Германия – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle

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12 октября 2020, 08:10

Тринадцатого октября 2020 года в Лиге Наций УЕФА сыграют Германия и Швейцария. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnace на этот матч.

Германия

В активе Германии пять очков и вторая строчка в четвертой группе. Команда отстает от лидера Испании на два зачетных пункта.

Вот результаты команды Лева в текущем розыгрыше Лиги Наций УЕФА : Испания (1:1), Швейцария (1:1), Украина (2:1). Также отметим, что в 8 из 10 предыдущих домашних матчах Германии забивалось минимум три гола.

Швейцария

У Швейцарии еще нет побед в новом сезоне Лиги Наций УЕФА . «Крестоносцы» после трех сыгранных туров набрали одно очко и занимают последнее место в квартете. Команда показала такие результаты: Украина (1:2), Германия (1:1), Испания (0:1).

К вышесказанному добавим, что пяти последних выездных поединках Швейцария обыграла только команду Гибралтара (6:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Германии – 1.478

Ничья – 4.900

Победа Швейцарии – 6.870

Интересные факты

Германия проиграла 1 из 10 последних домашних матча.

У Швейцарии 3 поражения в 5 предыдущих поединках.

Швейцария проиграла 3 из 4 гостевых поединков против Германии.

Прогноз на матч

По мнению аналитиков БК Pinnacle хозяева идут очевидным фаворитом этой встречи. Германия намерена навязать борьбу Испании за первую позицию, поэтому команде нужно брать максимум очков в домашней встрече против аутсайдера группы.

Учитывая отсутствие кадровых проблем у немцев, а также их мотивацию, Швейцарии трудно будет претендовать на очки. Предлагаем взять ставку на П1 за 1.478.