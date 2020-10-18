«Акрон» объявил о подписании Маркса Ленина

Тольяттинский «Акрон», выступающий в ФНЛ, подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин дос Сантос Гонсалвеш.
Контракт с хавбеком подписан на три года. Маркс Ленин перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента.
«Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».
Состав «Акрона» пополнил Ленинhttps://t.co/KQuwKVrHIh pic.twitter.com/RwSlJoS6aK— ФК «Акрон» (@fcakron) October 18, 2020
Также недавно «Акрон» усилился аргентинским защитником.