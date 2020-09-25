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Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

вчера, 19:05
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«Соккер.ру» анализирует варианты Тедеско в атаке, ведь в лиге больше нет клуба с квартетом зведных форвардов.

Доменико повезло, у него все авторы завершающих ударов – хорошие футболисты. Кокорин и Соболев на скамейке не потому, что Понсе или Ларссон сильнее, а исходя из двух основных причин. Первая — иностранцы выбраны под конкретную установку главного тренера и отдельных соперников. Вторая — оба в достаточно крутой форме, чтобы у Тедеско не было причин убрать их с поля.

При этом Соболев тоже набрал, но он другого формата, нежели аргентинец или швед. Только Кокорин особняком – самый именитый форвард «Спартака» набирает форму и пока не внедрен в систему игры, поэтому ему дали паузу. Когда Аршавин хвалит Ларссона и Понсе, то прав – легионеры правильно играют форвардов в системе «3-5-2», а Эсекель еще и в прессинге хорош. Но с заявлением, что два Александра «по делу» на лавке – можно спорить, и мы докажем, что у Тедеско есть пять ключевых тактических вариантов ведения игры в атаке.

Вариант 1. Тяжелый форвард на острие

Классика РПЛ-2020. Дзюба, Гаич, Деспотович, Шомуродов, Эдер – крепкие ребята. Да и Азмун не малыш, просто не такой огромный, как перечисленные тяжелые форварды. Этот вариант для «Спартака» простой и запасной, его пока не применяли – нужна тактика с инсайдами или вингерами. Но при случае у Тедеско есть возможность перейти на популярную в РПЛ модель игры, оставив двух защитников и добавив хавбека. И потенциальную покупку правого латераля учтем – агент Хисая из «Наполи» подтвердил запрос «Спартака»:

Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

Вариант 2. Кокорин и Соболев в дуэте

Нахождение в запасе не устраивает Александров, но оба могут сыграть с первых минут в ближайших матчах – достаточно за время недельных пауз доказать Тедеско, что подойдут для конкретного соперника. С Заболотным в «Сочи» у Кокорина пошла игра из глубины и на острие – попеременно. И Соболев делится мячом, такой дуэт точно возможен:

Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

Вариант 3. Иностранцы в нападении

Такую схему в атаке видели в последних играх, и если соперник совершал ошибки в защите – она работала. Соперник никогда не знает, будет ли Понсе выше Ларссона, или наоборот, есть только условная привязка к полуфлангам – правому и левому соответственно. Зато у Джордана остается возможность играть в стиле Промеса – по всему фронту атаки, а Понсе хорошо грызется в прессинге, страхуя Айртона:

Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

Вариант 4. Повторение стиля «Зенита»

Если Понсе окажется на острие в штрафной площади – играя на линии офсайда, как Азмун, а крупный Соболев расположится ниже по схеме, в роли Дзюбы, то «Спартак» получит копию подхода «Зенита» — двукратного чемпиона. Так можно сыграть, ведь в Самаре Александр смело работал и перед штрафной, как и в прошлом сезоне за москвичей. И меняться местами могут чаще, чем Азмун и Дзюба, ведь Сердар не очень любит делиться с мячом, Понсе щедрее:

Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

Вариант 5. Выбор самых смышленых

Понсе и Соболев – форварды с голами в 2020 году, но в этом квартете есть два находчивых нападающих, если говорим о выборе решений – Кокорин и Ларссон, и два форварда, живущих инстинктами. Возможно, Александр и Джордан в каких-то моментах мешкают, а аргентинец и Соболев быстрее действуют. Но увидеть вместе Кокорина и шведа будет крайне интересно – оригинальный дуэт, подходящий для игры «3-5-2», как любит Тедеско:

Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

Заключение. «Спартак» может скопировать стиль большинства клубов лиги

Пожалуй, только для имитации игры «Рубина» нужен свой Хвича. Но, кроме схемы «Зенита», Доменико может использовать тактику ЦСКА – Кокорин и Ларссон в роли двух плеймейкеров Ганчаренко, а Соболев или Понсе на выбор – в роли Гаича или Чалова. Соболев также может сыграть в стиле Берга, Понсе – в стиле Ари, и если вдруг Тедеско нужны чистые вингеры, то он их найдет, ведь Бакаев и Ларссон работали в карьере по двум флангам.

