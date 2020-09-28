«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:28

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла», который состоится 28 сентября 2020 года.

«Фулхэм»

У «Дачников» ноль очков после двух сыгранных туров в чемпионате Англии. Лондонская команда сначала без шансов проиграла «Арсеналу» (0:3), а в прошлом туре в гостях уступила «Лидсу» (3:4).

Между тем, «Дачники» успешно прошли два раунда Кубка английской лиги, легко обыграв «Ипсвич» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема пока сыграла только один матч в новом розыгрыше АПЛ . В актив себе «Львы» занесли домашнее противостояние против «Шеффилда», который был обыгран с минимальным счетом (1:0).

Также как и соперник, «Астон Вилла» прошла два раунда в кубковых соревнованиях. Команда разобралась «Бертон Альбион» (3:1) и «Бристоль Сити» (3:0) в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» — 2.860

Ничья – 3.380

Победит «Астон Вилла» — 2.590

Статистика

У «Фулхэма» два поражения в трех последних домашних поединках.

«Астон Вилла» не проигрывала в четырех последних выездных матчах.

В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Фулхэм».

«Астон Вилла» проиграла пять последних матчей на поле соперника.

Прогноз на матч

«Фулхэм» на старте сезона сыграл больше матчей, нежели его соперник. Все таки, судить о форме «Астон Виллы» по матчам с не столь сильными соперниками, которые были у «Дачников», не стоит.

К вышесказанному добавим, что «Львы» неудачно играют на поле своего соперника. Предлагаем ставку на 1Х с коэффициентом 1.564 в БК Pinnacle.