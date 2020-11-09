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Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

сегодня, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Руни Уэйн
Руни Уэйн
Нападающий
Жиру Оливье
Жиру Оливье
Нападающий

«Соккер.ру» рассказывает о страхах известных футболистов.

Даже самые смелые люди чего-то боятся. Редко мы узнаём об источниках страха даже от самых близких, чего уж говорить об известных личностях. Футболисты РПЛ теперь будут бояться камер на своих ноутбуках и телефонах, но в этой подборке речь пойдет об уже известных фобиях игроков.

Марко Вератти (ПСЖ) и Фил Джонс (МЮ) — клаустрофобия

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Недавно футболисты ПСЖ застряли в лифте отеля в Лейпциге накануне матча Лиги чемпионов. Сообщалось, что среди игроков был Верратти. Впрочем, Марко повезло, что он был не один в такой неприятный момент.

А вот у защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонсона с лифтами особое отношение, он не любит только заграничные грузоподъемники. Причина в том, что в детстве на отдыхе в Греции Фил застрял в лифте и провел там несколько часов. Возможно, именно после этого случая он обрел свою легендарную мимику.

Оливье Жиру («Челси») — альф

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Самая необычная фобия в нашем выпуске. Француз признается, что в детстве старшие братья часто пугали его Альфом. Надеемся, что теперь этот «грозный» пришелец не страшен Оливье.

Альф – это монстр. Боже мой, он был настолько уродлив, я его очень сильно боялся. Мой брат постоянно говорил: «Будь осторожен, Альф придет за тобой».

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — мыши и крысы

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Ходят слухи, что однажды Киллиан обнаружил в номере отеля мышь. Администраторам даже пришлось искать кошку, чтобы поймать маленького вредителя. Любопытно, что похожей фобией страдает бывший форвард «Ливерпуля» Питер Крауч, который боится хомяков.

Деннис Бергкамп (экс-«Арсенал») — самолеты

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Это самая знаменитая история, которую вы наверняка уже слышали. Но в защиту «нелетучего голландца» можно сказать, что он не виноват в этом, ведь Деннис часто попадал в неприятные ситуации, связанные с перелётами. Смерть друга в авиакатастрофе чего только стоит. Разумеется, что он не единственный футболист с такой фобией. В этом списке также находятся Радек Ширл, Владислав Радимов, Александр Кержаков, Ули Хенесс, Игорь Добровольский и Пауло Герреро.

Уэйн Руни («Дерби Каунти») — привидения

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Фобия Уэйна родом из его детства. Он очень боялся привидений, поэтому всегда включал телевизор или фен, чтобы засыпать одному было не так страшно.

Я люблю засыпать при включенном свете и телевизоре. Но еще больше мне нравится шум работающего пылесоса или фена. Я перепортил уже много фенов – они просто сгорали, потому что я забывал их выключать.

Чем-то похожим страдает и бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн, он тоже боится темноты. Его экс-одноклубники говорили, что он всегда спал с включенным телевизором.

Дэвид Бекхэм (экс-МЮ) — буфонофобия и атаксофобия

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Нет, голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Дэвид не боится. Буфонофобия — (от лат. bufo — «жаба») — частная форма батрахофобии, боязнь жаб. Этот страх развился у него во время съемок передачи «Путешествие в неизведанное». В ней англичанин вместе со своими друзьями путешествовал по Бразилии.

А еще Бекхэм постоянно наводит идеальный порядок в шкафу, даже сортирует все вещи по цветам. Если верить слухам, то еще он боится птиц.

Стивен Джеррард («Рейнджерс») — мизофобия

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

Легендарный англичанин панически боится грязных предметов. Джеррард всю жизнь очень часто моет руки, опасаясь микробов и вирусов. Из-за этого над ним даже раньше издевалась собственная жена.

Микаэль Форселл (экс-«Челси») — кошки

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистов

В этой истории всё гораздо проще. У финна аллергия на кошек. Но всё же он панически их боится. Не верите? Однажды он опоздал на тренировку «Бохума» из-за того, что возле его машины сидел кот.

Мне нужно уезжать на тренировку, сейчас я немного напуган. Эта кошка трется у колеса уже около 20 минут.

Хесус Навас («Севилья») и Андрей Аршавин (экс-«Арсенал») — неофобия

Это страх перемен и всего того, что отличается от ставшего привычным. Навас только с помощью психолога решился на переход в «Манчестер Сити», а Аршавин посещал врача уже находясь в Англии. Российские футболисты могли бы говорить, что у них неофобия, поэтому они играют только в РПЛ.

Жиру пугали Альфом, Верратти боится лифтов. Топ-фобий известных футболистовТакже стоит выделить экс-игрока сборной Англии Даррена Бента, который испытывает страх перед пауками (арахнофобия), Наби Кейта («Ливерпуль») побаивается собак, Роналдо (экс-«Реал» и «Интер») очень сильно переживал перед взвешиваниями, Каллум Хадсон-Одои («Челси») недолюбливает павлинов. А чего боитесь вы?

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Groove000
Groove000
сегодня в 11:40
Видимо, поэтому наши футболисты не хотят играть за рубежом - у них неофобия)
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У меня, можно сказать, тоже арахнофобия, однако, мне нравится наблюдать за пауками, смотреть, как они питаются и двигаются. В детстве даже, помню, специально всяких насекомых ловил и кидал им в паутину)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:21
У Фёдора Черенкова была мания преследования, которая не дала ему раскрыться полностью и можно сказать загубила его карьеру. Сразу оговорюсь, я считаю Фёдора гениальным футболистом, но он от своего таланта не взял и половины того, что в нём было заложено.
Попытки суицида во время карьеры и после, скандальное расторжение контракта с французским клубом «Ред Стар» (французы требовали психиатрическое обследование).
Проблемы в семье.
А Вы говорите кошки, жабы, руки.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:04
Отличная подборка фрагментов
VAN ARM
VAN ARM ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:04
попробуй писать стихами)))))
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