«Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:46

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1/32 финала Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити», который пройдет 17.09.2020 года.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» начал новый сезон с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» в матче первого тура АПЛ (2:0).

В прошлом году выступления «Волков» в Кубке английской лиги завершились на стадии 1/8 финала. Тогда команда Нуну Эшпириту Санту проиграла в гостях «Астон Вилле» (1:2) и выбыла из турнира. К вышесказанному добавим, что «Волки» выиграли три из пяти последних матча на своей арене.

«Сток Сити»

«Сток Сити», в отличие от своего соперника, уже прошел одну стадию турнира. «Гончары» в 1/64 финала обставили «Блэкпул», одержав победу в серии пенальти.

После этой встречи «Сток» провел дебютный поединок в Чемпионшипе, в котором команда разделила очки с «Миллуол» в гостях (0:0). Отметим, что восьми предыдущих выездных матчах команда добилась лишь одной победы.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Вулверхэмптон» — 1.645

Ничья – 3.660

Победа «Сток Сити» — 6.010

Статистика

В четырех последних очных встречах команда забивалось не больше трех голов.

«Сток» не забивал голов в 4 из 7 предыдущих выездных матчах официального форвмата.

«Вулверхэмптон» не проигрывал сопернику в двух последних очных встречах.

Прогноз на матч

«Вулверхэмптон» сейчас превосходит «Сток Сити» по всем параметрам. У «Волков» более мастеровитый и боевой состав, тогда, как «Гончары» не входят в список претендентов на повышение в классе в низшей лиге.

К тому же, двух стартовых матчах сезона «Сток» так и не отличился забитыми голами, а «Волки» провели мощный матч против неуступчивого «Шеффилда». Предлагаем ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.645 в БК Pinnacle.