Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

«Соккер.ру» рассказывает о страхах известных футболистов.
Даже самые смелые люди чего-то боятся. Редко мы узнаём об источниках страха даже от самых близких, чего уж говорить об известных личностях. Футболисты РПЛ теперь будут бояться камер на своих ноутбуках и телефонах, но в этой подборке речь пойдет об уже известных фобиях игроков.
Марко Вератти (ПСЖ) и Фил Джонс (МЮ) — клаустрофобия
Недавно футболисты ПСЖ застряли в лифте отеля в Лейпциге накануне матча Лиги чемпионов. Сообщалось, что среди игроков был Верратти. Впрочем, Марко повезло, что он был не один в такой неприятный момент.
А вот у защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонсона с лифтами особое отношение, он не любит только заграничные грузоподъемники. Причина в том, что в детстве на отдыхе в Греции Фил застрял в лифте и провел там несколько часов. Возможно, именно после этого случая он обрел свою легендарную мимику.
Оливье Жиру («Челси») — альф
Самая необычная фобия в нашем выпуске. Француз признается, что в детстве старшие братья часто пугали его Альфом. Надеемся, что теперь этот «грозный» пришелец не страшен Оливье.
Альф – это монстр. Боже мой, он был настолько уродлив, я его очень сильно боялся. Мой брат постоянно говорил: «Будь осторожен, Альф придет за тобой».
Килиан Мбаппе (ПСЖ) — мыши и крысы
Ходят слухи, что однажды Киллиан обнаружил в номере отеля мышь. Администраторам даже пришлось искать кошку, чтобы поймать маленького вредителя. Любопытно, что похожей фобией страдает бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч, который боится хомяков.
Деннис Бергкамп (экс-«Арсенал») — самолеты
Это самая знаменитая история, которую вы наверняка уже слышали. Но в защиту «нелетучего голландца» можно сказать, что он не виноват в этом, ведь Деннис часто попадал в неприятные ситуации, связанные с перелётами. Смерть друга в авиакатастрофе чего только стоит. Разумеется, что он не единственный футболист с такой фобией. В этом списке также находятся Радек Ширл, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Ули Хенесс, Игорь Добровольский и Пауло Герреро.
Уэйн Руни («Дерби Каунти») — привидения
Фобия Уэйна родом из его детства. Он очень боялся привидений, поэтому всегда включал телевизор или фен, чтобы засыпать одному было не так страшно.
Я люблю засыпать при включенном свете и телевизоре. Но еще больше мне нравится шум работающего пылесоса или фена. Я перепортил уже много фенов – они просто сгорали, потому что я забывал их выключать.
Чем-то похожим страдает и бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн, он тоже боится темноты. Его экс-одноклубники говорили, что он всегда спал с включенным телевизором.
Дэвид Бекхэм (экс-МЮ) — буфонофобия и атаксофобия
Нет, голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Дэвид не боится. Буфонофобия — (от лат. bufo — «жаба») — частная форма батрахофобии, боязнь жаб. Этот страх развился у него во время съемок передачи «Путешествие в неизведанное». В ней англичанин вместе со своими друзьями путешествовал по Бразилии.
А еще Бекхэм постоянно наводит идеальный порядок в шкафу, даже сортирует все вещи по цветам. Если верить слухам, то еще он боится птиц.
Стивен Джеррард («Рейнджерс») — мизофобия
Легендарный англичанин панически боится грязных предметов. Джеррард всю жизнь очень часто моет руки, опасаясь микробов и вирусов. Из-за этого над ним даже раньше издевалась собственная жена.
Микаэль Форселл (экс-«Челси») — кошки
В этой истории всё гораздо проще. У финна аллергия на кошек. Но всё же он панически их боится. Не верите? Однажды он опоздал на тренировку «Бохума» из-за того, что возле его машины сидел кот.
Мне нужно уезжать на тренировку, сейчас я немного напуган. Эта кошка трется у колеса уже около 20 минут.
Im allergic to cats...I need to leave 2 training...semi-scary...been there now 4 about 20mins rubbing against rubber pic.twitter.com/5U2MfF3379— Mikael Forssell (@MikaelForssell) November 18, 2014
Хесус Навас («Севилья») и Андрей Аршавин (экс-«Арсенал») — неофобия
Это страх перемен и всего того, что отличается от ставшего привычным. Навас только с помощью психолога решился на переход в «Манчестер Сити», а Аршавин посещал врача уже находясь в Англии. Российские футболисты могли бы говорить, что у них неофобия, поэтому они играют только в РПЛ.
Также стоит выделить экс-игрока сборной Англии Даррена Бента, который испытывает страх перед пауками (арахнофобия), Наби Кейта («Ливерпуль») побаивается собак, Роналдо (экс-«Реал» и «Интер») очень сильно переживал перед взвешиваниями, Каллум Хадсон-Одои («Челси») недолюбливает павлинов. А чего боитесь вы?
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У меня, можно сказать, тоже арахнофобия, однако, мне нравится наблюдать за пауками, смотреть, как они питаются и двигаются. В детстве даже, помню, специально всяких насекомых ловил и кидал им в паутину)
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У меня, можно сказать, тоже арахнофобия, однако, мне нравится наблюдать за пауками, смотреть, как они питаются и двигаются. В детстве даже, помню, специально всяких насекомых ловил и кидал им в паутину)
Попытки суицида во время карьеры и после, скандальное расторжение контракта с французским клубом «Ред Стар» (французы требовали психиатрическое обследование).
Проблемы в семье.
А Вы говорите кошки, жабы, руки.
Попытки суицида во время карьеры и после, скандальное расторжение контракта с французским клубом «Ред Стар» (французы требовали психиатрическое обследование).
Проблемы в семье.
А Вы говорите кошки, жабы, руки.