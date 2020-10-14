«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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14 октября 2020, 09:27

В стартовом матче 5 тура АПЛ состоится мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 17 октября 2020 года.

«Эвертон»

«Ириски» ударно начали новый сезон в АПЛ , показав стопроцентный результат в четырех матчах. Команда Карло Анчелотти поочередно обыграла «Брайтон» (4:2), «Кристал Пэлас» (2:1), «Вест Бромвич» (5:2) и «Тоттенхэм» (1:0), показав самую результативную игру в атаке.

Двенадцать набранных очков позволяют «Эвертону» располагаться на первой строчке в турнирной таблице. Отметим, что три последних матчах команды завершились выигрышем ставки ТБ (2,5).

«Ливерпуль»

«Красные» тоже начали новый чемпион Англии с победной серии. Пусть и с трудом, но подопечные Юргена Клоппа обыграли «Лидс» (4:3), «Челси» (2:0), и «Арсенал» (3:1).

В предыдущем туре АПЛ с «Ливерпулем» произошел коллапс. Действующий чемпион АПЛ уступил «Астон Вилле» в гостях с неприличным счетом 2:7, потерпев самое крупное поражение в истории. К вышесказанному добавим, что за четыре матча оборона команды Клоппа пропустила уже 11 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Эвертон» — 4.030

Ничья – 4.160

Победа «Ливерпуль» — 1.877

Интересные факты

Три последних встречи команд на стадионе «Эвертона» закончились вничью 0:0.

«Ливерпуль» забивал минимум два гола в трех последних выездных матчах.

«Эвертон» победил» в четырех предыдущих домашних поединках, забивая в них, не меньше двух голов.

Прогноз

Предстоящий матч на стадионе «Гудисон Парк» обещает быть зрелищным. «Ириски» результативно играют в атаке, а «Ливерпуль» определенно испытывает проблемы в обороне.