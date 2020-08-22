У ПСЖ 34 матча с голами, а у «Баварии» 10 побед в ЛЧ. Важная информация накануне финала

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вчера, 21:18

Подготовьтесь к развязке необычного розыгрыша футбольного «ушастого» вместе с «Соккер.ру»!

7 фактов о ПСЖ накануне финала

- в полуфинале парижане повторили рекорд «Реала» — забивают в Лиге чемпионов на протяжении 34 матчей. Чтобы выйти на чистое первое место в номинации, достаточно одного гола в ворота Нойера;

- 110 матчей Лиги чемпионов провел ПСЖ , прежде чем впервые оказаться в финале. Это самая длительная серия для опытного участника турнира. До этого в Кубке чемпионов только «Арсенал» потратил 90 игр, чтобы впервые зайти в финал в 2006-м;

- у ПСЖ есть преимущество по личным встречам против «Баварии» в Лиге чемпионов. Неожиданно, но факт – было 8 поединков, у парижан 5 побед, у мюнхенцев – лишь 3. Также в этой паре ни разу не было ничьей, статистически мир все ближе, ведь серия довольно длинная;

- французы забили «Баварии» 12 голов в 8 играх, причем важнее всего свидания в группе в 2017-м году, когда ПСЖ уже был богатым. В Париже немцев разбили 3:0, но в Мюнхене французы уступили 3:1. Всего в 8 играх забито 23 мяча, 2.88 гола за игру – результативная парочка;

- журналисты из Парижа сообщили, что Кейлор Навас, Гуйе и Верратти готовы сыграть в финале. Не обязательно все с первых минут – зависит от плана Тухеля на матч и готовности того же вратаря. Но классно, что лазарет пустеет;

- у ПСЖ в 10 играх сезона в Лиге чемпионов всего одно поражение. И получили они его от немецкого клуба – «Боруссия» в Дортмунде обыграла французов усилиями Холанда. Но вы помните, чем это все завершилось, ведь на родной земле парижане одержали победу 2:0 и напомнили, что имеют козырь в сравнении с бывшей командой Тухеля или с «Лейпцигом». ПСЖ сейчас это зрелый, сбалансированный, битый и чемпионский коллектив. С «Аталантой» повезло, но начали ЛЧ погромом «Реала» — 3:0, и в Мадриде не уступили. ПСЖ научился играть против разных соперников;

- важно отметить, что у Тухеля нет одного человека, который бы создал голов, как целая команда – вроде Левандовски у «Баварии». Зато десять разных игроков ПСЖ отличились в этом сезоне ЛЧ , но только у шести человек есть голевые передачи. О чем это говорит? О важности индивидуальных действий для парижан. Икарди с его эффективностью ударов, Мбаппе – со скоростью, Неймар – с техникой, Ди Мария – с умными передачами (один из лучших ассистентов ЛЧ по сумме показателей последних сезонов) могут навредить «Баварии». Если защитники не подведут и вратарь, независимо от имени, будет спасать. Счет 0:0 в таком финале маловероятен.

7 фактов о «Баварии» накануне финала

- немецкий чемпион выиграл 10 последних матчей Лиги чемпионов, то есть все поединки этого розыгрыша. И важно отметить, что «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» — единственные оппоненты не из топ-5. А «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона» и «Лион» пропускали от трех до восьми голов от команды Флика за вечер;

- у «Баварии» 42 забитых мяча в Лиге чемпионов этого сезона. Чтобы вы понимали, насколько это много, достаточно двух фактов. Первый – год назад лучший показатель составлял 30 голов, и второй факт – у ПСЖ , который второй по голевой активности в турнире, всего 25 голов: это на 17 меньше. Немцы дали жару — 4.2 гола за игру в среднем;

- у Мюнхена 167 командных комбинаций с завершающим ударом, у Парижа – 95: это почти в полтора раза меньше. У «Баварии» — по 10 ударов в створ за игру, у парижан – 5.7, разница не в два раза, но на более чем 40 %. Но атака с Неймаром и Мбаппе такая же эффективная, как у Левандовски и Гнабри – показатель голов на точный удар идентичный (0.43);

- как и у ПСЖ , у «Баварии» нет заполненного лазарета. Под вопросом участие Боатенга из-за небольшой травмы, но это может быть даже к лучшему. Зюле набирает форму, а до травмы Никлас играл круто. У Флика появляется возможность поставить Киммиха в центр поля, а Павара – на правый фланг. Но вряд ли так поступят, ведь Горецка и Тьяго прекрасно справлялись в центре. Но учтите, что у Ханса-Дитера есть варианты во всех полевых линиях, кроме центра атаки, где Левандовски – незаменимый;

- Роберт досрочно выиграл гонку снайперов сезона в ЛЧ – у него 15 голов, у Холанда – 10, у Гнабри – 9, но Серж не забьет шесть голов в ворота ПСЖ , чтобы хотя бы сравняться с Левандовски. Зато сам поляк еще может отличиться дважды, чтобы повторить рекорд Роналду – у португальца было 17 голов за сезон шесть лет назад: это лучший показатель в истории;

- опасность для обороны ПСЖ представляет не только претендент на награду игроку года из Польши, не только Гнабри, который умеет огорчать непростых соперников, но также Мюллер и еще шесть игроков из состава «Баварии». У 9 человек есть голы в Лиге чемпионов (и это еще молниеносный Дэвис не забивал), а у 14 – ассисты. Причем первый по результативным пасам именно Левандовски (5 штук). А само количество создателей решающих передач напоминает, сколько у Флика вариантов изменений игры за счет замен;

- 20 побед подряд у «Баварии» во всех турнирах и официальных играх. Впечатляющая серия началась в феврале после ничьей 0:0 против «Лейпцига». Много месяцев немцы понятия не имеют, как это, уступать? «Лион» пытался озадачить чемпионов Германии, был близок к забитым мячам, но класс «Баварии» ее выручил. Уровень, прессинг и глубина состава – то, что делает команду Флика такой опасной и позволяет побеждать и побеждать.

Ориентировочные составы

ПСЖ (4-3-3): Навас (Рико) – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе (Эррера), Маркиньос, Верратти – Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Бавария» (4-2-3-1): Нойер – Киммих (Павар), Боатенг (Зюле), Алаба, Дэвис – Горецка (Киммих), Тьяго – Гнабри, Мюллер, Перишич (Коман) – Левандовски.

Французы будут достойными соперниками для немцев?

ПСЖ , у которого за плечами и погром «ткачей», и непростая ничья в финале Кубка французской лиги с последующей победой над «Лионом» по пенальти, тоже может стать непростым оппонентом для немцев, как была команда Гарсии. Важно не забывать о необычном графике плей-офф ЛЧ – сегодня на поле выйдут те, кто не успел нормально восстановиться.

В лучшем для зрителей случае получим размен голами? Такой вариант не исключен. Хотя вспомните, как «Аталанта» успешно надавила на ПСЖ . Если «Бавария» включит третью космическую скорость, то французам несдобровать. Чемпионы Германии после своего полуфинала вели себя спокойно, словно не сомневались в результате, а чемпионы Франции – бурно радовались. Действия, которые подчеркивают разный статус клубов и темперамент коллективов.

У ПСЖ мало шансов? Меньше, чем у «Баварии», ведь за десять лет только два финала сложились в пользу того, кто не мог считать себя номинальным лидером в паре. Забавно, что оба раза пострадал клуб из Мюнхена — сначала уступили в 2010-м «Интеру», а потом по пенальти проиграли «Челси», хотя могли в той игре поставить точку в овертайме.