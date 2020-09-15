«Лидс» — «Халл Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:14

На стадии 1/32 финала Кубка английской лиги сыграют «Лидс» и «Халл Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 16.09.2020.

«Лидс»

Команда Марсело Бьелса стала победителем прошлого розыгрыша Чемпионшип, и спустя шестнадцать лет вернулась в АПЛ . В дебютном матче элитного дивизиона «Лидсу» выпала честь противостоять действующему чемпиону «Ливерпулю» на «Энфилде».

К чести «Белых» они достойно прошли это испытание, хоть и уступили сопернику со счетом 3:4. Добавим, что в десяти предыдущих домашних матчах «Лидс» одержал восемь побед.

«Халл Сити»

«Тигры» стали одним из главных неудачников прошлого розыгрыша Чемпионшип, по итогам которого, они вылетели в Первую лигу Англии. «Халл» финишировал в турнирной таблице на последнем месте, показав такие результаты: 12 побед, 9 ничьих и 25 поражений.

В стартовом матче сезона команда отправилась в гости к «Гиллингем», где взяла три очка (2:0). К вышесказанному добавим, что семь из десяти предыдущих матчей в гостях «Тигры» проиграли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» — 1.371

Ничья – 4.870

Победит «Халл Сити» — 8.570

Статистика

«Лидс» выиграл 3 из 5 последних домашних матча у соперника.

В прошло сезоне «Лидс» дважды обыграл «Халл» — 2:0 дома и 4:0 в гостях.

«Халл» не забивал голов в 4 из 5 последних матчах против «Лидса».

Прогноз на матч

Марсело Бьелса создал боевой коллектив, который, к тому же, получил кадровое усиление минувшим летом. В этом сезоне «Лидс» намерен далеко продвинуться по сетке кубковых соревнований, а также сохранить прописку в АПЛ .

У «Халл Сити» сейчас не лучшие времена, а в составе команды нет качественного уровня. К тому же, «Тигры» регулярно терпят неудачи в гостях. Ставим на Ф1(-1) с коэффициентом 1.591 в БК Pinnacle.