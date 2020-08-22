У ПСЖ 34 матча с голами, а у «Баварии» 10 побед в ЛЧ. Важная информация накануне финала

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7 фактов о ПСЖ накануне финала
- в полуфинале парижане повторили рекорд «Реала» — забивают в Лиге чемпионов на протяжении 34 матчей. Чтобы выйти на чистое первое место в номинации, достаточно одного гола в ворота Нойера;
- 110 матчей Лиги чемпионов провел ПСЖ, прежде чем впервые оказаться в финале. Это самая длительная серия для опытного участника турнира. До этого в Кубке чемпионов только «Арсенал» потратил 90 игр, чтобы впервые зайти в финал в 2006-м;
- у ПСЖ есть преимущество по личным встречам против «Баварии» в Лиге чемпионов. Неожиданно, но факт – было 8 поединков, у парижан 5 побед, у мюнхенцев – лишь 3. Также в этой паре ни разу не было ничьей, статистически мир все ближе, ведь серия довольно длинная;
- французы забили «Баварии» 12 голов в 8 играх, причем важнее всего свидания в группе в 2017-м году, когда ПСЖ уже был богатым. В Париже немцев разбили 3:0, но в Мюнхене французы уступили 3:1. Всего в 8 играх забито 23 мяча, 2.88 гола за игру – результативная парочка;
- журналисты из Парижа сообщили, что Кейлор Навас, Гуйе и Верратти готовы сыграть в финале. Не обязательно все с первых минут – зависит от плана Тухеля на матч и готовности того же вратаря. Но классно, что лазарет пустеет;
- у ПСЖ в 10 играх сезона в Лиге чемпионов всего одно поражение. И получили они его от немецкого клуба – «Боруссия» в Дортмунде обыграла французов усилиями Холанда. Но вы помните, чем это все завершилось, ведь на родной земле парижане одержали победу 2:0 и напомнили, что имеют козырь в сравнении с бывшей командой Тухеля или с «Лейпцигом». ПСЖ сейчас это зрелый, сбалансированный, битый и чемпионский коллектив. С «Аталантой» повезло, но начали ЛЧ погромом «Реала» — 3:0, и в Мадриде не уступили. ПСЖ научился играть против разных соперников;
- важно отметить, что у Тухеля нет одного человека, который бы создал голов, как целая команда – вроде Левандовски у «Баварии». Зато десять разных игроков ПСЖ отличились в этом сезоне ЛЧ, но только у шести человек есть голевые передачи. О чем это говорит? О важности индивидуальных действий для парижан. Икарди с его эффективностью ударов, Мбаппе – со скоростью, Неймар – с техникой, Ди Мария – с умными передачами (один из лучших ассистентов ЛЧ по сумме показателей последних сезонов) могут навредить «Баварии». Если защитники не подведут и вратарь, независимо от имени, будет спасать. Счет 0:0 в таком финале маловероятен.
