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«Акрон» объявил о подписании Маркса Ленина

вчера, 18:42

Тольяттинский «Акрон», выступающий в ФНЛ, подписал контракт с 20-летним бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин дос Сантос Гонсалвеш.

Контракт с хавбеком подписан на три года. Маркс Ленин перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента.

«Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».

Также недавно «Акрон» усилился аргентинским защитником.

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Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:02
Они знали что с этим именем ребенка в Роиссии будут себя обеспечить на старости лет
протон1
протон1
вчера в 21:39
а отчество фридрихович?. )))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 21:23, ред.
Надо ему в Спартак. Было бы забавно: связка Ленин-Крал...
Медив
Медив
вчера в 20:55
Прям как живой
juchok
juchok ответ zzz- (раскрыть)
вчера в 20:29
а как же Ельцин из Коста-Рики?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:05
Буду болеть за Акрон.
zzz-
zzz-
вчера в 19:56
Бразильцы жгут...композитор великий в Спартаке был (Моцарт) сейчас вот где то вождь мирового пролетариата появился...)
Gahi
Gahi
вчера в 19:49
Это будет самый ожидаемый матч в стране, где первый выход игрока за команду Акрон с именами вождей пролетариата, которые перевернули весь ход мировой истории. Может новому футболисту Тольяттинской команды Акрон по имени Маркс Ленин, получится перевернуть весь ход настоящий игры команды, в достижение больших идей и побед в чемпионате ФНЛ и пробиться в Премьер Лигу. А то что у команды с появлением такого футболиста, окажется огромная армия болельщиков которые будут поддерживать игрока, в этом нет сомнений. И пусть футбол нас удивляет только игрой. Удачи
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
вчера в 19:47
Вот он будущий черный вождь мирового пролетариата😁😁😁
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
вчера в 19:46
Эх, если бы еще по батюшке был Фридрихович, вообще кучеряво было😁😁😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
У родителей явно было чувство юмора!🤣🤣🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:35
Экзотика в Тольятти будет
Footbolista
Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:27
МАкрона...
VV V
VV V
вчера в 19:26, ред.
Так как в Зените уже наступил настоящий коммунизм, пусть и в отдельно взятой питерской ячейки, Маркс Ленин дос Сантос надо срочно заиграть за Зенит, срочно !!!
VV V
VV V
вчера в 19:22, ред.
Привет папе и маме, мама за Ленина, а папа за Маркса....гремучая коммунистическая смесь....
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:22
Зюганов станет болельщиком и спонсором Акрона.
VAN ARM
VAN ARM ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 19:22
нет ))но аврора на месте))
Footbolista
Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:22
Само собой...и деньги из Германии...
VAN ARM
VAN ARM ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 19:21
да нет)))нужны деньги))))
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:21
Броневик там у финляндского стоит еще...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:19
В зенит его
Footbolista
Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:18
Для революции скорее Троцкий нужен...
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:17
Жаль команда из Тольятти, а не из Энгельса...был бы полный комплект...
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:10
У мамки с папкой была только одна книга в молодости)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:04
Маркс Ленин приехал Путина свергать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:03
Коммунист однако)))
Faustello
Faustello
вчера в 18:57, ред.
David Young
David Young
вчера в 18:49
Сразу видно, семья у него коммунистических взглядов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:49
Для полноты картины явно Энгельса не хватает.!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:47
Ещё есть поклонники революционеров в мире...
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