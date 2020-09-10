Большая опасность для ЦСКА. Дорогие новички могут не заиграть

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вчера, 19:00

«Соккер.ру» опасается, что никто не дотянет до класса тройки вороных – Влашича, Фернандеса и Акинфеева.

Иногда полезно не только слушать, но и слышать. Виктор Михайлович Ганчаренко еще 21 мая рассказал, каких именно футболистов ему не хватает:

В первую очередь нужен нападающий, во вторую – опорный полузащитник, в третью – центральный защитник.

Также тренер развил мысль напоминанием, что поскольку ЦСКА играл без вингеров, то ему человек этого амплуа не нужен, ведь мечтал о новой центральной оси. Прошло три с копейками месяца, и что же мы видим?

Приехал центральный нападающий – Гаич, приехал центральный защитник – Фукс, но пока никак не могут найти центрального хавбека-разрушителя, поскольку Бийол не рвется в Турцию, а найти западный клуб пока не получается.

Места для легионеров ограничены, пока нет нового опорника, хотя в списке приоритетов Ганчаренко назвал его вторым. Более того, фактически еще в мае Виктора Михайлович объяснил, почему Эджуке может не заиграть в ЦСКА . Впрочем, как и все остальные новички. Но давайте по порядку.

Чидера Эджуке (Нигерия, «Херенвен», 11.5 млн евро)

Если Эджуке такой великолепный, что же делает в РПЛ ? За 11.5 млн евро его многие в топ-5 могли перехватить, но оставили такую цель Бабаеву. Да и позиция нигерийца должна настораживать – это симбиоз Вагнера Лава и Ахмеда Муса, только с нотками Влашича. Причем скорее речь о вингере – человеке, которого нет в схеме «3-5-2», или который подменяет Чалова на позиции под Гаичем, нежели о центральном хавбеке, что нужен в тактике Ганчаренко. Формально Чидера может заменить Влашича, если Никола окажется в Италии. Но на деле речь о парне, который слишком любит тянуть одеяло на себя. Это прокатывало в Голландии – хотя «Херенвен» и не лидировал с Эджуке, был в середине таблицы на десятом месте, но вряд ли сработает в России. Эджуке пркрасно соображает и это крутой игрок. Но если не уходит Влашич, что новичок забыл в ЦСКА ? Места в схеме, если остается Никола, попросту нет. А если речь о размене хорвата на нигерийца, то это ослабление команды.

Бахтияр Зайнутдинов (Казахстан, «Ростов», 2 млн евро)

В ЦСКА пришел разве что за деньгами. Вот чего может добиться 22-летний атакующий хавбек из Казахстана в клубе, где ему на данный момент попросту нет места на поле? Сигурдссон еще до конца не наигрался, Дзагоев, Чалов, теперь вот Эджуке – потенциальные конкуренты при игре «3-4-2-1», ведь будет только два места для атакующих хавбеков. Или ни одного, если Влашич и Чалов оба останутся в ЦСКА до конца сезона. Бахтияр вполне может быть очередным хавбеком, который надеялся часто играть за «армейцев» — как тот же Ахметов, но в итоге выпал из обоймы. Аналогия не лучшая, ведь в случае с Ильзатом речь о травме? Не совсем, ведь переученный на опорника центральный хавбек сбавил еще до повреждения. Зайнутдинов нужен Ганчаренко в заявке, поскольку казахи не проходят по квоте лимита, но не более. Хотя парень одаренный, но на правах Урунова из «Спартака» – легко может не заиграть.

