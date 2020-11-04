«Фейенорд» — ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle

4 ноября состоится матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют «Фейенорд» и ЦСКА. Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.
«Фейенорд»
«Фейенорд» является главным аутсайдером квартета К, который набрал только один зачетный пункт. В стартовом туре Лиги Европы голландский клуб сыграл вничью в Загребе с «Динамо» (0:0), после чего потерпел крупное поражение от «Вольфсбергера» в родных стенах (1:4).
В чемпионате Нидерландов «Фейенорд» базируется на пятой строчке с такими результатами: четыре победы и три ничьи. В последнем поединке команда переиграла в гостях «Эммен» (3:2).
ЦСКА
У ЦСКА два очка и третья строчка в группе К Лиги Европы. «Армейцы» начинали турнир с гостевой встрече в Австрии, где сыграли вничью с «Вольфсбергером» (1:1). Затем московский клуб принимал дома «Динамо» Загреб, а сам матч завершился без голов – ничья 0:0.
В чемпионате России команда Виктора Гончаренко занимает первую позицию в турнирной таблице. В предыдущем туре ЦСКА обыграл в гостях «Ротор» с минимальным счетом (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фейенорд» — 2.730
- Ничья – 3.480
- Победит ЦСКА – 2.560
Статистика
- Последний раз команды встречались в 2008 году – победил ЦСКА (3:1).
- В четырех прошлых домашних матчах «Фейенорда» сыграла ставка на ОБЗ.
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединка в гостях.
Прогноз
Турнирное положение обязует «Фейенорд» и ЦСКА играть исключительно на победу в предстоящем матче. Голландский клуб известен мощными выступлениями дома, но и защита у хозяев сейчас далеко не надежная.
Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с котировкой 1.666 по линии букмекерской конторы Pinnacle.