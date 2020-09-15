ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лидс» — «Халл Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:14

На стадии 1/32 финала Кубка английской лиги сыграют «Лидс» и «Халл Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 16.09.2020.

«Лидс»

Команда Марсело Бьелса стала победителем прошлого розыгрыша Чемпионшип, и спустя шестнадцать лет вернулась в АПЛ. В дебютном матче элитного дивизиона «Лидсу» выпала честь противостоять действующему чемпиону «Ливерпулю» на «Энфилде».

К чести «Белых» они достойно прошли это испытание, хоть и уступили сопернику со счетом 3:4. Добавим, что в десяти предыдущих домашних матчах «Лидс» одержал восемь побед.

«Халл Сити»

«Тигры» стали одним из главных неудачников прошлого розыгрыша Чемпионшип, по итогам которого, они вылетели в Первую лигу Англии. «Халл» финишировал в турнирной таблице на последнем месте, показав такие результаты: 12 побед, 9 ничьих и 25 поражений.

В стартовом матче сезона команда отправилась в гости к «Гиллингем», где взяла три очка (2:0). К вышесказанному добавим, что семь из десяти предыдущих матчей в гостях «Тигры» проиграли.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» — 1.371
  • Ничья – 4.870
  • Победит «Халл Сити» — 8.570

Статистика

  • «Лидс» выиграл 3 из 5 последних домашних матча у соперника.
  • В прошло сезоне «Лидс» дважды обыграл «Халл» — 2:0 дома и 4:0 в гостях.
  • «Халл» не забивал голов в 4 из 5 последних матчах против «Лидса».

Прогноз на матч

Марсело Бьелса создал боевой коллектив, который, к тому же, получил кадровое усиление минувшим летом. В этом сезоне «Лидс» намерен далеко продвинуться по сетке кубковых соревнований, а также сохранить прописку в АПЛ.

У «Халл Сити» сейчас не лучшие времена, а в составе команды нет качественного уровня. К тому же, «Тигры» регулярно терпят неудачи в гостях. Ставим на Ф1(-1) с коэффициентом 1.591 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:24
Лидс должен побеждать)
shlomo
shlomo
вчера в 12:08
Лидс тут явный фаворит...и думаю что счет будет 3:1
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100