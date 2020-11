Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

«Соккер.ру» рассказывает о страхах известных футболистов.

Даже самые смелые люди чего-то боятся. Редко мы узнаём об источниках страха даже от самых близких, чего уж говорить об известных личностях. Футболисты РПЛ теперь будут бояться камер на своих ноутбуках и телефонах, но в этой подборке речь пойдет об уже известных фобиях игроков.

Недавно футболисты ПСЖ застряли в лифте отеля в Лейпциге накануне матча Лиги чемпионов. Сообщалось, что среди игроков был Верратти. Впрочем, Марко повезло, что он был не один в такой неприятный момент.

А вот у защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонсона с лифтами особое отношение, он не любит только заграничные грузоподъемники. Причина в том, что в детстве на отдыхе в Греции Фил застрял в лифте и провел там несколько часов. Возможно, именно после этого случая он обрел свою легендарную мимику.

Самая необычная фобия в нашем выпуске. Француз признается, что в детстве старшие братья часто пугали его Альфом. Надеемся, что теперь этот «грозный» пришелец не страшен Оливье.

Ходят слухи, что однажды Киллиан обнаружил в номере отеля мышь. Администраторам даже пришлось искать кошку, чтобы поймать маленького вредителя. Любопытно, что похожей фобией страдает бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч, который боится хомяков.

Это самая знаменитая история, которую вы наверняка уже слышали. Но в защиту «нелетучего голландца» можно сказать, что он не виноват в этом, ведь Деннис часто попадал в неприятные ситуации, связанные с перелётами. Смерть друга в авиакатастрофе чего только стоит. Разумеется, что он не единственный футболист с такой фобией. В этом списке также находятся Радек Ширл, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Ули Хенесс, Игорь Добровольский и Пауло Герреро.

Фобия Уэйна родом из его детства. Он очень боялся привидений, поэтому всегда включал телевизор или фен, чтобы засыпать одному было не так страшно.

Чем-то похожим страдает и бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн, он тоже боится темноты. Его экс-одноклубники говорили, что он всегда спал с включенным телевизором.

Нет, голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Дэвид не боится. Буфонофобия — (от лат. bufo — «жаба») — частная форма батрахофобии, боязнь жаб. Этот страх развился у него во время съемок передачи «Путешествие в неизведанное». В ней англичанин вместе со своими друзьями путешествовал по Бразилии.

А еще Бекхэм постоянно наводит идеальный порядок в шкафу, даже сортирует все вещи по цветам. Если верить слухам, то еще он боится птиц.

Легендарный англичанин панически боится грязных предметов. Джеррард всю жизнь очень часто моет руки, опасаясь микробов и вирусов. Из-за этого над ним даже раньше издевалась собственная жена.

В этой истории всё гораздо проще. У финна аллергия на кошек. Но всё же он панически их боится. Не верите? Однажды он опоздал на тренировку «Бохума» из-за того, что возле его машины сидел кот.

Im allergic to cats...I need to leave 2 training...semi-scary...been there now 4 about 20mins rubbing against rubber pic.twitter.com/5U2MfF3379