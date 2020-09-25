Кокорин и Соболев недолго будут в запасе. Разбираем пять рабочих схем «Спартака»

1601049946

вчера, 19:05

«Соккер.ру» анализирует варианты Тедеско в атаке, ведь в лиге больше нет клуба с квартетом зведных форвардов.

Доменико повезло, у него все авторы завершающих ударов – хорошие футболисты. Кокорин и Соболев на скамейке не потому, что Понсе или Ларссон сильнее, а исходя из двух основных причин. Первая — иностранцы выбраны под конкретную установку главного тренера и отдельных соперников. Вторая — оба в достаточно крутой форме, чтобы у Тедеско не было причин убрать их с поля.

При этом Соболев тоже набрал, но он другого формата, нежели аргентинец или швед. Только Кокорин особняком – самый именитый форвард «Спартака» набирает форму и пока не внедрен в систему игры, поэтому ему дали паузу. Когда Аршавин хвалит Ларссона и Понсе, то прав – легионеры правильно играют форвардов в системе «3-5-2», а Эсекель еще и в прессинге хорош. Но с заявлением, что два Александра «по делу» на лавке – можно спорить, и мы докажем, что у Тедеско есть пять ключевых тактических вариантов ведения игры в атаке.

Вариант 1. Тяжелый форвард на острие

Классика РПЛ -2020. Дзюба, Гаич, Деспотович, Шомуродов, Эдер – крепкие ребята. Да и Азмун не малыш, просто не такой огромный, как перечисленные тяжелые форварды. Этот вариант для «Спартака» простой и запасной, его пока не применяли – нужна тактика с инсайдами или вингерами. Но при случае у Тедеско есть возможность перейти на популярную в РПЛ модель игры, оставив двух защитников и добавив хавбека. И потенциальную покупку правого латераля учтем – агент Хисая из «Наполи» подтвердил запрос «Спартака»:

Вариант 2. Кокорин и Соболев в дуэте

Нахождение в запасе не устраивает Александров, но оба могут сыграть с первых минут в ближайших матчах – достаточно за время недельных пауз доказать Тедеско, что подойдут для конкретного соперника. С Заболотным в «Сочи» у Кокорина пошла игра из глубины и на острие – попеременно. И Соболев делится мячом, такой дуэт точно возможен:

Вариант 3. Иностранцы в нападении

Такую схему в атаке видели в последних играх, и если соперник совершал ошибки в защите – она работала. Соперник никогда не знает, будет ли Понсе выше Ларссона, или наоборот, есть только условная привязка к полуфлангам – правому и левому соответственно. Зато у Джордана остается возможность играть в стиле Промеса – по всему фронту атаки, а Понсе хорошо грызется в прессинге, страхуя Айртона:

Вариант 4. Повторение стиля «Зенита»

Если Понсе окажется на острие в штрафной площади – играя на линии офсайда, как Азмун, а крупный Соболев расположится ниже по схеме, в роли Дзюбы, то «Спартак» получит копию подхода «Зенита» — двукратного чемпиона. Так можно сыграть, ведь в Самаре Александр смело работал и перед штрафной, как и в прошлом сезоне за москвичей. И меняться местами могут чаще, чем Азмун и Дзюба, ведь Сердар не очень любит делиться с мячом, Понсе щедрее:

Вариант 5. Выбор самых смышленых

Понсе и Соболев – форварды с голами в 2020 году, но в этом квартете есть два находчивых нападающих, если говорим о выборе решений – Кокорин и Ларссон, и два форварда, живущих инстинктами. Возможно, Александр и Джордан в каких-то моментах мешкают, а аргентинец и Соболев быстрее действуют. Но увидеть вместе Кокорина и шведа будет крайне интересно – оригинальный дуэт, подходящий для игры «3-5-2», как любит Тедеско:

Заключение. «Спартак» может скопировать стиль большинства клубов лиги

Пожалуй, только для имитации игры «Рубина» нужен свой Хвича. Но, кроме схемы «Зенита», Доменико может использовать тактику ЦСКА – Кокорин и Ларссон в роли двух плеймейкеров Ганчаренко, а Соболев или Понсе на выбор – в роли Гаича или Чалова. Соболев также может сыграть в стиле Берга, Понсе – в стиле Ари, и если вдруг Тедеско нужны чистые вингеры, то он их найдет, ведь Бакаев и Ларссон работали в карьере по двум флангам.

Следовательно, тактический стиль «Краснодара» тоже применим в «Спартаке», если перейти на «4-2-3-1» — тактику «горожан». Эстетика атаки «Локомотива» тоже сработает, ведь Кокорин может играть, как Смолов, а Соболев навязываться в борьбу, как Эдер или Манджукич, если Марио заиграет в основе. Рослый форвард у «Спартака» есть, и Кокорин может работать как в паре, так и в трио, только в роли инсайда, а не чистого вингера, ведь так играл за «Сочи».

У «Спартака» много вариантов впереди, но правильно подбирать пары форвардов под конкретных соперников, ведь проколы уже были. И следующий шаг читается – добавить вариант, при котором нападающие, что выходят на замену, приносят больше пользы, чем на данный момент.

С этим были проблемы – помним защитника Жиго в центре атаки в этом сезоне в концовке матчей. Да и Кокорин пока со скрипом вписывается в стиль Тедеско, не уничтожает всех на пути, как в роли левого инсайда «Сочи» далекой весной, когда был лучшим игроком в лиге.

У «Спартака» два форварда высокого класса будут почти всегда на скамейке – уместить с тремя защитниками всех сразу не получится. Но как только Тедеско научится безошибочно тасовать дуэты – лидерство «красно-белых» будет подкреплено голевыми действиями самой внушительной линии нападающих в РПЛ . У «Локомотива» будет четыре форварда, если приедет Манджукич, но пока даже к основным у Николича вопросы.

А у «красно-белых» все благополучнее. Вот кто сыграет в атаке против «Зенита» через полторы недели? Попробуйте угадать, по состоянию на сегодня – интрига. Все представленные варианты возможны по ходу матчей. Кокорину и Соболеву не стоит свыкаться со скамейкой – оба мечтают о Евро-2020, а Черчесов запасных нападающих москвичей в заявку не включит.

Тактический эксперимент Газизова («бросил перчатку» «Зениту», чтобы Кокорин попал в «Спартак») и Тедеско – один из самых интересных в сезоне.