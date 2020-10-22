«Эльче» — «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 октября 2020, 10:05

Седьмой тур Ла Лиги откроется матчем «Эльче» — «Валенсия» 23 октября 2020 года. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Эльче»

«Эльче» сыграл четыре матча в новом сезоне Ла Лиги, добыв в них семь очков. Команда проиграла только в стартовом туре, когда уступила дома «Реал Сосьедаду» (0:3).

После этого подопечные Хуана Мартина исправно набирали очки. Удалось обыграть «Эйбар» (1:0) и «Алавес (2:0), а также взять очков в противостоянии с „Уэской“ (0:0). Отмечаем, что в трех последних поединках команды прошла ставка на ТМ(2,5).

„Валенсия“

В активе „Валенсии“ шесть сыгранных матчей и семь зачетных пунктов. „Летучие мыши“ проиграли уже три поединка, последний из которых, „Вильярреалу“ в гостях (1:2). Также подопечные Хавьера Грасии уступили „Бетису“ (0:2) и «Сельте (1:2).

В стартовом туре команда разбила дома „Леванте“ (4:2), после чего, сумела обыграть в гостях „Реал Сосьедад“ (1:0) и разойтись миром с „Уэской“ (1:0).

Статистика

В трех последних очных встречах соперников побеждала „Валенсия“.

„Эльче“ не выигрывал в четырех прошлых матчах на своем стадионе.

Ставка на ТБ (2,5) прошла в четырех очных встречах команд.

Прогноз

„Эльче“ неплохо провел дебютные матчи в Ла Лиге, продемонстрировав надежную игру в обороне. В трех последних поединках хозяева сохраняли свои ворота на замке.

„Валенсия“ пока чередует успешные матчи с неудачными поединками, в которых команда страдает от ненадежной игры в обороне. Предлагаем взять ставку на 1Х с коэффициентом 1.645 в БК Pinnacle.