Три незасчитанных гола и дополнительное время. «Бавария» выиграла Суперкубок

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сегодня, 01:30

«Бавария» забрала очередной трофей. На этот раз Суперкубок Европы. «Севилья» очень старалась, но справиться не смогла. «Соккер.ру» — о затяжном финале.

В последние годы часто складывается как-то так, что матчи за Суперкубок Европы проходят очень тягуче, очень затягиваются, а соперники смотрятся на равных. Недаром ведь это триумфаторы главных европейских турниров. О равной игре можно говорить даже тогда, когда со стороны футбол равным не назовешь. Например, если в этой встрече ориентироваться только на статистику, то можно представить, что «Севилье» еще повезло не проиграть с разгромным счетом. А для всех смотревших матч понятно, что испанская команда отыграла в целом блестяще, а лучшим футболистом можно было бы признать вратаря баварцев Мануэля Нойера. Как так получилось?

​Цифры

Ну, давайте для начала всё же к статистике. А она говорит, что «Бавария» нанесла 25 ударов по воротам соперника, тот ответил всего шестью. Причем в первом тайме, когда был забит единственный гол «Севильи», у испанцев всего один удар и был. При этом в створ у баварцев попали всего семь попыток, а у «Севильи» — пять. И тут первый вывод: почти все атаки «Севильи», которые доводились до ударов, были похожи на голевые. Она создавала более весомую остроту на фоне многочисленных, но не всегда очень уж острых моментов «Баварии». Скажем так, Буну реже совершал дикие спасения, чем Нойер. То есть по качеству моментов «Севилья» превзошла «Баварию», потому и впечатления после самой игры не такие, как после просмотра статистики.

В показателях контроля мяча «Бавария» тоже тотально доминировала. 64 процента времени она контролировала мяч, точность передач превысила 86 процентов, тогда как у «Севильи» она составила 73 процента. Причем испанцы в целом в два раза меньше передач сделали, чем немцы. Но и на эти цифры был игровой контраргумент. «Севилья» на протяжении большей части матча и не претендовала на контроль, а делала ставку на быстрые ответы и – главное – плотную эшелонированную защиту.

О тактике

Именно в очень внимательной обороне кроется главный секрет «почти успеха» «Севильи». Она выстраивала два ряда плотных построений, не позволяя себе заигрываться с «Баварией» в открытый футбол. Эту ошибку совершила «Барселона», поверив в себя излишне, эту ошибку совершил в какой-то момент «Лион». А в Германии такие ошибки сплошь и рядом совершают рядовые оппоненты «Баварии». «Севилья» всего этого насмотрелась и отказалась от своего «развеселого» нутра и репутации команды, которая может пачку пропустить и пачку напихать. В игре с «Баварией» с таким подходом обе пачки влетят в твои же ворота.

Тем удивительнее и внушительнее то, как «Севилья» смогла сжать себя в кулак и отработать с предельной концентрацией почти на всем протяжении игры. Даже когда силы откровенно заканчивались, ряды «Севилья» держала сомкнутыми. Поэтому «Баварии» было непросто вскрывать эти построения. Поэтому долго не выходил Альфонсо Дэвис на поле, что вызывало недоумение у некоторых болельщиков. Канадцу нужен разгон, нужно хоть какое-то пространство, чтобы проявить себя. А с плотной «Севильей» он оказывался бесполезнее, чем Люка Эрнандес, который лучше исполняет навесы – ими порой баварцы грешили, когда не получалось низом прорывать оборону. Так что в области организации игры «Севилья» проделала колоссальную работу.

Но вот что любопытно. Мы отметили две стороны игры, которые статистическое превосходство «Баварии» переворачивают в игровые достоинства «Севильи». И тем не менее, именно изъяны этих достоинств сыграли роковую роль против испанской команды. Первый нюанс – это изъян крайне острых моментов. Они-то острые, но где голы? Особенно ярок эпизод, когда в самой концовке основного времени матча Эн-Несири не реализовал чистый выход один на один с Нойером. Были и еще моменты. Но этот запомнится. Второй нюанс – увлеченность строгими выносами.



Всю игру это работало. Однако когда накатила усталость, сохранять внимание тяжелее. Поэтому в дополнительное время Диего Карлос совершил тот злополучный жест, когда выбил неуклюже мяч на угловой под носом у своего вратаря, не услышав его. Такие нелепые корнеры часто оказываются роковыми. Так получилось и на этот раз. Кстати, саму подачу-то вынесли и удар парировали, но снова изъян – невнимательно, на рефлексе. И получили решающий гол.



Но почему мы больше говорим о «Севилье», а не о победившей «Баварии»? Потому что мюнхенская машина была собой, о ней всё известно, ее все изучили и ее все боятся. И придумывают какие-то противоядия. «Севилья» интереснее с той точки зрения, что у нее почти получилось изобрести прием против этого лома, она имела план противостояния доминирующему сопернику. «Баварии» такой план не нужен был – она выходила давить и мять. В своем привычном стиле. Разве что Ханс-Дитер Флик подчищал некоторые тактические особенности, перемещал немного фишки по столу, передвигал исполнителей. Но сущностно это не меняло подхода.

Вместо послесловия

Наверное, отдельно стоит упомянуть работу арбитров. Если эмоционально английская бригада во главе с Энтони Тэйлором держала ситуацию под контролем, то местами как минимум ВАР принимал спорные решения. Уже стало привычным, что ВАР отменяет голы. Это часто обусловлено тем, что с ним судьи дают командам завершить атаку, а потом уже смотрят повторы. В этом матче были отменены три мяча. По голу у «Севильи» и «Баварии» было отобрано из-за офсайдов. Один мяч у «Баварии» отняли из-за фола Левандовски в атаке, но ни один повтор не убедил и не показал, где же Роберт фолил против падающего просто на него соперника. Так бы и матч мог закончиться пораньше.



И в самом конце дополнительного времени Фернандо откровенно клал руку на плечо Левандовски, мешая тому пробить из штрафной. Гораздо более очевидного жеста судьи не заметили. Вероятно, потому, что до финального свистка оставалось полминуты, и «Бавария» вела. Но если бы «Севилья» за это время забила? Был бы скандал. В общем, если решите покричать на ВАР в России и сказать, что он у нас особенно нелепый, то тут скорее можно говорить о несовершенстве системы в целом, без привязки к стране. Но есть ли совершенство вообще? Наверное, с ВАР лучше, чем без него. Но и он не избавит от вопросов по судейству и разночтений.