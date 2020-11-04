«Фейенорд» — ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:00

4 ноября состоится матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют «Фейенорд» и ЦСКА . Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Фейенорд»

«Фейенорд» является главным аутсайдером квартета К, который набрал только один зачетный пункт. В стартовом туре Лиги Европы голландский клуб сыграл вничью в Загребе с «Динамо» (0:0), после чего потерпел крупное поражение от «Вольфсбергера» в родных стенах (1:4).

В чемпионате Нидерландов «Фейенорд» базируется на пятой строчке с такими результатами: четыре победы и три ничьи. В последнем поединке команда переиграла в гостях «Эммен» (3:2).

ЦСКА

У ЦСКА два очка и третья строчка в группе К Лиги Европы. «Армейцы» начинали турнир с гостевой встрече в Австрии, где сыграли вничью с «Вольфсбергером» (1:1). Затем московский клуб принимал дома «Динамо» Загреб, а сам матч завершился без голов – ничья 0:0.

В чемпионате России команда Виктора Гончаренко занимает первую позицию в турнирной таблице. В предыдущем туре ЦСКА обыграл в гостях «Ротор» с минимальным счетом (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейенорд» — 2.730

Ничья – 3.480

Победит ЦСКА – 2.560

Статистика

Последний раз команды встречались в 2008 году – победил ЦСКА (3:1).

(3:1). В четырех прошлых домашних матчах «Фейенорда» сыграла ставка на ОБЗ.

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединка в гостях.

Прогноз

Турнирное положение обязует «Фейенорд» и ЦСКА играть исключительно на победу в предстоящем матче. Голландский клуб известен мощными выступлениями дома, но и защита у хозяев сейчас далеко не надежная.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с котировкой 1.666 по линии букмекерской конторы Pinnacle.