«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла», который состоится 28 сентября 2020 года.
«Фулхэм»
У «Дачников» ноль очков после двух сыгранных туров в чемпионате Англии. Лондонская команда сначала без шансов проиграла «Арсеналу» (0:3), а в прошлом туре в гостях уступила «Лидсу» (3:4).
Между тем, «Дачники» успешно прошли два раунда Кубка английской лиги, легко обыграв «Ипсвич» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).
«Астон Вилла»
Команда из Бирмингема пока сыграла только один матч в новом розыгрыше АПЛ. В актив себе «Львы» занесли домашнее противостояние против «Шеффилда», который был обыгран с минимальным счетом (1:0).
Также как и соперник, «Астон Вилла» прошла два раунда в кубковых соревнованиях. Команда разобралась «Бертон Альбион» (3:1) и «Бристоль Сити» (3:0) в гостях.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» — 2.860
- Ничья – 3.380
- Победит «Астон Вилла» — 2.590
Статистика
- У «Фулхэма» два поражения в трех последних домашних поединках.
- «Астон Вилла» не проигрывала в четырех последних выездных матчах.
- В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Фулхэм».
- «Астон Вилла» проиграла пять последних матчей на поле соперника.
Прогноз на матч
«Фулхэм» на старте сезона сыграл больше матчей, нежели его соперник. Все таки, судить о форме «Астон Виллы» по матчам с не столь сильными соперниками, которые были у «Дачников», не стоит.
К вышесказанному добавим, что «Львы» неудачно играют на поле своего соперника. Предлагаем ставку на 1Х с коэффициентом 1.564 в БК Pinnacle.