), Дмитрий Живоглядов (мышечная травма) и Лука Джорджевич (разрыв мышцы бедра). Под вопросом участие в игре Ведрана Чорлуки, который получил мышечное повреждение в игре с «Ахматом» и был заменен.

2. Потери «Зенита»: Андрей Лунев (повреждение мышц бедра), Вильмар Барриос (дисквалификация, был удален в матче с «Динамо»), Себастьян Дриусси (повреждение медиальной связки колена). Под вопросом участие в игре Леона Мусаева.

3. После замены Чорлуки в матче с «Ахматом» в центр обороны опустился Магкеев, но если Ведран не сможет сыграть против «Зенита», увидим дебют Райковича или Лысцова, ведь Станислав нужен в опорной зоне, которая обескровлена травмой Баринова. Хорошее впечатление произвел белорус Лисакович — вероятно, увидим его в старте, как и еще одного новичка Камано.

4. Главный универсал «Зенита» Дуглас Сантос оставит левый фланг защиты на Жиркова или Кругового, а сам отправится в опорную зону подменять дисквалифицированного Барриоса.

5. У команд устоявшиеся игровые схемы, и тренеры вряд ли откажутся от них: «Зенит» играет 4-4-2 с двумя опорными полузащитниками, а «Локомотив» предпочитает 4-2-3-1. Травма Дриусси дает шанс сыграть с первых минут Мостовому, Ригони или Сутормину.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Игнатьев, Лысцов (Райкович), Мурило, Рыбус — Магкеев, Крыховяк — Лисакович, Камано, Ант. Миранчук — Смолов.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Оздоев, Ригони, Малком — Азмун, Дзюба.