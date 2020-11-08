«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:13

Центральный матч 8-го тура АПЛ состоится 8 ноября. Сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

«Манчестер Сити»

В активе «Манчестер Сити» 11 оков и двенадцатая строчка в рейтинге команд АПЛ . В прошлом туре «Горожане» обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Отметим, что четыре прошлых матча команды в чемпионате Англии завершились на ТМ(2,5). Сегодня за такую ставку БК Pinnacle предлагает вполне солидный коэффициент – 2.940.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Саутгемптону» по дополнительным показателям. Команда Юргена Клоппа выиграла два прошлых матча в АПЛ , обыграв «Вест Хэм» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В пяти прошлых матчах «Красных» в АПЛ сыграла ставка на «обе забьют – да». Этот исход в линии БК Pinnacle отмечен котировкой 1.465.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Манчестер Сити» — 1.917

Ничья – 4.320

Победа «Ливерпуль» — 3.780

Статистика

У «Манчестер Сити» 4 победы в 5 последних домашних матчах.

«Ливерпуль» не выигрывал в 2 из 5 прошлых гостевых поединках.

«Манчестер Сити» выиграл 2 последних домашних матча у соперника.

В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд прошла ставка на «обе забьют – да».

Прогноз

Линия в БК Pinnacle постепенно движется в пользу «Манчестер Сити». По мнению экспертов, именно хозяева являются фаворитом предстоящего поединка, в котором гостям не поможет ряд ключевых игроков.

Учитывая актуальную статистику команд, предлагаем рассмотреть вариант с комбинированной ставкой – «Манчестер Сити» победит и обе команды забьют – да. Такой исход можно сыграть с коэффициентом 3.100.