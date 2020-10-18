«Акрон» объявил о подписании Маркса Ленина

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вчера, 18:42

Тольяттинский «Акрон», выступающий в ФНЛ , подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин дос Сантос Гонсалвеш.

Контракт с хавбеком подписан на три года. Маркс Ленин перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента.

«Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».

Также недавно «Акрон» усилился аргентинским защитником.