Следовательно, тактический стиль «Краснодара» тоже применим в «Спартаке», если перейти на «4-2-3-1» — тактику «горожан». Эстетика атаки «Локомотива» тоже сработает, ведь Кокорин может играть, как Смолов, а Соболев навязываться в борьбу, как Эдер или Манджукич, если Марио заиграет в основе. Рослый форвард у «Спартака» есть, и Кокорин может работать как в паре, так и в трио, только в роли инсайда, а не чистого вингера, ведь так играл за «Сочи».

У «Спартака» много вариантов впереди, но правильно подбирать пары форвардов под конкретных соперников, ведь проколы уже были. И следующий шаг читается – добавить вариант, при котором нападающие, что выходят на замену, приносят больше пользы, чем на данный момент.

С этим были проблемы – помним защитника Жиго в центре атаки в этом сезоне в концовке матчей. Да и Кокорин пока со скрипом вписывается в стиль Тедеско, не уничтожает всех на пути, как в роли левого инсайда «Сочи» далекой весной, когда был лучшим игроком в лиге.

У «Спартака» два форварда высокого класса будут почти всегда на скамейке – уместить с тремя защитниками всех сразу не получится. Но как только Тедеско научится безошибочно тасовать дуэты – лидерство «красно-белых» будет подкреплено голевыми действиями самой внушительной линии нападающих в РПЛ. У «Локомотива» будет четыре форварда, если приедет Манджукич, но пока даже к основным у Николича вопросы.

А у «красно-белых» все благополучнее. Вот кто сыграет в атаке против «Зенита» через полторы недели? Попробуйте угадать, по состоянию на сегодня – интрига. Все представленные варианты возможны по ходу матчей. Кокорину и Соболеву не стоит свыкаться со скамейкой – оба мечтают о Евро-2020, а Черчесов запасных нападающих москвичей в заявку не включит.

Тактический эксперимент Газизова («бросил перчатку» «Зениту», чтобы Кокорин попал в «Спартак») и Тедеско – один из самых интересных в сезоне.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:31
"ведь в лиге больше нет клуба с квартетом зведных форвардов."
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Вопрос к автору: И кто из квартета Понсе-Ларссон-Соболев-Кокорин "звёздный"?
Первые два, только время от времени играющие прилично (и то только по меркам РПЛ)? Соболев, со временем превращающийся в коллегу по скамейке, думающего только о бабосиках?
И, да, сколько голов эта "звёздная" четвёрка соорудила в ЧР с начала сезона?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:29
Тактика спартака: мы вам забьем сколько сможем, а вы - сколько захотите
санек002
санек002 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 09:31
ну да!все разговор про деньги!
star1970
star1970 ответ SpaM-SARW (раскрыть)
сегодня в 07:51
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:23
    кокорин уже не футболист . он олигарх
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    вчера в 23:34, ред.
      denmig
      denmig
      вчера в 21:52
      Чёт вторую схему соккеровцы от зенита вместили сюда - там все убегают из атаки бухануть на бровках!
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 21:47
      Особенно Коко. За такие деньги - основная ударная сила
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 21:00
      картинки да и только)))
      No pupsiks
      No pupsiks
      вчера в 20:30
      Кокорин играть в спартаке не будет, сказал же.
      112910415
      112910415
      вчера в 20:30
      Прям глаза разбегаются от разнообразия вариантов !
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответ star1970 (раскрыть)
      вчера в 19:59
      Настолько не интересует что пишешь на ветке Спартака и читаешь статьи о Спартаке
      star1970
      star1970
      вчера в 19:30
      Меньше всего итересует схема спартака
      Faustello
      Faustello ответ mangox22 (раскрыть)
      вчера в 19:27
      Это наверное Шалимов)))
      mangox22
      mangox22
      вчера в 19:09
      Надо же , автор серьезно вложился в схему спартака, похоже Тедеску скоро сместят))
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