Бруно Фукс (Бразилия, «Интернасьонал», 8 млн евро)

Крутой и талантливый бразилец, который при правильном отношении к работе пройдет путь Ивановича, который из «Локомотива» добрался на самую вершину, заиграв в АПЛ . Но Фукс попал в команду, которая предпочитает играть в три центральных, а сам такого опыта на клубном уровне не имеет. Да никакого опыта у него нет, за 8 млн евро часть прав на центрального защитника олимпийской сборной Бразилии досталась ЦСКА как раз потому, что Фукс мало чем отличается от Карпова или Дивеева – необстрелянный на серьезном уровне. Такой трансфер всегда манит скаутов, Бабаева и Ганчаренко – можно открыть очередную суперзвезду футбола, поскольку задатки великолепные. Хотя и некая угловатость раннего Лусио в игре Бруно присутствует. А это значит, что ошибки будут. Причем здесь ожидания, в отличие от истории успеха Бранислава, явно завышены. ЦСКА нужна путевка в ЛЧ , а Фукс впервые в Европе. Под него могут перейти на «4-3-3», но Ганчаренко давно так не играл. Риск большой, а впереди дерби, где от Бруно ждут идеальный футбол.

Адольфо Гаич (Аргентина, «Сан-Лоренцо», 8.5 млн евро)

Насколько нравился в Аргентине – настолько нелепо смотрится в России. Фактор времени учтем – пока нелепо. Гаича нельзя ругать вне контекста, ведь у Моро или Камано тоже было не так много времени, чтобы себя показать. Но форварда ценят не за промахи, которыми уже запомнился, а за точные удары. Конечно, фанаты ЦСКА могут провести аналогию с Соболевым, что становится все лучше и лучше, понимая игру «Спартака». Но Гаичу нужны точные удары, чтобы в него поверила команда и тренер. Важно, чтобы сам футболист обжился. Адольфо уже понял, куда попал – непростая для форвардов лига, и хотя пауза на матчи сборных точно была сессией для форварда в плане тактики – тренеры с ним работали персонально накануне дерби со «Спартаком», нельзя исключать, что Гаич не заиграет в итоге.

Таланты замечательные, а проблемы остаются

Что получаем, если критически оценить денежную трансферную кампанию ЦСКА ? Во-первых, переход Эджуке, как и Карраскаля, сделку по которому не сумели закрыть, но готовили. Оба представляют амплуа, которые Ганчаренко давно не использует – вингеры. Во-вторых, появление нигерийца в заявке может быть упреждающим ходом накануне расставания с Влашичем, а это ослабление ЦСКА , даже если новичок со временем адаптируется. В-третьих, проблемой в защите Акинфеева была нехватка или класса – Набабкин и Васин, или опыта – Карпов и Дивеев. Выйти из положения решили покупкой дорогого (автоматическое давление и критический взгляд на ошибки) и юного бразильца.

В-четвертых, есть Гаич, который пока какой-то перепуганный и угловатый, ведь мажет с идеальных позиций – повторяется история прошлого сезона, когда ЦСКА создавал моменты, но не мог превратить подходы в голы, даже выстрелы с пенальти. А самое главное – есть минимум две спорные позиции, которые по-прежнему требуют усиления. Щенников и Обляков не равны Фернандесу в роли латералей, в идеале ЦСКА с прицелом на ЛЧ должен думать о покупке еще и левого защитника уровня Марио. И важнее всего проблема в опорной зоне, ведь Влашич стягивал мячи на себя, упрощая не только фазу атаки, но и ее начало, а вот чистого разрушителя нет, пусть Обляков, Ахметов или Бистрович показывали класс в опорной зоне время от времени.

Нужен новый Вернблум для нового баланса и той самой оси, которую задумал себе Ганчаренко. Так что на первый взгляд все сделали верно – купили центрбека и центрфорварда, а еще активно ищут опорника, а на деле все будет несколько сложнее. ЦСКА не тратит дикие по меркам мирового футбола деньги, а делает ставки на рулетке – в надежде, что выпадет нужное число и каждый молодой новичок вырастет в цене. Но Эджуке всего 22, а Фукс и Гаич на один год младше. Не хватало опыта и людей для создания нового хребта успешного ЦСКА , но привезли ту же молодежь, что уже есть – Карпов, Марадишвили, Дивеев, Шкурин, Сигурдссон, Бистрович, Зайнутдинов, Кучаев, Ахметов, Бийол, Влашич, Чалов и Обляков – моложе 23 лет.