7 фактов о «Баварии» накануне финала
- немецкий чемпион выиграл 10 последних матчей Лиги чемпионов, то есть все поединки этого розыгрыша. И важно отметить, что «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» — единственные оппоненты не из топ-5. А «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона» и «Лион» пропускали от трех до восьми голов от команды Флика за вечер;
- у «Баварии» 42 забитых мяча в Лиге чемпионов этого сезона. Чтобы вы понимали, насколько это много, достаточно двух фактов. Первый – год назад лучший показатель составлял 30 голов, и второй факт – у ПСЖ, который второй по голевой активности в турнире, всего 25 голов: это на 17 меньше. Немцы дали жару — 4.2 гола за игру в среднем;
- у Мюнхена 167 командных комбинаций с завершающим ударом, у Парижа – 95: это почти в полтора раза меньше. У «Баварии» — по 10 ударов в створ за игру, у парижан – 5.7, разница не в два раза, но на более чем 40 %. Но атака с Неймаром и Мбаппе такая же эффективная, как у Левандовски и Гнабри – показатель голов на точный удар идентичный (0.43);
- как и у ПСЖ, у «Баварии» нет заполненного лазарета. Под вопросом участие Боатенга из-за небольшой травмы, но это может быть даже к лучшему. Зюле набирает форму, а до травмы Никлас играл круто. У Флика появляется возможность поставить Киммиха в центр поля, а Павара – на правый фланг. Но вряд ли так поступят, ведь Горецка и Тьяго прекрасно справлялись в центре. Но учтите, что у Ханса-Дитера есть варианты во всех полевых линиях, кроме центра атаки, где Левандовски – незаменимый;
- Роберт досрочно выиграл гонку снайперов сезона в ЛЧ – у него 15 голов, у Холанда – 10, у Гнабри – 9, но Серж не забьет шесть голов в ворота ПСЖ, чтобы хотя бы сравняться с Левандовски. Зато сам поляк еще может отличиться дважды, чтобы повторить рекорд Роналду – у португальца было 17 голов за сезон шесть лет назад: это лучший показатель в истории;
- опасность для обороны ПСЖ представляет не только претендент на награду игроку года из Польши, не только Гнабри, который умеет огорчать непростых соперников, но также Мюллер и еще шесть игроков из состава «Баварии». У 9 человек есть голы в Лиге чемпионов (и это еще молниеносный Дэвис не забивал), а у 14 – ассисты. Причем первый по результативным пасам именно Левандовски (5 штук). А само количество создателей решающих передач напоминает, сколько у Флика вариантов изменений игры за счет замен;
- 20 побед подряд у «Баварии» во всех турнирах и официальных играх. Впечатляющая серия началась в феврале после ничьей 0:0 против «Лейпцига». Много месяцев немцы понятия не имеют, как это, уступать? «Лион» пытался озадачить чемпионов Германии, был близок к забитым мячам, но класс «Баварии» ее выручил. Уровень, прессинг и глубина состава – то, что делает команду Флика такой опасной и позволяет побеждать и побеждать.
Ориентировочные составы
ПСЖ (4-3-3): Навас (Рико) – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Гуйе (Эррера), Маркиньос, Верратти – Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
«Бавария» (4-2-3-1): Нойер – Киммих (Павар), Боатенг (Зюле), Алаба, Дэвис – Горецка (Киммих), Тьяго – Гнабри, Мюллер, Перишич (Коман) – Левандовски.
Французы будут достойными соперниками для немцев?
ПСЖ, у которого за плечами и погром «ткачей», и непростая ничья в финале Кубка французской лиги с последующей победой над «Лионом» по пенальти, тоже может стать непростым оппонентом для немцев, как была команда Гарсии. Важно не забывать о необычном графике плей-офф ЛЧ – сегодня на поле выйдут те, кто не успел нормально восстановиться.
В лучшем для зрителей случае получим размен голами? Такой вариант не исключен. Хотя вспомните, как «Аталанта» успешно надавила на ПСЖ. Если «Бавария» включит третью космическую скорость, то французам несдобровать. Чемпионы Германии после своего полуфинала вели себя спокойно, словно не сомневались в результате, а чемпионы Франции – бурно радовались. Действия, которые подчеркивают разный статус клубов и темперамент коллективов.
У ПСЖ мало шансов? Меньше, чем у «Баварии», ведь за десять лет только два финала сложились в пользу того, кто не мог считать себя номинальным лидером в паре. Забавно, что оба раза пострадал клуб из Мюнхена — сначала уступили в 2010-м «Интеру», а потом по пенальти проиграли «Челси», хотя могли в той игре поставить точку в овертайме.
Флику не лишним будет напомнить своей команде, что кубок вручают не тому, кто был сильнее по ходу турнира, а команда, которая выиграла в финале. А с учетом, что Тухель изучал «Баварию» годами, а Ди Мария, Неймар и Мбаппе – игроки уровня победы в ЛЧ, формальный статус немцев не должен вводить в заблуждение. Если ПСЖ не будет готов к матчу – закономерно уступит. Но хватит ли искры, чтобы зажечь пламя в Лиссабоне? Да начнутся голодные игры, где победить может любой из немецких тренеров.
Кто накосячит, того и похороны )
Кто накосячит, того и похороны )