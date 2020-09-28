ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 07:28

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла», который состоится 28 сентября 2020 года.

«Фулхэм»

У «Дачников» ноль очков после двух сыгранных туров в чемпионате Англии. Лондонская команда сначала без шансов проиграла «Арсеналу» (0:3), а в прошлом туре в гостях уступила «Лидсу» (3:4).

Между тем, «Дачники» успешно прошли два раунда Кубка английской лиги, легко обыграв «Ипсвич» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема пока сыграла только один матч в новом розыгрыше АПЛ. В актив себе «Львы» занесли домашнее противостояние против «Шеффилда», который был обыгран с минимальным счетом (1:0).

Также как и соперник, «Астон Вилла» прошла два раунда в кубковых соревнованиях. Команда разобралась «Бертон Альбион» (3:1) и «Бристоль Сити» (3:0) в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» — 2.860
  • Ничья – 3.380
  • Победит «Астон Вилла» — 2.590

Статистика

  • У «Фулхэма» два поражения в трех последних домашних поединках.
  • «Астон Вилла» не проигрывала в четырех последних выездных матчах.
  • В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Фулхэм».
  • «Астон Вилла» проиграла пять последних матчей на поле соперника.

Прогноз на матч

«Фулхэм» на старте сезона сыграл больше матчей, нежели его соперник. Все таки, судить о форме «Астон Виллы» по матчам с не столь сильными соперниками, которые были у «Дачников», не стоит.

К вышесказанному добавим, что «Львы» неудачно играют на поле своего соперника. Предлагаем ставку на с коэффициентом 1.564 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Англичане в этом туре удивили...поэтому думается мне что Фулхэм точно не проиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100