ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед», который состоится 20 октября 2020 года.
ПСЖ
Клуб из Парижа пробился в финал прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов, где с минимальным счетом уступил «Баварии» (0:1). На пути к титульном матчу чемпион Франции прошел «Боруссию», «Аталанту» и РБ «Лейпциг».
В чемпионате Франции ПСЖ одержал пять побед подряд, пропустив в этих матчах только один гол. В последнем поединке подопечные Томаса Тухеля разгромили в гостях «Ним» со счетом 4:0.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» завоевали бронзовые награды в прошлом сезоне АПЛ, получив путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов.
На стадии полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» не справился с «Севильей» (1:2), которая в итоге выиграла турнир. В новом сезоне чемпионата Англии команда Оле-Гуннера Сульшера пока одержала только две победы, при двух поражениях. В крайнем поединке «МЮ» разобрался в гостях с «Ньюкаслом» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.628
- Ничья – 4.440
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 5.380
Статистика
- ПСЖ выиграл 5 из 6 предыдущих матча на своем стадионе.
- У «Манчестер Юнайтед 4 поражения в 8 последних поединках.
- ПСЖ выиграл 2 из 3 очных встречи у соперника.
Прогноз
В 2019 году „Манчестер Юнайтед“ сенсационно выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов. В предстоящем поединке хозяева выйдут на поле с целью отомстить своему обидчику.
В составе парижан нет кадровых потерь. Мбаппе и Неймар готовы сыграть. Что касается „МЮ“, то английская команда откровенно не впечатляет на старте сезона. Выбираем ставку на П1 за коэффициент 1.628 в букмекерской конторе Pinnacle.