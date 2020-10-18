«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 08:50

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура АПЛ «Лидс» — «Вулверхэмптон», который состоится 19 октября 2020 года.

«Лидс»

В пассиве «Лидса» только одно поражение после возвращения в АПЛ . Команда Марсело Бьелсы проиграла в стартовом туре «Ливерпулю» (3:4), после чего, исправно набирала очки.

Победами «Белые» отметились в матчах с «Фулхэмом» (4:3) и «Шеффилдом» (1:0), а в домашней встрече с «Манчестер Сити» команда избежала поражения (1:1) в прошлом туре.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» после четырех сыгранных туров показал 50-процетную успешность. Команда Нуну Эшпириту Санту одержала две победы и потерпела два поражения.

Удачными для «Волков» оказались матчи против «Шеффилда» (2:0) и «Фулхэма» (1:0) в прошлом туре. Между этими поединками гости крупно уступили «Вест Хэму» (0:4) и «Манчестер Сити» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Лидс» — 2.600

Ничья – 3.370

Победа «Вулверхэмптон» — 2.960

Статистика

«Лидс» проиграл 3 последних матча сопернику.

У «Вулверхэмптона» только одна победа в пяти предыдущих выездных матчах АПЛ .

. «Лидс» не проигрывал в десяти предыдущих домашних матчах во всех турнирах.

Прогноз

Команда Марсело Бьелсы не отказывается от открытого футбола с высоким прессингом на половине поля соперника. «Вулверхэмптон» как раз любит такие команды, которые он обыгрывает за счет результативных контратак.

Вероятней всего, нас ожидает матч равных соперников, в котором победитель не будет определен. Предлагаем рискнуть и взять ставку на ничью с коэффициентом 3.370 в букмекерской конторе Pinnacle.