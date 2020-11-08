«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Центральный матч 8-го тура АПЛ состоится 8 ноября. Сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.
«Манчестер Сити»
В активе «Манчестер Сити» 11 оков и двенадцатая строчка в рейтинге команд АПЛ. В прошлом туре «Горожане» обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Отметим, что четыре прошлых матча команды в чемпионате Англии завершились на ТМ(2,5). Сегодня за такую ставку БК Pinnacle предлагает вполне солидный коэффициент – 2.940.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Саутгемптону» по дополнительным показателям. Команда Юргена Клоппа выиграла два прошлых матча в АПЛ, обыграв «Вест Хэм» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
В пяти прошлых матчах «Красных» в АПЛ сыграла ставка на «обе забьют – да». Этот исход в линии БК Pinnacle отмечен котировкой 1.465.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Манчестер Сити» — 1.917
- Ничья – 4.320
- Победа «Ливерпуль» — 3.780
Статистика
- У «Манчестер Сити» 4 победы в 5 последних домашних матчах.
- «Ливерпуль» не выигрывал в 2 из 5 прошлых гостевых поединках.
- «Манчестер Сити» выиграл 2 последних домашних матча у соперника.
- В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на «обе забьют – да».
Прогноз
Линия в БК Pinnacle постепенно движется в пользу «Манчестер Сити». По мнению экспертов, именно хозяева являются фаворитом предстоящего поединка, в котором гостям не поможет ряд ключевых игроков.
Учитывая актуальную статистику команд, предлагаем рассмотреть вариант с комбинированной ставкой – «Манчестер Сити» победит и обе команды забьют – да. Такой исход можно сыграть с коэффициентом 3.100.