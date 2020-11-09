Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает о страхах известных футболистов.

Даже самые смелые люди чего-то боятся. Редко мы узнаём об источниках страха даже от самых близких, чего уж говорить об известных личностях. Футболисты РПЛ теперь будут бояться камер на своих ноутбуках и телефонах, но в этой подборке речь пойдет об уже известных фобиях игроков.

Марко Вератти ( ПСЖ ) и Фил Джонс ( МЮ ) — клаустрофобия

Недавно футболисты ПСЖ застряли в лифте отеля в Лейпциге накануне матча Лиги чемпионов. Сообщалось, что среди игроков был Верратти. Впрочем, Марко повезло, что он был не один в такой неприятный момент.

А вот у защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонсона с лифтами особое отношение, он не любит только заграничные грузоподъемники. Причина в том, что в детстве на отдыхе в Греции Фил застрял в лифте и провел там несколько часов. Возможно, именно после этого случая он обрел свою легендарную мимику.

Оливье Жиру («Челси») — альф

Самая необычная фобия в нашем выпуске. Француз признается, что в детстве старшие братья часто пугали его Альфом. Надеемся, что теперь этот «грозный» пришелец не страшен Оливье.

Альф – это монстр. Боже мой, он был настолько уродлив, я его очень сильно боялся. Мой брат постоянно говорил: «Будь осторожен, Альф придет за тобой».

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) — мыши и крысы

Ходят слухи, что однажды Киллиан обнаружил в номере отеля мышь. Администраторам даже пришлось искать кошку, чтобы поймать маленького вредителя. Любопытно, что похожей фобией страдает бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч, который боится хомяков.

Деннис Бергкамп (экс-«Арсенал») — самолеты

Это самая знаменитая история, которую вы наверняка уже слышали. Но в защиту «нелетучего голландца» можно сказать, что он не виноват в этом, ведь Деннис часто попадал в неприятные ситуации, связанные с перелётами. Смерть друга в авиакатастрофе чего только стоит. Разумеется, что он не единственный футболист с такой фобией. В этом списке также находятся Радек Ширл, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Ули Хенесс, Игорь Добровольский и Пауло Герреро.

Уэйн Руни («Дерби Каунти») — привидения

Фобия Уэйна родом из его детства. Он очень боялся привидений, поэтому всегда включал телевизор или фен, чтобы засыпать одному было не так страшно.

Я люблю засыпать при включенном свете и телевизоре. Но еще больше мне нравится шум работающего пылесоса или фена. Я перепортил уже много фенов – они просто сгорали, потому что я забывал их выключать.

Чем-то похожим страдает и бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн, он тоже боится темноты. Его экс-одноклубники говорили, что он всегда спал с включенным телевизором.

Дэвид Бекхэм (экс- МЮ ) — буфонофобия и атаксофобия

Нет, голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Дэвид не боится. Буфонофобия — (от лат. bufo — «жаба») — частная форма батрахофобии, боязнь жаб. Этот страх развился у него во время съемок передачи «Путешествие в неизведанное». В ней англичанин вместе со своими друзьями путешествовал по Бразилии.

А еще Бекхэм постоянно наводит идеальный порядок в шкафу, даже сортирует все вещи по цветам. Если верить слухам, то еще он боится птиц.

Стивен Джеррард («Рейнджерс») — мизофобия

Легендарный англичанин панически боится грязных предметов. Джеррард всю жизнь очень часто моет руки, опасаясь микробов и вирусов. Из-за этого над ним даже раньше издевалась собственная жена.

Микаэль Форселл (экс-«Челси») — кошки

В этой истории всё гораздо проще. У финна аллергия на кошек. Но всё же он панически их боится. Не верите? Однажды он опоздал на тренировку «Бохума» из-за того, что возле его машины сидел кот.

Мне нужно уезжать на тренировку, сейчас я немного напуган. Эта кошка трется у колеса уже около 20 минут.

Im allergic to cats...I need to leave 2 training...semi-scary...been there now 4 about 20mins rubbing against rubber pic.twitter.com/5U2MfF3379 — Mikael Forssell (@MikaelForssell) November 18, 2014

Хесус Навас («Севилья») и Андрей Аршавин (экс-«Арсенал») — неофобия

Это страх перемен и всего того, что отличается от ставшего привычным. Навас только с помощью психолога решился на переход в «Манчестер Сити», а Аршавин посещал врача уже находясь в Англии. Российские футболисты могли бы говорить, что у них неофобия, поэтому они играют только в РПЛ .

Также стоит выделить экс-игрока сборной Англии Даррена Бента, который испытывает страх перед пауками (арахнофобия), Наби Кейта («Ливерпуль») побаивается собак, Роналдо (экс-«Реал» и «Интер») очень сильно переживал перед взвешиваниями, Каллум Хадсон-Одои («Челси») недолюбливает павлинов. А чего боитесь вы?