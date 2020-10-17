Дебютанты осени в РПЛ: долгожданный Мозес, шведские семьи в «Ростове» и крестник Семака

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сегодня, 10:59

«Соккер.ру» напоминает о самых свежих футбольных трансферах – часть новичков выйдет на поле уже сегодня.

Вендел (Бразилия, «Спортинг» — «Зенит», 20.3 млн евро)

Семак прикипел к новичку и постоянно с ним фотографируется, как с африканскими детишками во время путешествия на континент, где задумывался об усыновлении по голливудскому сценарию. Сергею Богдановичу важно стать футбольным крестным отцом для бразильца, поскольку 23-летний новичок – хулиган за полем. Зато Вендел после ухода из «Спортинга» Бруну Фернандеша занял важную позицию, показав как раз тот футбол, что нужен «Зениту» в середине поля – напор, пас, лидерские качества. Талантливый игрок, ждем минимум выхода на замену против «Сочи», ведь Оздоев набегался за сборную. Вендела взяли как раз в качестве замены Магомеда, а возвращение Кузяева может привести его в основу, пока травмирован Дриусси. «Зенит» перестраивается – будет интересно.

Виктор Мозес (Нигерия, «Челси» — «Спартак», аренда)

Уже легендарная аренда, поскольку Газизов искал нового правого латераля в пересчете с трансферных месяцев на человеческие годы примерно столько, как Моисей водил свой народ по пустыне. Тезка пророка и один из любимых игроков Конте обладает магически мягким пасом – в этом компоненте нигериец один из лучших на планете (без шуток, техника уникальная), и получил жесткую волну критики от различных экспертов в России. Зато Мозес опытный, Тедеско не исключил его дебют сегодня против «Химок». Вите надо выйти, ведь со времен МС Антохи Промеса (футболист недавно снял музыкальный клип) справа у «Спартака» хитовые матчи дарил лишь непрофильный Зобнин.

Зе Луиш (Кабо-Верде, «Порту» — «Локомотив», 7 млн евро)

Список любимчиков продолжает Зе Луиш – к форварду благожелательно относятся фанаты «Спартака», но вернулся он в Москву ради матчей в Лиге чемпионов за «Локомотив». Николич подтвердил, что идея пригласить Манджукича – его авторства, но не получилось сойтись по деньгам. Тогда Кикнадзе предложил контракт не старому пока, но силовому и командному Зе Луишу. Выделяет его очень крутая игра на втором этаже – в созидательной фазе эффективнее многих в РПЛ . Смолову (или Лисаковичу) нужен тафгай рядом, ждем дебют Зе Луиша в ближайших матчах «Локомотива». Голы нужны остро, как и продуктивные атаки.

Алексей Ионов (Россия, «Ростов» — «Краснодар», 3.5 млн евро)

Для сборной плохо, что Ионов оказался в клубе, где может присесть в запас. Слева у Мусаева бегает Классон – железный игрок основы, а справа Вандерсон – один из самых ярких в дебютных матчах РПЛ , не считая Сулейманова на лавке. Алексей в «Ростове» показывал хороший футбол, но непопадание в группу Лиги Европы привело к экстренной продаже ряда футболистов ради финансового развития клуба. А поскольку «быки» не могут подписывать новых иностранцев из-за лимита, то накануне ЛЧ взяли Ионова и Чернова – команда Карпина потеряла важных людей на двух флангах, а Мусаев получил опытных резервистов.

Лука Джорджевич (Черногория, «Локомотив» — «Арсенал», аренда)

Странный второй за год переход Панченко в «Арсенал» отмечаем, но Кирилл не дебютирует в РПЛ в новом сезоне, ведь уже не раз играл. А вот Лука Джорджевич тихо сидел в запасе «Локомотива», потом оттуда благополучно исчез, чтобы появиться в заявке туляков. За «Арсенал» черногорец провел лучшие матчи в России – забил 7 голов и отдал 4 ассиста в позапрошлом сезоне. Затем были трансферы в «Зенит» и «Локомотив», травма, а теперь ждем возвращения снайпера – «Арсеналу» нужны голы, а Луценко – умные передачи Джорджевича, Панченко и Ломовицкого.

Армин Гигович (Швеция, «Хельсинборг» – «Ростов», 1.5 млн евро)

Попов ушел в «Сочи» и получил травму. Норманн открыто говорит – зимой собирается покинуть Ростов-на-Дону, ждет хорошего предложения. Российские варианты в центре поля не устраивают Карпина, поскольку подставляли команду, так что вернулись к трансферам. Отдали полтора миллиона евро за опорного хавбека «Хельсинборга» Армина Гиговича. Как понятно по фамилии, речь о сыне приезжих в богатую Швецию людей – корни новичка в Боснии и Герцеговине. Не первый такой случай в команде. Хаджикадунич вообще не дождался вызова в основную сборную Швеции и начал играть за боснийцев. Но успехи такого порядка привлекают к «Ростову» скандинавов. Говорят, еще и 29-летний норвежский хавбек Алеэсами одной ногой в раздевалке клуба Карпина.

Дмитрий Чистяков (Россия, «Ростов» — «Зенит», аренда)

Не факт, что быстро дебютирует. Сейчас шутят в Ливерпуле: Ловрен показывает лучший футбол, чем самый дорогой защитник в истории Магуайр, но Чистяков знает, куда идет. «Зенит» подписал в резерв парня, который феноменально играет на втором этаже, но если Семак не собирается против «Боруссии» Д или «Лацио» удивлять схемой с тремя центральными, то Дмитрий будет смотреть матчи еврокубков со скамейки, ведь Ракицкий и Ловрен – ключевые игроки в тактике чемпионов. Но защитник с российским паспортом был нужен, а поскольку Чистяков оправился от травмы, то вернулись к идее с его подписанием.

Николай Рассказов (Россия, «Спартак» — «Арсенал», аренда)

Вокруг футболиста молодежной сборной России было много шума из ничего. Двадцатидвухлетний парень долго не мог продлить контракт со «Спартаком» — а потом агент Николай быстро договорился с Газизовым. Москвичи хотят сохранить воспитанника, ведь есть шанс, что позже Рассказов будет показывать более зрелый футбол. Пока отправился в Тулу, где уже посидел в запасе, но ждет полноценного дебюта на этих выходных. Молодым воспитанникам больших клубов РПЛ , что не прошли в основу, важно ставить на игру, а не торчать на скамейке годами.

Понтус Алмквист (Швеция, «Норрчёпинг» – «Ростов», 3.75 млн евро)

Официальное подтверждение есть, а у сайта РПЛ выходной – на момент написания в заявку Карпина успели добавить только Терентьева. Но Понтус тоже будет в списке, ведь «Ростову» срочно нужны новички на фоне всех потерь. Этого Понтуса не стоит путать с легендарным для ЦСКА Вернблумом – 21-летний швед играет в атаке. Это центральный нападающий, который может работать на двух флангах, левша, стажировался в английском футболе, играл за «Норрчёпинг» и молодежную сборную Швеции. Карпин и скауты «Ростова» ищут свежую кровь впереди, потеряв Ионова и Шомуродова.