ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:23

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед», который состоится 20 октября 2020 года.

ПСЖ

Клуб из Парижа пробился в финал прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов, где с минимальным счетом уступил «Баварии» (0:1). На пути к титульном матчу чемпион Франции прошел «Боруссию», «Аталанту» и РБ «Лейпциг».

В чемпионате Франции ПСЖ одержал пять побед подряд, пропустив в этих матчах только один гол. В последнем поединке подопечные Томаса Тухеля разгромили в гостях «Ним» со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» завоевали бронзовые награды в прошлом сезоне АПЛ , получив путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов.

На стадии полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» не справился с «Севильей» (1:2), которая в итоге выиграла турнир. В новом сезоне чемпионата Англии команда Оле-Гуннера Сульшера пока одержала только две победы, при двух поражениях. В крайнем поединке « МЮ » разобрался в гостях с «Ньюкаслом» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.628

– 1.628 Ничья – 4.440

Победит «Манчестер Юнайтед» — 5.380

Статистика

ПСЖ выиграл 5 из 6 предыдущих матча на своем стадионе.

выиграл 5 из 6 предыдущих матча на своем стадионе. У «Манчестер Юнайтед 4 поражения в 8 последних поединках.

ПСЖ выиграл 2 из 3 очных встречи у соперника.

Прогноз

В 2019 году „Манчестер Юнайтед“ сенсационно выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов. В предстоящем поединке хозяева выйдут на поле с целью отомстить своему обидчику.