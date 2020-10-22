«Ренн» — «Анже»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Франции сыграют «Ренн» и «Анже». Представляем прогноз и обзор ставок на поединок, который состоится 22 октября 2020 года.
«Ренн»
Три последних официальных матча «Ренн» свел к ничейному результату. В стартовом поединке групповой стадии Лиги Чемпионов команда не удержала победу над «Краснодаром» в родных стенах (1:1).
До этого «Красно-черные» поделили очки с «Дижоном» (1:1) и «Реймсом» (2:2) в чемпионате Франции. Три победы в Лиге 1 «Ренн» оформил в матчах с «Нимом» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьеном» (3:0).
«Анже»
«Анже» набрал десять очков за семь сыгранных туров, что позволяет команде базироваться на одиннадцатом месте в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Франции «Черно-белые» разделили очки с «Мецом» в домашней встрече (1:1).
В пассиве гостей три поражения в текущем сезоне, которые случились в матчах с ПСЖ (1:6), «Монпелье» (1:4) и «Бордо» (0:2). Победить удалось «Брест» (3:2), «Реймс» (1:0) и «Дижон» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Ренн» — 1.813
- Ничья – 3.780
- Победа «Анже» — 4.790
Статистика
- «Ренн» выиграл три последних матча у «Анже» на своем поле.
- «Анже» проиграл два предыдущих поединка в гостях.
- «Ренн» не пропускал голов в трех из четырех последних домашних матчах против соперника.
Прогноз
«Ренн» зачастил с ничейными результатами, но при этом, команда показывает конструктивный и атакующий футбол. К вышесказанному добавим, что у «Красно-черных» положительная статистика очных встреч против «Анже», который, к тому же, пока не отличается надежной игрой в обороне.
Ставим на П1 с коэффициентом 1.813 в букмекерской конторе Pinnacle.