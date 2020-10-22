«Ренн» — «Анже»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 октября 2020, 10:23

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Франции сыграют «Ренн» и «Анже». Представляем прогноз и обзор ставок на поединок, который состоится 22 октября 2020 года.

«Ренн»

Три последних официальных матча «Ренн» свел к ничейному результату. В стартовом поединке групповой стадии Лиги Чемпионов команда не удержала победу над «Краснодаром» в родных стенах (1:1).

До этого «Красно-черные» поделили очки с «Дижоном» (1:1) и «Реймсом» (2:2) в чемпионате Франции. Три победы в Лиге 1 «Ренн» оформил в матчах с «Нимом» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьеном» (3:0).

«Анже»

«Анже» набрал десять очков за семь сыгранных туров, что позволяет команде базироваться на одиннадцатом месте в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Франции «Черно-белые» разделили очки с «Мецом» в домашней встрече (1:1).

В пассиве гостей три поражения в текущем сезоне, которые случились в матчах с ПСЖ (1:6), «Монпелье» (1:4) и «Бордо» (0:2). Победить удалось «Брест» (3:2), «Реймс» (1:0) и «Дижон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Ренн» — 1.813

Ничья – 3.780

Победа «Анже» — 4.790

Статистика

«Ренн» выиграл три последних матча у «Анже» на своем поле.

«Анже» проиграл два предыдущих поединка в гостях.

«Ренн» не пропускал голов в трех из четырех последних домашних матчах против соперника.

Прогноз

«Ренн» зачастил с ничейными результатами, но при этом, команда показывает конструктивный и атакующий футбол. К вышесказанному добавим, что у «Красно-черных» положительная статистика очных встреч против «Анже», который, к тому же, пока не отличается надежной игрой в обороне.

Ставим на П1 с коэффициентом 1.813 в букмекерской конторе Pinnacle.